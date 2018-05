Los emprendedores unen fuerzas 'Espacio Emprendedores' cada vez tiene más aceptación. 'Espacio Emprendedores' es un atractivo foro de la Cámara de Comercio para convertir ideas en negocios viables DAVID CARRERA Torrelavega Jueves, 8 febrero 2018, 07:31

A la Cámara de Comercio de Torrelavega se le ha acabado la paciencia. Cansada de esperar el ansiado Centro Regional de Emprendimiento, proyecto pendiente de ejecución desde hace varios años, ha puesto en marcha 'Espacio Emprendedores', un punto de encuentro para empresarios que cada vez tiene más aceptación. La sede de la Cámara (calle Ruiz Tagle) es escenario todos los miércoles, de 18,30 a 20,00 horas, desde el pasado mes de julio, de una reunión en la que participan en torno a medio centenar de emprendedores, algunos procedentes de fuera de Cantabria, que han encontrado en esta iniciativa las sinergias y el apoyo que estaban buscando.

El presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Fernández Rincón, recuerda que presentaron el proyecto del Centro Regional de Emprendimiento a la Consejería de Industria en abril de 2016 y que ésta les comunicó que sería necesario crear «un patronato o una fundación» formada por el Gobierno regional, el Ayuntamiento, la Universidad de Cantabria y la propia Cámara. «Pero como sigue pasando el tiempo -explica- decidimos dar un golpe cariñoso encima de la mesa y empezar ya con 'Espacio Emprendedores', con la idea de incorporarlo después al proyecto inicial».

«Cada día es más fuerte»

Fernández Rincón dice que la iniciativa «cada día es más fuerte» y pone como ejemplo que algunos empresarios acuden a este punto de encuentro desde otras regiones, como Navarra, País Vasco, Castilla y León o Madrid. Las reuniones, en las que se crean todo tipo de sinergías y los emprendedores reciben ayuda y asesoramiento, son ya tan numerosas que se han formado subgrupos: turismo, agroalimentación, tecnológico... «Nos hemos encontrado con la sorpresa de que se están superando nuestras expectativas», asegura el presidente de la Cámara, quien recuerda que firmaron un convenio de colaboración con el Instituto Europeo de Emprendimiento, que colabora con la iniciativa y ha puesto a disposición de los empresarios sus sedes de Madrid y Londres.

«Es como una reunión de Alcohólicos Anónimos, te das cuenta de que no eres un gilipollas» Raúl Santos, Zwit Projet

Los participantes en 'Espacio Emprendedores' están encantados. Roberto Arias, que representa a la asociación de empresarios del valle de Laciana (León), dice que en la iniciativa de la Cámara de Comercio de Torrelavega tienen cabida «las empresas, los proyectos y las ideas» y, sobre todo, se busca «generar sinergias para desarrollar los proyectos». Afirma que en su valle, que trata de «reinventarse» después de vivir muchos años del carbón, ya son cuatro los proyectos que se están desarrollando y que surgieron de 'Espacio Emprendedores'.

A Raúl Santos, director de proyectos de Zwit Projet, de Santander, le parece «algo único, excepcional», un lugar donde los emprendedores pueden hablar con gente que «tiene sus mismas inquietudes y problemas». «Es como una reunión de Alcohólicos Anónimos -señala-. Te das cuenta que no eres ni un loco ni un gilipollas y que la Administración vuelve a ir por detrás de la sociedad civil. Estamos conociendo gente y haciendo trabajos conjuntos, a veces en un campo que no es el nuestro. Aquí la gente aporta, se ayuda, es algo diferente».

«Gente como nosotros»

La opinión de Marta García, de la ganadería Val del Maso, de Cañedo de Soba, también es muy favorable: «Es lo mejor que me ha pasado en esta vida. Estamos encontrando gente como nosotros, con ganas de emprender, de hacer cosas diferentes, de innovar... No te miran como a un bicho raro, ni te dicen 'esta tía está loca' y, además, se crean sinergias superpositivas». Marta empezó a ir a las reuniones en octubre y ya tiene tres proyectos «andando». «Hay más de cien personas más raras que yo, siempre pensando en positivo y que no dicen no a nada. Todo es posible, sólo hay que tener ganas», concluye.

«Sobre todo se busca generar sinergias para desarrollar los proyectos» Roberto Arias, Empresarios de Laciana (León)

A otra mujer, Eva Rubio, directora de la agencia de viajes La Isla, de Piélagos, le parece algo «genial», una experiencia «muy buena». «La verdad es que caímos allí casi por casualidad -explica- y hemos tenido la oportunidad de conseguir más trabajo y, sobre todo, ánimo. Hemos firmado un contrato de colaboración con la asociación de empresarios de Laciana, hemos abierto un punto de información en el valle y estamos trabajando codo con codo con ellos. Estoy muy contenta».

Juan Gracia, de la plataforma de empleo Wooorker, también habla maravillas de 'Espacio Emprendedores': «Es una iniciativa genial que faltaba en Cantabria. A nosotros nos está aportando contactos, proyectos en común de nuestro sector y de otros, sinergias que son muy interesantes».

«Es lo mejor que me ha pasado, encontrar gente que no te mira como si fueses un bicho raro» Marta García, Ganadería Val del Maso

En definitiva, todos comparten el mismo 'veneno', el emprendimiento, el autoempleo, el convertir una idea que ronda su mente en un negocio viable, a pesar de los sinsabores que se encuentran en el camino. Han encontrado en la cita de los miércoles en Torrelavega el lugar en el que se pueden resolver las múltiples preguntas que se plantean cuando deciden ser jefes de sí mismos y crear una empresa. Porque al otro lado de la mesa encuentran, como interlocutores y asesores, otros seres semejantes, empresarios consolidados o frustrados que vuelven a la carga una y otra vez. Al final, 'Espacio Emprendedores' se retroalimenta y va creciendo porque, en muchos casos, los participantes han descubierto que no están solos en la lucha.

Así lo confirma Antonio Sainz Millán, máximo responsable del Instituto Europeo de Emprendimiento: «Es un proyecto muy bonito. La gente necesita sentirse apoyada, porque ser empresario es durísimo. Desde aquí invito a todos los interesados a utilizar nuestras instalaciones en Madrid y Londres. Hay que tener proyección internacional».