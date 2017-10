Las franquicias y las grandes marcas ahogan al comercio tradicional del centro de la ciudad Compras. La calle Consolación es una de las que integran la particular 'Milla de Oro' del comercio en Torrelavega. / Luis Palomeque El alto precio del alquiler de los locales y la liberalización de horarios provocan el cierre de tiendas de toda la vida en las calles peatonales DAVID CARRERA Torrelavega Domingo, 22 octubre 2017, 13:25

Los pequeños comercios tradicionales están desapareciendo. De los establecimientos abiertos actualmente en las calles que se conocen como la 'Milla de Oro' de Torrelavega, en Consolación y Serafín Escalante, apenas media docena pertenecen a tiendas de las de toda la vida. Las últimas grandes marcas en incorporarse a estas concurridas calles han sido Benetton y Stradivarius hace apenas unos meses, que se suman a la extensa lista de franquicias que están aprisionando a los pequeños comercios locales, que cada vez cuentan con menos superficie en una de las principales vías comerciales de la capital del Besaya.

El presidente de la Federación de Asociaciones Empresariales de la Distribución y el Comercio de Cantabria (Fediscom) y propietario de una peluquería en la calle Consolación, Miguel Rincón, reconoce que esta tendencia comenzó hace veinte años y se debe a un cambio «absoluto» tanto de la producción como de las ventas. «Se ha pasado de un comercio minorista especializado en un producto a tiendas multimarca», señala. En su opinión, el problema además de que muchos negocios se ven abocados al cierre al no poder competir con las grandes marcas, es que «se ha perdido el encanto de las ciudades y el elemento diferenciador que te puede dar un comercio artesano y tradicional frente a este efecto globalizador». «Las ciudades se han convertido en centros comerciales de franquicias y marcas y Torrelavega no es ajeno a este cambio de modelo», sostiene.

Las claves Fin de la renta antigua Los establecimientos locales desaparecen de las principales calles por el fin de la renta antigua que les permitía pagar unos alquileres por debajo del precio de mercado. Altos alquileres El empuje de las grandes cadenas nacionales e internacionales eleva el coste de los alquileres, ya que son estos grupos o franquicias los que se hacen con los mejores locales. Las calles Las calles Consolación y Serafín Escalante son las más cotizadas a la hora de abrir un negocio. Los precios de alquiler se disparan hasta un 40% con respecto a calles próximas. Falta de ayudas El pequeño comerciante lamenta la falta de ayudas por parte de las instituciones públicas y reclama la creación de un plan de dinamización del sector comercial en el centro. El consumidor En la actualidad el consumidor es mucho más sensible a ofertas, rebajas y marcas, algo que provoca que para los comerciantes de la ciudad sea muy dura la competencia. El futuro Los altos alquileres que franquicias y grandes cadenas están dispuestas a pagar provoca que quien quiere echar a andar un nuevo negocio se lo tenga que pensar varias veces.

Esta revolución comercial viene siendo notable desde hace varios años y, sobre sus causas, cada comerciante tiene su propia versión. Entre ellas el relevo generacional, la excesiva burocracia y los efectos de la crisis que aún no ha terminado y que según los comerciantes locales «en Torrelavega no acaba de verse alegría en los bolsillos».

Pero, en lo que todos los pequeños comercios se ponen de acuerdo es en que los alquileres son, cuanto menos, elevados. Hasta el año 2014, la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 permitía a los contratos de alquiler otorgados antes de mayo de 1985 pagar precios muy inferiores al valor del mercado. Sin embargo, con la finalización de estos alquileres de renta antigua, muchos de los propietarios de las calles más céntricas pasaron a pagar hasta diez veces más para poder mantener sus establecimientos, unas cantidades que pueden oscilar entre los 6.000 y 10.000 euros mensuales -siempre dependiendo de los metros cuadrados del local-, por lo que muchos comercios locales se vieron obligados a echar el cierre.

En este sentido, Miguel Rincón apunta que la elección de la calle es «fundamental» y puntualiza que en Torrelavega el precio de un local en alquiler en la calle Consolación o Serafín Escalante puede llegar a suponer hasta un 40% más que en calles próximas. «Las grandes corporaciones son las que pueden afrontar los alquileres elevados», explica Verónica Zapata, de la tienda de ropa para niños 'El Taller de María'. «A las franquicias -añade- no les supone un problema invertir en un local caro, porque si el negocio no funciona no va a perjudicar a la economía de la empresa, la firma continuará con su actividad sin mayores problemas». El caso es diferente cuando «no hay una importante marca detrás que pueda asimilar estos golpes», apunta Zapata.

A ello se une, según explica, un cambio en los hábitos de consumo del cliente que «a menudo le da más valor a una compra por internet que a un producto de un comercio tradicional». «No queda más remedio que intentar traer algo que no tengan las grandes marcas o franquicias, ofrecer al cliente algo distinto, es la única manera de sobrevivir, intentar diferenciarse de la oferta de los grandes», dice.

«Son muchos los hijos que no quieren seguir en el negocio familiar» Los comercios más tradicionales deben hacer frente a otro problema que es, en bastantes casos, mayor: la falta de relevo generacional. «Son muchos los hijos que no quieren continuar con el negocio familiar una vez el dueño se jubila», expone la dueña de una joyería. Si no hay interés de los más jóvenes, muchos negocios tradicionales se ven abocados al cierre. Del mismo modo, varios comerciantes añaden que la apertura de grandes superficies comerciales influye también en la pérdida de clientes del centro de la ciudad. Aún así, para muchos empresarios el mayor obstáculo que tienen que superar sigue siendo la crisis que, afirman, no ha terminado todavía. «Hay una oferta muy igualada, y la demanda no la cubre», explica María Martínez, que se declara una compradora habitual de marcas y grandes cadenas. «Es lógico que muchas tiendas cierren aunque sean franquicias, ya que hay demasiadas que venden artículos similares», añade.

Desde la zapatería Rolando N. Pajares, un negocio abierto desde hace 90 años, su propietario coincide en que los alquileres son el mayor inconveniente de las tiendas en Torrelavega. «Están abriendo muchos comercios, pero al poco tiempo cierran porque no pueden afrontar los altos precios, y a los pocos comercios tradicionales que quedan como el nuestro les está afectando también mucho la crisis». Esta zapatería lleva en la calle Serafín Escalante casi cien años ofreciendo artículos de mucha calidad y muy variados que no se pueden encontrar en otras tiendas. Y esa, dicen, es su mayor ventaja para mantener su establecimiento y a sus clientes. Los comercios locales son minoría, pero el problema, según los empresarios de la zona, ya no es solo el número de franquicias y grandes comercios, sino que ni siquiera estos podrán mantener su local si continúan solapando su oferta con otros comercios. Además, el desembarco masivo de grandes marcas y franquicias también afecta a la hostelería. Según Rincón, «hasta ahora en menor medida» pero «ya está ocurriendo que grandes grupos de hostelería se hacen con los mejores locales en detrimento de bares y cafeterías tradicionales». Y a todo ello se une la amenaza de apertura de nuevas zonas comerciales en los terrenos próximos a Sniace.