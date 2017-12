La gran bola navideña luce su potencial 03:38 Luis Palomeque Cientos de personas asistieron anoche al encendido de la gigantesca esfera ubicada en la Plaza Roja JOSÉ IGNACIO ARMINIO Santander Viernes, 15 diciembre 2017, 23:05

Emotivas, positivas, alegres..., una en español y otra en inglés, una para veteranos y la otra más juvenil. Así son las dos canciones que integran el espectáculo de luz y sonido de la gran bola de Navidad de Torrelavega, que se puso en marcha esta noche en la ‘Plaza Roja’ ante cientos de personas que desafiaron a la lluvia y el frío.

Y es que la capital del Besaya abrió su programa festivo cumpliendo el refrán ‘A mal tiempo, buena cara’. Con la bola ya encendida, sonó primero el ‘Himno de la alegría’, de Miguel Ríos, interpretado por el cantante local Fonso Blanco, y puso broche final a la fiesta popular que se organizó para la ocasión la también artista de la ciudad Piloshka, que cantó el no menos famoso villancico de Mariah Carey ‘All I want for Christmas is you’. Del ¡oh! inicial de los niños se pasó al tibio aplauso final de los todos asistentes, que casi llenaron la céntrica y emblemática plaza. También hubo curiosos que siguieron el acto desde sus ventanas y balcones. Habrá que esperar el veredicto final, el que dicte el día a día, el que llegue después de las fiestas.

No faltaron a la cita los móviles: vídeos, fotos, el modo linterna y la moda de los selfies. Después del espectáculo, que se realizó pasadas las nueve de la noche, el singular elemento decorativo seguirá encendido hasta la una de la madrugada. Así ocurrirá todos los días hasta que finalicen las fiestas. Concretamente, la bola, principal novedad y atractivo del programa navideño, iluminará la Plaza Roja desde las 17.30 horas hasta la una de la madrugada, complementando el alumbrado público y ofreciendo el espectáculo de luz y sonido a las siete, ocho y nueve de la noche. Además, se puede visitar por dentro.

Las otras dos actividades de la jornada, la apertura de la carpa de Papá Noel en la Plaza Mayor y la representación de la Misa Criolla en la iglesia de La Asunción, quedaron en un segundo plano ante la fiesta de inauguración de la enorme esfera, de 12 metros de diámetro. La celebración, deslucida por la climatología, se inició a las siete de la tarde con una chocolatada y talleres infantiles. Después hubo concierto de villancicos a cargo de alumnos de los colegios Fernando de los Ríos y Pintor Escudero Espronceda, y exhibición de las alumnas de la Escuela de Gimnasia Rítmica. Finalmente, actuaron Fonso Blanco y Piloshka, el primero con canciones tradicionales y ella apostando por temas más actuales. Piloshka intentó cerrar la fiesta interpretando la canción de Mariah Carey desde el interior de la espera, pero falló el sonido y al final tuvo que hacerlo desde el escenario del templete, por lo que pidió disculpas al público.

Primera y última vez

Pero no todo fue fiesta. La polémica rodea la atracción navideña desde que se conoció su importe: 77.042 euros. Ante la avalancha de críticas, el propio alcalde, José Manuel Cruz Viadero, uno de los asistentes ayer a la inauguración, anunció hace unos días a través de este periódico que será la última vez que se instale en Torrelavega. En la fiesta, opiniones para todos los gustos. Un joven vecino de la ciudad, Jesús, lo tenía claro: «Por mucha Navidad que sea, me parece fatal echar 80.000 euros en esto. Mira como está Torrelavega, no hemos salido de la crisis, los comercios están cerrados. Está bien animar las fiestas, pero con menos presupuesto».

El espectáculo - Tres pases diarios. El espectáculo de luz y sonido se realiza a las siete, ocho y nueve de la tarde. - Dos canciones. Dura seis minutos, repartidos en dos canciones: ‘Himno de la alegría’, de Miguel Ríos, y ‘All I want for Christmas is you’, de Mariah Carey. - Transitable. La bola se puede visitar por dentro y permanece encendida desde las 17.30 horas hasta la una de la madrugada.

«Pues a mí me gusta –decía Ángeles–, es un dinero que se iba a gastar en festejos de todas formas. Si no se hace nada porque no se hace nada, si se arriesga porque se arriesga. Aquí la cuestión es criticar, se ponga lo que se ponga. En cuanto se habla de dinero...». Otras dos mujeres también daban su opinión a El Diario. «Es algo diferente, sí es cierto que el presupuesto parece un poco fuerte, pero hay que esperar a ver qué resultado tiene», señalaba Pilar, mientras Blanca, su amiga, dudaba más: «Es cierto que siempre nos quejamos de que en Torrelavega no hay nada, pero no hay que olvidar que hay mucha gente sin trabajo y que hay que vivir todo el año, no sólo en Navidad».

Otro joven, David, reconocía que el asunto es polémico, pero: «Hay que intentar dinamizar la ciudad. No sé si es la mejor manera porque es mucho dinero, el tiempo dará o quitará razones. Además, con esto de las redes sociales, en las que todo el mundo opina de todo, las críticas han sido un poco precipitadas». Un señor mayor, Javier, lo tenía claro: «Me parece un desfalco total, con la necesidad que hay en la ciudad de Torrelavega. Primero habrá que pagar la luz en las casas de la gente y después las de fuera. Yo respeto todas las opiniones, pero veo las necesidades que hay, sin ir más lejos en mi casa».