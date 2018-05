Caos para aparcar en Sierrallana Una hilera de coches aparcados ocupó toda una margen de la carretera que conduce a Puente San Miguel, por detrás del Hospital Sierrallana. / Luis Palomeque El retraso de las obras de ampliación del parking y la eliminación de plazas para construir el nuevo edificio de consultas disparan las quejas del personal y de los usuarios del hospital comarcal DAVID CARRERA Torrelavega Jueves, 31 mayo 2018, 07:17

Aparcar en el Hospital Comarcal Sierrallana se ha convertido en una pesadilla desde hace algunos años. Pero ahora, al menos durante las dos próximas semanas, es una auténtica odisea debido a la coincidencia del retraso de las obras de ampliación del aparcamiento con el inicio de los trabajos de construcción del nuevo edificio de consultas. Los trabajadores y los usuarios del hospital no entienden como se ha hecho coincidir estas dos obras, con el «caos circulatorio» que ello conlleva, y más después de que la dirección del centro y la Consejería de Sanidad hubieran garantizado que estos trabajos no se solaparían para evitar molestias.

Para hacerse una prueba, después de tres meses de espera para la cita con el especialista o simplemente para visitar a un familiar ingresado en planta, hay que dar «vueltas y vueltas» hasta encontrar un sitio donde dejar el coche. Ayer, desde las ocho de la mañana resultó tarea imposible y muchas de las personas que acudieron al hospital optaron por dejar sus vehículos en la cuneta de la carretera que une Sierrallana con Puente San Miguel. Una hilera de coches convertida en aparcamiento alternativo con el acceso cortado hacia la carretera del campo de rugby, por las obras de ampliación del parking, y con la pérdida de unas 50 plazas de estacionamiento en la zona de endoscopia digestiva, donde se va a levantar el edificio de consultas externas. Casi no se recuerda desde cuándo es tan complicado encontrar un hueco para dejar el coche. Luis Villegas regresa a media mañana a por su vehículo, aparcado ya en el término municipal de Reocín, en Puente San Miguel. «He venido a ver a mi suegra que está ingresada y no me ha quedado otro remedio que dejar aquí el coche, al encontrarme cerrada la subida al campo de rugby», explica. Igual de resignada baja la cuesta María Vázquez, vecina de Los Corrales, que espera que «para la próxima visita ya esté abierto el nuevo aparcamiento, porque no sé cómo vamos a hacer para aparcar, cada vez hay más problemas, es una locura».

Las hermanas Julia y Soledad Garzón también cuentan con un familiar ingresado en Sierrallana y reconocen que lo de aparcar se ha convertido en un «auténtico desafío». «Hoy especialmente se ve que hay más lío, y la gente al final deja el coche donde puede, subido en la acera, en las cunetas. O eso o a dar vueltas y vueltas hasta que alguien se mueve. Nosotras hemos aparcado bien porque aprovechamos el hueco que dejó un familiar», dicen. El caos del aparcamiento afecta también a los trabajadores del centro hospitalario, que todos los días tienen que dejar sus coches donde pueden. «Fatal, esto es una locura, desde primera hora de la mañana es un caos total normalmente es difícil encontrar sitio, pero lo de hoy es de locos», indican tres trabajadoras del hospital que prefieren permanecer en el anonimato. Otra compañera, Ana, asegura que «es un follón, vueltas y vueltas para buscar un sitio, y al final tener que dejarlo subido en una acera o en mitad del monte».

Desde el vehículo, el joven Cristian Ortiz, vecino de La Veguilla (Reocín), va preguntando a los viandantes si van a retirar su coche. Comenta que es su estrategia después de dar varias vueltas al hospital sin éxito. También viene de fuera Silvia Szupilok, de Comillas, que califica la situación de «inexplicable». «¿Cómo puede ser que comiencen una obra sin haber acabado la otra? No me extraña que mucha gente venga en taxi», subraya.

«Serán dos semanas»

Por su parte, el director gerente del Hospital Sierrallana, Benigno Caviedes, lamenta las molestias que la coincidencia de ambas obras pueda ocasionar al personal y a los usuarios del centro, pero asegura que «en dos semanas» estará solucionado el problema con la apertura del nuevo aparcamiento. Caviedes reconoce que la idea inicial era que estos trabajos no coincidieran pero el retraso de las obras del parking debido a las últimas lluvias y el adelanto de los trabajos del edificio de Consultas ha hecho «inevitable» esta circunstancia que insiste «durará lo menos posible».