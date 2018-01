Desalojado un viejo edificio de la calle Argumosa por su estado de «ruina total»

«Me lo comunicó la Policía el Día de los Inocentes»

Los dos negocios que hay en la planta baja del edificio desalojado, un bar (La Oveja Negra) y una tienda de ropa (Boutique Marcha), se han visto obligados a cerrar con urgencia. «La Policía me comunicó por escrito el desalojo inminente a las seis de la tarde del Día de los Santos Inocentes y a las nueve de la mañana del día siguiente ya estaban apuntalando la tienda y el almacén», explica Carmen, responsable de la Boutique Marcha desde hace 35 años. «Es un edificio muy viejo y no se ha reparado –añade–, así que ya se escuchaban golpes y crujidos. Esa misma semana, el martes, oí un golpe fortísimo y al día siguiente me encontré al abrir la puerta que los dos focos de atrás se habían convertido en una catarata de agua». Pero Carmen tuvo suerte y encontró otro local en alquiler en la calle Ancha «en sólo una hora». «La verdad es que pensaba que la gente de Torrelavega me quería, pero no tanto. He vuelto a abrir el día 2 y me han acogido surperbien. Aquí todos se ayudan. Estoy encantada», concluye Carmen. Los comerciantes de la calle José Felipe Quijano, conocida popularmente con Ancha, han recibido esta semana una mención especial de la Cámara de Comercio por tener el mejor conjunto de escaparates decorados y el mejor espíritu navideño.