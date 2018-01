Torrelavega pierde una ayuda de 200.000 euros para tres cursos dirigidos a desempleados

El PP habla de «pésima gestión» y «oscurantismo» en la formación

El grupo del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega ha denunciado lo que considera «pésima gestión» y «oscurantismo» en los cursos de formación para desempleados promovidos por la Agencia de Desarrollo Local (ADL), ya que varios de ellos no se han impartido en su fecha. La concejal popular Natividad Fernández destaca que su grupo desconoce los motivos por los cuales estos cursos no se han impartido tal como estaba previsto, y anuncia que el PP «exigirá explicaciones» al respecto en la próxima Comisión de Desarrollo Local. Además, manifiesta su sorpresa sobre este asunto que ha llegado a conocimiento del PP tras recibir las reclamaciones de algunos ciudadanos por la no impartición de algunos cursos, de forma especial los que tienen que ver con cocina, restauración, fotografía, o asistencia a domicilio. Según reitera, los grupos no han recibido explicaciones por no comenzar los cursos en su fecha, ni sobre cuál es el número de ellos que se han dejado de impartir, ni cuántos alumnos se han visto afectados. Y tampoco se ha aclarado si se tiene previsto retomar estas enseñanzas en otros momento «o simplemente ya no se impartirán».

Ante esta situación, adelanta que el grupo municipal del Partido Popular presentará una serie de preguntas ante la Comisión de Desarrollo Local pidiendo explicaciones.

El PP quiere conocer qué perfiles tenían los alumnos seleccionados –que estaban inscritos en las oficinas del Emcan–, qué alternativa se les va a dar a quienes se han quedado sin la posibilidad de acceder a esa formación, y quién elabora la normativa o pliegos que rigen la selección de los alumnos y la contratación de los monitores que imparten los cursos.

También se pedirán aclaraciones sobre qué presupuesto tenían asignados cada uno de los cursos que no se han impartido, a cuánto ascendía el importe de las ayudas recibidas por parte del Ayuntamiento para esta formación y qué ocurrirá con ese dinero.