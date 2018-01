El PP ironiza sobre el «optimista» balance de año del equipo de gobierno Así se ilustra el PP el balance del año. / DM . Torrelavega Los populares de Torrelavega recurren a una imagen de la película 'Toy Story' para criticar «el despegue económico» difundido por socialistas y regionalistas DAVID CARRERA Torrelavega Martes, 9 enero 2018, 07:16

«Hasta el infinito y más allá». Es la frase que repetía uno de los protagonistas de la película 'Toy Story', Buzz Lightyear, y que el Partido Popular de Torrelavega ha elegido para ironizar sobre el balance del equipo de gobierno ofrecido hace unos días por socialistas y regionalistas.

Para reforzar el mensaje los populares ilustran la crítica al gobierno local con una imagen de la famosa saga de Pixar en la que se puede ver al alcalde de la ciudad, el socialista José Manuel Cruz Viadero en el papel del héroe espacial, junto a su socio de gobierno, primer teniente de alcalde y portavoz de los regionalistas, Javier López Estrada, que en el Facebook del PP da vida al otro personaje de la serie, el sheriff Woody. La imagen «trucada» aparece acompañada con el titular publicado por El Diario Montañés en estas páginas y que decía: «PSOE y PRC creen que 2017 ha sido el año del 'despegue económico' de Torrelavega». La ilustración se completa con el texto: «¡Abrochénse los cinturones!» y «MejorConHumor».

Buzz Lightyear es un personaje ficticio y uno de los protagonistas principales de la película 'Toy Story' de Pixar. Él junto a su amigo el sheriff Woody, aparecieron en 'Toy Story', 'Toy Story 2' y 'Toy Story 3'. A su vez ha participado en series de televisión como 'Buzz Lightyear, Comando Estelar: La aventura comienza'. Buzz, es muy conocido por su frase «To infinity and beyond!» (traducida como «Al infinito... ¡y más allá!» en Latinoamérica y como «Hasta el infinito... ¡y más allá!» en España).

De este modo, el PP ironiza sobre el balance del año ofrecido hace unos días en rueda de prensa por el alcalde Cruz Viadero y el primer teniente de alcalde y concejal de Obras López Estrada que calificaban como «moderadamente positivo» para Torrelavega, con descenso del paro en tres puntos, y un 2018 «esperanzador» en el que anunciaban que «despegarán numerosos proyectos importantes». De ahí que los populares se hayan inspirado en el personaje estelar de 'Toy Story' para ilustrar ese «despegue» económico y de proyectos singulares de la ciudad.

La formación liderada por el exalcalde, Ildefonso Calderón, ha preferido en esta ocasión recurrir a las redes sociales para arremeter contra la gestión del equipo de gobierno local. Asimismo, y tal y como recoge en el comentario anexo al «montaje», el PP se toma «con sentido el humor» las palabras de los líderes socialista y regionalista sobre la evolución de Torrelavega, que según destacan «ha experimentado una palpable mejoría respecto a 2016, pese a que la situación estructural también avanza pero a un paso más lento del que desearíamos». Así, para el alcalde, «el municipio está recuperando el pulso a la actividad industrial, que siempre ha sido el principal motor económico de Torrelavega». Prueba de ello, dijo que es la reapertura de Sniace, que hace apenas un mes ponía en marcha una segunda fase con la apertura de Viscocel. En torno a los avances de los grandes grupos empresariales de Torrelavega, destacó también que se ha asegurado la producción de cloro, que hasta la fecha la realizaba la empresa Solvay, y que a partir de ahora lo va llevar cabo la empresa portuguesa CUF, que garantiza una inversión de más de 50 millones de euros y medio centenar de puestos de trabajos directos, más los indirectos.

Por su parte, López Estrada mencionó como uno de los ejes centrales de la actuación municipal en 2017 la adjudicación de la redacción del proyecto del soterramiento de las vías de Feve, por cerca de un millón y medio de euros, que el Ministerio de Fomento, de acuerdo con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Torrelavega, ha destinado a la ejecución de los proyectos técnicos necesarios. Y en este comienzo de año, recordó que se espera que se firme el convenio de financiación del soterramiento entre las tres administraciones: Ministerio de Fomento, Gobierno de Cantabria y Ayuntamiento, y que hará posible la ejecución del mismo.

Más críticas

Pero el PP no ha sido el único partido que ha criticado el «moderado optimismo» de socialistas y regionalistas. «Como un mero ejercicio de voluntarismo político y con nula autocrítica». Así valora el portavoz adjunto de UPyD Cantabria, Álvaro Martín, el balance de 2017 realizado por parte de Cruz Viadero y López Estrada. A juicio de Martín no han tenido la «valentía y el coraje de realizar el más mínimo ejercicio de autocrítica». «La realidad es que tenemos un Palacio Municipal en ruina, que no somos capaces de sacar adelante unas oposiciones para contratar 24 barrenderos tras casi un año, o que bomberos y policías están en pie de guerra», resalta.