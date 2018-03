Los hosteleros advierten de que la ordenanza de terrazas de Torrelavega condena al cierre de muchos negocios Una de las terrazas de un establecimiento hostelero ubicado en el centro de Torrelavega. / Luis Palomeque Los empresarios del sector critican la rigidez de la nueva normativa y el incremento de las tasas DAVID CARRERA Torrelavega Sábado, 17 marzo 2018, 08:28

«Estas medidas condenarán al cierre a muchos negocios con licencias en vigor desde hace años, a los que se pretende cambiar las reglas del juego de hoy para mañana». Así de explícita se muestra Eva María Pérez, gerente de la cafetería Dalia, ubicada en la plaza Pepín del Río Gatóo, que hace unos días recibió una carta del servicio de recaudación municipal en la que le reclamaban el pago de 2.971 euros por la terraza del establecimiento. «Lo primero que pensé es que se trataba de un error. ¿Cómo puede ser que de un año para otro pase de pagar 300 euros a casi 3.000?, así, sin ninguna explicación, es una locura», dice.

No es la única hostelera en la ciudad que muestra su «rechazo total e indignación» tras la entrada en vigor de la nueva ordenanza reguladora de la tasa por instalación de mesas y sillas en la vía pública, una medida que califican como «atropello», y que «lo más grave es que va a obligar a más de algún negocio a bajar la persiana después de años».

Los empresarios del sector critican la rigidez de la normativa, que antes cobraba por la instalación de mesas y sillas y ahora por metro cuadrado, y el incremento de las tasas. Los hosteleros están de acuerdo en que se lleve a cabo una actuación sobre la estética, la regulación y la ordenación de estos espacios, sin embargo «nos hemos encontrado con unos parámetros que suponen la reducción del número de mesas y sillas actualmente concedidos en un porcentaje tan alto que en algunos casos casi supone su eliminación total», señala Domingo García. Después de treinta años tras la barra y sacando cafés, cañas y pinchos a la terraza de su establecimiento en la plazuela del Sol, Mingo se encuentra desolado porque «con la actual normativa me quedo sin terraza y por supuesto sin negocio». «Suena así de duro pero es así. Ya me han dicho los inspectores que no me pueden dar la autorización correspondiente, y si no hay terraza, no hay negocio», dice.

Ya les ha dicho a muchos clientes, «de los de toda la vida, porque este bar es de clientela fija», que el día 31 echa el cierre. Y es que la nueva ordenanza no le deja espacio para sacar a la calle las siete mesas que tiene ahora. A un lado de su negocio debe dejar un margen con la cafetería vecina y al otro costado con el escaparate de una tienda de ropa interior. Por otro lado, recuerda que en 30 años de trayectoria profesional «jamás hemos tenido una sola denuncia, este es un bar que no da problemas, a las nueve de la noche estamos cerrados pero si nos quitan la terraza el negocio es inviable, ya quitamos tres mesas hace tiempo para dejar más espacio libre pero esto de ahora nos condena», lamenta. Asimismo, considera que el Ayuntamiento debiera ser «igual de riguroso» con el resto de negocios que disponen de terrazas por ejemplo en lugares como la Plaza Roja.

Para Eva María Pérez, que ha tenido que pedir un crédito para hacer frente a los cerca de 3.000 euros que tiene que pagar por el velador que tiene en su negocio en Pepín del Río Gatóo, esta ordenanza es «un palo» para el sector y más si se tiene en cuenta las dificultades que tienen establecimientos como el suyo que no están en el pleno centro a diferencia de otros en el Bulevar Demetrio Herrero o en la Plaza Roja. En su caso debe abonar 2.971 euros, a diferencia de los 306 que pagó el año pasado, porque su velador está calificado como una estructura permanente-desmontable a la que corresponde cobrar 120 euros por metro cuadrado. El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, encargado de defender la nueva ordenanza, insiste en que «nos parece una ordenanza justa que no perjudica a hosteleros ni a usuarios de las terrazas».