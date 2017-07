El Gobierno regional da luz verde al Plan Municipal de Emergencias Asistentes a un concierto multitudinario en el Bulevar Demetrio Herrero dentro del programa de las fiestas patronales. / Luis Palomeque El equipo de gobierno responde a una demanda de la oposición y a una obligación legal al tener la ciudad más de 20.000 habitantes DAVID CARRERA torrelavega. Lunes, 10 julio 2017, 07:26

El Gobierno de Cantabria ha aprobado el Plan Municipal de Emergencias de Torrelavega, dando así solución a un problema que estaba enquistado desde 2010 cuando se tenía perfilado un primer documento. Ante la proximidad de eventos en la ciudad de carácter multitudinario como el concierto de Scorpions del próximo miércoles en El Malecón, o la actuación de David Bustamante en las fiestas de Tanos, los grupos políticos de la oposición habían mostrado su preocupación por no disponer de un plan que además es obligatorio para aquellos municipios con más de 20.000 habitantes.

Torrelavega es el último ayuntamiento de la región en disponer de su propio plan territorial de emergencia municipal, lo que supone contar con documentos operativos que den respuesta a cualquier emergencia dentro de su respectivo término local. Estos planes tienen como fin regular la organización de la capacidad técnica, operativa y económica de los municipios en situaciones de emergencia, en función de que cuenten o no con recursos movilizables ante estas situaciones, es decir, que dispongan de agrupaciones de voluntarios de Protección Civil o con un cuerpo de Policía Local. En este sentido, el Gobierno regional ha dado luz verde al plan territorial que deberá ser ratificado por su respectivo pleno municipal.

Y es que Torrelavega no disponía aún de Plan Municipal de Emergencias, pese a que legalmente está obligada a ello por tener más de 20.000 habitantes. El documento estaba redactado técnicamente desde hace varios años, pero no se aprobaba porque había un problema: la formación de los retenes, es decir, determinar qué operarios deben de intervenir en los siniestros fuera de su horario de trabajo. Con el fin de desbloquear la situación, el Ayuntamiento estudia subcontratar el servicio de emergencias, al menos en parte.

Recientemente, el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, dio a conocer el planteamiento durante la celebración de una reunión extraordinaria de la comisión que preside, celebrada a petición de la oposición. «Estamos pensando en la posibilidad de subcontratar algunas labores -explica el edil regionalista-, porque dentro de la función pública es muy difícil poder coordinar todo. El protocolo de llamadas de emergencia involucra a mucha gente, muchos servicios». Pérez Noriega entendía que la contratación de una empresa, a través de un concurso público, podría ser la solución. «Estamos haciendo los protocolos para determinar qué personas tienen que acudir en caso de emergencia. Primero se delimitan los riesgos de inundaciones, vientos, derrame de mercancías peligrosas... y después se concreta qué personas, propias o ajenas, tienen que intervenir. Todo eso tiene un coste, estar preparados todos los días, las 24 horas», señala.

Por su parte, Asun Velarde, jefa del servicio municipal de Protección Civil, hacía hincapié en el problema a resolver: «Imagínate que hay un vendaval. Yo tengo que saber con qué personal cuento, a quién puedo llamar para cortar un árbol que se ha caído o reponer el suministro eléctrico. Mientras eso no se determine, no se pueden hacer los organigramas para homologar y aprobar el Plan Municipal de Emergencias». El Ayuntamiento de Torrelavega ya tenía perfilado su Plan Municipal de Emergencias a finales de 2010, pero su puesta en marcha se retrasaba porque aún no estaban fijados los responsables de los retenes en caso de alarma. La tardanza no se debía a la falta de dinero como denunció la oposición, sino a la dificultad del Ayuntamiento para disponer de personal en todos los servicios necesarios.