La construcción de la pasarela sobre el río supondrá la tala de 60 árboles Un informe de la Confederación Hidrográfica advierte que las obras a ejecutar en el cauce se deberán realizar en época de aguas bajas DAVID CARRERA Torrelavega Miércoles, 7 febrero 2018, 07:24

El proyecto de construcción de una pasarela peatonal sobre el río Saja sigue avanzando y ya cuenta con informes favorables de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y de la Dirección General de Carreteras aunque en sus escritos ponen sus condiciones a las obras. Entre ellas en el documento de la Confederación Hidrográfica se destaca que previamente a la ejecución de las obras solicitadas -construcción de una pasarela peatonal sobre el río Saja- se procederá al desbroce de la zona afectada por los trabajos y a la tala de 60 árboles en ambas márgenes del río.

Aunque se trata de especies que no tienen un especial valor, como chopos, alisos y algún ejemplar de sauce y de plátano, según las asociaciones conservacionistas, lo importante es que las obras respeten el entorno y mantengan el espacio natural como está con una pasarela «discreta» que no suponga una agresión al medio natural.

CLAVES - Medidas El paso elevado, que tendrá cuatro metros de ancho y 140 de largo, está pendiente de ejecución desde hace varios años. -Ofertas Las empresas interesadas tienen un plazo de 60 días naturales para presentar sus ofertas. La adjudicataria dispondrá de otros 90 días para entregar el proyecto de ejecución, mientras que el plazo para realizar los trabajos es de nueve meses. - Ubicación La pasarela se instalará a la altura de la fábrica de Aspla y unirá el paseo que discurre junto al río con la zona de 'El Patatal'.

Entre las condiciones, subraya que las obras a ejecutar en el cauce del río se deben llevar a cabo en época de aguas bajas y recuerda que las obras también van a suponer la instalación de accesos a la obra como caminos y rampas, acondicionándose sendas plataformas tanto para el trabajo de la grúa como para las labores de carga y descarga y acopio de material, y construyéndose una losa de hormigón para la protección del colector Saja-Besaya.

Chopos, alisos y algún sauce son las especies que hay plantadas en la ribera del Saja

Las obras, tal y como recoge el informe de la Confederación, se enmarcan en un punto del río Saja cuya superficie de cuenca es de 974 kilómetros cuadrados. Al no producir las obras merma alguna en la actual sección de desagüe del cause, ni producir afección al régimen de corrientes en el caso de avenidas extraordinarias, de no ser causa de deterioro o degradación del dominio público, y cumplir con lo establecido en el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental relativo a las normas para el diseño de puentes en zonas urbana, el informe concluye que el puente proyectado por el Ayuntamiento «resulta autorizable siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas».

Asimismo, recuerda que el Consistorio deberá llevar a cabo los trabajos periódicos que resulten necesarios para restaurar dicha sección de desagüe de modo que la referida capacidad de conducción de las aguas se mantenga en toda época. También establece en el apartado de condiciones particulares que en el tramo de escollera proyectado en la margen izquierda se mantendrá en todo momento un talud tendido, que mantenga la alineación y coronación del terreno de la ribera, no pudiendo realizar ningún recrecido en la zona. Por otro lado se deberán respetar las servidumbres legales vigentes y en especial a mantener invariable la zona de 5 metros de anchura medidos desde el borde de los cauces ocupados por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.

Hace quince días salió a licitación esta obra, la de mayor presupuesto del presente año (1,1 millones de euros) para construir una pasarela peatonal y ciclista sobre el río Saja, que permitirá unir el casco urbano con el complejo deportivo Óscar Freire y el carril bici comarcal (Los Corrales de Buelna-Suances).