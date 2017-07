Fomento acusa a Revilla de bloquear el proyecto para soterrar las vías en Torrelavega

Vista de las vías del tren y de la estación de FEVE en el centro de la ciudad. / Luis Palomeque

El Ministerio de De la Serna critica que el Gobierno cántabro haya tardado más de un mes en presentar sus alegaciones sobre el borrador del convenio

El proyecto para soterrar las vías de Feve a su paso por Torrelavega parece que vuelve a descarrilar después de lograrse hace unos meses lo más difícil. Poner de acuerdo a las tres administraciones (Ministerio de Fomento, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento) implicadas en esta actuación que ronda un presupuesto cercano a los 100 millones de euros. Y es que los trámites se encontraban paralizados hasta que el Gobierno cántabro no presentó el pasado jueves, a última hora, sus correspondientes alegaciones al borrador remitido por Fomento el pasado 15 de junio.

Fuentes del Ministerio consultadas por este periódico aseguran que «hasta el jueves» no hubo una respuesta del Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla por lo que desde Madrid no entendían por qué se estaba retrasando el proyecto, ya que ha transcurrido más de un mes y «el tema seguía parado porque no habían mandado las observaciones», que sí trasladó en una semana el Ayuntamiento de Torrelavega.

Fomento recuerda que el 15 de junio se remitió al Gobierno cántabro el borrador del convenio de integración del ferrocarril con los acuerdos alcanzados en la última reunión mantenida entre las tres administraciones y representantes de ADIF en la sede del Ministerio. Según fuentes ministeriales se les explicó entonces tanto al Ejecutivo como al Ayuntamiento que se trataba de un borrador para observaciones que desde Madrid se esperaba pudieran remitir en un plazo de siete días, con el fin de «finalizar su redacción lo antes posible». Al no obtener respuesta, algo que sí hizo el Ayuntamiento torrelaveguense en el plazo establecido, el 7 de julio el Ministerio de Fomento afirma que envió otro mail al Gobierno regional en el que se les volvió a preguntar si había habido algún avance y si iban a mandar la observaciones correspondientes, «sin haber obtenido respuesta».

Asimismo, explican en el Ministerio, una semana después, el 14 de julio, el Ejecutivo autonómico contactó con Fomento por vía telefónica para solicitar una explicación sobre unos datos «quedando en enviar las alegaciones» pero «hasta el jueves no había llegado nada». El portavoz del PP en el Ayuntamiento y diputado regional, Ildefonso Calderón, fue el primero en lamentar que el Gobierno de Cantabria llevara «más de un mes sin contestar al borrador del Ministerio de Fomento para el convenio del soterramiento, cuando el Ayuntamiento de Torrelavega lo hizo en solo siete días». Por ello, Calderón exigió esta semana al presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que «deje ya de sabotear la mayor inversión de la historia de nuestra ciudad», pues la cifra final rondará los 100 millones de euros. «Es totalmente inaudito que mientras el Ayuntamiento contestó en solo una semana, el Gobierno regional haya tardado más de un mes en hacerlo por escrito. Hay una dejadez patente por parte de Revilla y muestra que tiene en muy poca estima a los regionalistas de Torrelavega, a los que está dejando en evidencia con este retraso injustificable», señala Calderón.

«El jueves se envió por correo electrónico la documentación» Preguntado por las críticas del Ministerio de Fomento, fuentes del Gobierno de Cantabria explicaron ayer que el Ejecutivo, a través de la Consejería de Obras Públicas que preside José María Mazón, envió «el pasado jueves por correo electrónico una contraoferta» al borrador del convenio para el soterramiento. Con todas las alegaciones en su poder el Ministerio podrá continuar con la redacción del convenio y reconducir el proyecto. Y es que todas las partes coincidieron tras su primer encuentro en Madrid en mayo que la reunión resultó «fructífera» ya que, además de abordarse el convenio entre las tres administraciones y cuya firma se espera llevar a cabo este mismo año, también se habló de la financiación que, tal y como ya estaba acordado, un 50% lo pondrá Fomento, un 30% el Gobierno regional y el 20% restante el Ayuntamiento. En este sentido, se acordó que, de forma proporcional a las aportaciones aportadas para la financiación de las obras del soterramiento, se harán también los aprovechamientos urbanísticos.

El portavoz municipal del PP dijo haberse llevado «la más desagradable sorpresa» este jueves por la mañana cuando, al intentar informarse sobre la marcha de los trámites para el convenio, «me enteré de que el Gobierno de Cantabria aún no había contestado al Ministerio de Fomento, que remitió el 15 de junio el proyecto de convenio». «Esto impide que se pueda poner fecha al acuerdo que compromete a las partes con el 50%, 30% y 20% para la financiación, y por tanto significa que el Gobierno de Cantabria tiene totalmente bloqueada la mayor inversión en la historia de Torrelavega, necesaria para transformar el centro, crear empleo y convertir a la ciudad en la capital del transporte sostenible de viajeros en el punto más estratégico de toda la región», añadió. Además, recordó que el Gobierno tiene pendiente sentarse con el Ayuntamiento para firmar un convenio que permita la construcción de una estación de autobuses junto a la estación ferroviaria que se va a transformar, «de modo que se garantice la intermodalidad y la función de Torrelavega como capital de un transporte público sostenible».

2,7 millones para el proyecto

Al margen del convenio, el Ministerio de Fomento, a través de ADIF, ha licitado el contrato de servicios para la redacción del proyecto de construcción del soterramiento de la línea de ancho métrico (Renfe-Feve) a su paso por Torrelavega, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE). El plazo de ejecución y entrega es de 16 meses, el contrato se tramita de forma ordinaria y por procedimiento abierto y su valor estimado es de 2.231.582,06 euros.

El presupuesto base de licitación asciende a 2.700.214,29 euros y la fecha límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación estará abierto hasta las 11.00 horas del día 8 de septiembre.

El equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Torrelavega (PSOE-PRC) ha expresado «su satisfacción» por este anuncio de licitación y considera que es «una buena noticia» que pone de manifiesto que «se van dando pasos» para hacer realidad «esta reivindicación histórica» de la ciudad. Tanto el regidor, José Manuel Cruz Viadero, como el primer teniente de alcalde, Javier López Estrada, señalan que el «impulso» que se está dando a este proyecto es «fruto» del «compromiso» de las tres administraciones implicadas (Consistorio y gobiernos de Cantabria y central) para ejecutar el soterramiento. Respecto a los plazos, muestran su confianza en que el proyecto pueda estar redactado en «enero o febrero» de 2019 y que las obras puedan comenzar a finales de 2019.