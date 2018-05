Los informes técnicos obligan a cambiar el proyecto para rehabilitar el Palacio municipal Continúa el deterioro del Palacio municipal, desalojado por su estado ruinoso. / Luis Palomeque El aumento de volumetría del antiguo cine Pereda no se puede realizar porque falta unanimidad entre los vecinos afectados JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Domingo, 27 mayo 2018, 15:49

La decisión está tomada. El proyecto que se redactó hace varios años para rehabilitar y ampliar el maltrecho Palacio municipal de Torrelavega no se puede ejecutar y hay que hacer otro. Contempla un aumento de volumetría en el antiguo cine Pereda que no se puede llevar a cabo porque carece de unanimidad entre los vecinos afectados. Además, hay que adecuar el proyecto a las nuevas necesidades del Ayuntamiento. Así lo señalan dos informes técnicos que solicitó la Alcaldía y que han servido para cambiar de postura respecto a la recuperación del singular y centenario Palacio municipal, que se encuentra desalojado desde hace seis meses por sufrir graves daños estructurales. Según ha podido confirmar este periódico, las grietas siguen en aumento, aunque desde el equipo de gobierno se insiste en que no hay riesgo de derrumbe.

La Corporación aprobó diversas inversiones en su último Pleno, celebrado el pasado jueves, entre ellas una de 350.000 euros destinada al apuntalamiento y refuerzo de la cimentación del Ayuntamiento, y otra de 120.000 para cambiar el proyecto de restauración. La necesidad de más espacio para las dependencias municipales podría pasar por la compra de alguno de los edificios anexos al Palacio, especialmente el situado más cerca de la calle Julián Ceballos, negociación que se mantiene desde hace varios años. Por lo que respecta al antiguo cine Pereda, el cambiar de nuevo su uso de institucional a cultural en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), podría incluirse en las negociaciones que se están llevando a cabo entre los grupos políticos para aprobar el nuevo planeamiento urbanístico del municipio.

CRONOLOGÍA - 1926 El Palacio, mandado construir por un indiano en los primeros años del siglo XX, es inaugurado como nuevo Ayuntamiento. - 2001 La Alcaldía es advertida de que el proceso de deterioro del edificio se ha acelerado tras la construcción del aparcamiento subterráneo del Bulevar y se limitan los accesos a algunas zonas. - 2003 Se inicia el paulatino desalojo del Palacio municipal con el traslado del servicio de Urbanismo a la planta superior de la Plaza de Abastos. - 2009 Un equipo de arquitectos recibe el encargo de redactar el proyecto de ampliación y rehabilitación del inmueble. - 2018 Se decide cambiar el proyecto porque no se puede ampliar el edificio uniéndole al antiguo cine Pereda, dado que no existe unanimidad entre los afectados.

La Corporación dio luz verde en 2009, por unanimidad, a la propuesta de adjudicación del proyecto de ampliación y rehabilitación del Ayuntamiento al gabinete madrileño de arquitectura Aybar Mateos, que ganó el concurso de ideas convocado al efecto. La propuesta, denominada 'Un prado en el Palacio', contemplaba una inversión de seis millones de euros y preveía reformar el edificio respetando sus zonas nobles (fachada, vestíbulo, escalinata y salón de plenos), y unirle al antiguo cine Pereda, de propiedad municipal, mediante un patio interior acristalado y luminoso.

Las grietas siguen avanzando en las zonas nobles del edificio, que se quieren conservar

El proyecto incluía el aumento de volumetría del antiguo cine, cuya cubierta a dos aguas se elevaba y pasaba a ser plana. Lo que han desvelado ahora los informes técnicos es que para hacer esa ampliación era necesario contar con el acuerdo unánime de las comunidades de vecinos a las que pertenece la vieja sala. Una de ellas, la de las Galerías Pereda, ya mostró el año pasado su rechazo a través de este periódico, apostando por mantener la estructura del inmueble y su reapertura para uso público, bien cultural o administrativo. El local pasó a ser propiedad municipal en 2005, para destinarle a la ampliación de las dependencias administrativas, y el Ayuntamiento aportó como pago aprovechamientos urbanísticos en el Plan Parcial El Valle, un convenio que fue actualizado el año pasado.

Punto muerto

Con la llegada de la crisis, el proyecto de ampliación y rehabilitación del Palacio municipal quedó en punto muerto por falta de dinero, mientras el inmueble, con estructura de madera, siguió con su progresivo deterioro, acelerado tras la construcción del aparcamiento subterráneo en el Bulevar en la década de los noventa. El informe que emitía todos los años una empresa especializada insistía en que no había peligro de colapso, pero la estructura ha seguido asentándose y las grietas han ido en aumento, por lo que se inició un paulatino desalojo del cuerpo principal del Palacio municipal que concluyó el año pasado.

Los servicios municipales afectados, incluida la Alcaldía, se instalaron en su mayor parte en los antiguos juzgados de la 'Plaza Roja', que incluso acogen la celebración de los Plenos desde el pasado mes de noviembre. Una situación provisional que podría ir para largo, dado que, además de la redacción de un nuevo proyecto de ampliación y rehabilitación del Palacio municipal, se precisa la ayuda de otras administraciones para acometer la millonaria obra, según se ha insistido desde el equipo de gobierno.

Mientras tanto, las grietas siguen avanzado, afectando directamente a las zonas nobles del Palacio, que se quieren conservar. El inmueble, uno de los pocos singulares que se conservan en la ciudad y quizá el más significativo, se inauguró como Ayuntamiento el 24 de enero de 1926. Fue construido a principios del siglo XX por el indiano que ahora da nombre al Bulevar de enfrente: Luciano Demetrio Herrero. Torrelavega abandonó su primitiva Casa Consistorial, enclavada en el antiguo caso histórico, junto a la parroquia y la torre que dio nombre a la ciudad, para instalarse en un palacio que representaba los nuevos tiempos de aquella sociedad.

Demetrio Herrero, que hizo fortuna en Cuba, vendió el inmueble en 1925 al Ayuntamiento en 275.000 pesetas. El solar sobre el que se asienta, un antiguo prado llamado el 'Majuelo', fue donado a la ciudad para que sirviese como paseo. El edificio es obra del arquitecto laredano Joaquín Ruicoba, que también hizo el ayuntamiento y el teatro Arriaga en Bilbao, así como el Palacio Episcopal en Santander.

La noble fachada de piedra de sillería con la torre del reloj en el centro, convertida en uno de los grades iconos de la ciudad, esconde pequeños y grandes tesoros: el vestíbulo de acceso principal, con su magnífico techo artesonado y el mármol del zócalo que se aprecia en sus paredes, o la escalinata de mármol de Carrara que a continuación conduce hasta el primer piso, iluminada por la gran vidriera emplomada con el escudo de Torrelavega colocada en 1971, cubierta por una pequeña bóveda pintada, también afectada ahora por las grietas. Y qué decir del Salón de Plenos, concebido originariamente como salón de baile, de dos pisos de altura, en cuyas paredes lucen, lo mismo que en la referida bóveda, las bellas pinturas ambientadas en jardines del siglo XVIII, realizadas por el artista catalán Ramón Fraxenet en 1906. Todo ello forma un importante patrimonio que ahora está en peligro.