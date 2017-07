La escasa inscripción de comercios deja a la ciudad sin Feria del Stock Los organizadores lamentan que solo se hayan apuntado 35 comerciantes frente a los 80 necesarios para hacer viable el evento A. M. Miércoles, 26 julio 2017, 09:08

Después de varios días estudiando distintas alternativas, finalmente este año no habrá Feria del Stock. El escaso interés de los comerciantes, con solo 35 comercios inscritos frente a los 80 necesarios para que el evento resulte viable, es la razón por la que una nueva feria en la ciudad se cae del calendario.

Los representantes de la Cámara de Comercio, que el pasado lunes se reunieron con los comerciantes aún dispuestos a participar en agosto en la feria, lamentan que el evento no se pueda desarrollar pero insisten en que con esta cifra «tan baja» no es rentable. El objetivo del encuentro era buscar alternativas para poner en marcha una nueva edición de la Feria del Stock que ya hace unos días amenazaba su cancelación. Finalmente no hubo acuerdo y el evento no se celebrará este año. Antonio Fernández Rincón, presidente de la Cámara de Comercio, entidad encargada de la organización de la feria, explicó ayer que «nosotros estábamos de acuerdo en la realización» pero ante la ausencia de varios comercios en la reunión, con los cuales se contaba para llevar a cabo la muestra, se decidió esperar a la mañana de ayer para contactar con dichos establecimientos. Una espera que concluyó cuando los responsables de estos comercios confirmaron que no estarían en la feria, quedando así cerrada toda posibilidad de celebración . «Así decidimos que la feria no era viable», anunció Fernández Rincón. La situación de la fiesta del outlet local no era nada fácil, años atrás muchos comercios se sumaban a esta iniciativa pero este año no llegaban a la mitad de los inscritos el pasado año. La Feria del Stock atraía a multitud de gente en busca de los grandes descuentos que ofrecían a fin de terminar con el stock. Quizá ese exceso de mercancía, que antes era considerable pero que en los últimos años se ha reducido, lo que ha motivado el desinterés de los comercios, ahora sin género que liquidar.