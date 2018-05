El Gobierno regional invertirá 200.000 euros en obras de mejora del matadero El director del matadero, Juan José Becerril -primero por la derecha-, explica a las autoridades el funcionamiento de la nueva báscula. / Luis Palomeque La Consejería de Medio Rural reafirma su compromiso con las instalaciones de Barreda, aunque la ayuda «aún está lejos» del millón que el centro cree necesario para renovar los equipos DAVID CARRERA Torrelavega Jueves, 24 mayo 2018, 07:21

«Toda ayuda es buena y bienvenida sea». Es lo que piensan los trabajadores del matadero municipal de Barreda tras anunciar el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, Jesús Oria, que su departamento destinará a lo largo de este año una partida de 200.000 euros para la mejora de estas instalaciones. Ese montante unido a los 100.000 euros que se han invertido con cargo a los presupuestos regionales de 2017 y otros 46.000 euros aportados por el Ayuntamiento, también del año pasado, ha permitido llevar a cabo diversas obras de mejora en el matadero de Barreda, aunque la cantidad todavía está lejos del millón de euros que la dirección del centro considera necesarios para la renovación de los equipos, salas y maquinaria.

También un millón de euros es la inversión que el propio consejero de Medio Rural había anunciado en una anterior visita, hace menos de un año, aunque ya advirtió que dependería de los presupuestos regionales ya cerrados para 2018 y 2019. A la espera de que en el futuro se puedan aumentar las partidas, el Gobierno regional, a través de la Consejería de Medio Rural, según destacó ayer Jesús Oria, mantendrá su apoyo y «compromiso total» con la mejora del matadero municipal de Torrelavega, con el objeto de adecuar sus instalaciones y lograr que sea certificado para el sacrificio de carne de Calidad Cantabria.

Actuaciones Vestuarios Se han llevado a cabo trabajos de reforma y adecuación debido al mal estado en el que se encontraban. Báscula Se ha adquirido una nueva báscula -con capacidad para 1.000 kilos- que sustituirá a la antigua. Sala de tripería Trabajos de adecuación de este espacio, en el que también se ha renovado maquinaria y equipos. Equipos Mejora de la maquinaria que se ha quedado obsoleta o instalaciones como es el caso de la zona de cuadras. Despezuñadora Entre las nuevas adquisiciones destaca una máquina que elimina las pezuñas de las patas de vacuno.

Durante una visita a las instalaciones, acompañado del alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, el concejal de Obras, Javier López Estrada y otros miembros del Gobierno regional y del Ayuntamiento, el consejero mostró su satisfacción tras comprobar la marcha de las obras que financian de forma conjunta el Gobierno y el Ayuntamiento con esa partida de 146.000 euros. Oria subrayó que esta ayuda ha permitido realizar mejoras obras en los vestuarios y en la sección de tripería, así como adquirir nueva maquinaria, entre ello una nueva báscula.

Para este año, el consejero dijo que las inversiones se mantendrán e incluso podrían aumentar en lo que queda de legislatura, dependiendo de los presupuestos regionales. En este sentido, hizo hincapié en que esta legislatura «ha sido la única vez» en la que el Ayuntamiento de Torrelavega ha pedido ayuda para el matadero, a la vez que garantizó su «compromiso total» con estas instalaciones municipales y con su plantilla de trabajadores.

El dato 10.000 animales se sacrifican cada año en el matadero.

Igualmente, el alcalde de Torrelavega refrendó el «compromiso» de su equipo de gobierno con el matadero de Barreda, tanto con la continuidad de esta instalación, la única pública de Cantabria, así como con los trabajadores que prestan servicio en la misma. «Es una prioridad, un compromiso del Ayuntamiento y del Gobierno de Cantabria para garantizar los puestos de trabajo y prestar el servicio cada vez con mejor calidad», dijo el alcalde. Por ello, Cruz Viadero recordó que el Ayuntamiento acaba de sacar a concurso dos plazas para matarife en el matadero, con el fin de reforzar la plantilla compuesta en la actualidad por diez personas, siete de ellos empleados municipales.

En las instalaciones del matadero de Barreda se sacrifican cada año entre 9.000 y 10.000 animales, con lo que se procesan unos 1,5 millones de kilogramos de carne, lo que le sitúa en uno de los puntos de referencia del sector en la región. No obstante, hasta el pasado año apenas se han realizado inversiones tal y como constata un informe elaborado por la dirección del centro en el que se recordaba al Gobierno de Cantabria que «la última gran reforma realizada en estas dependencias se hizo en 2005 y no afectó a todos los equipos e instalaciones» que funcionan en el matadero desde su apertura en 1989. Lo que quiere decir que aún hay maquinaria y equipos que no han sido renovados desde hace más de 25 años.