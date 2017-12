Llega la bola de la discordia a Torrelavega

En la tarde de ayer se hablaba con acento andaluz en la ‘Plaza Roja’. Un equipo de nueve técnicos y operarios procedente de Puente Genil (Córdoba), ha iniciado la instalación de la polémica bola-espectáculo de Navidad, principal atractivo del programa festivo en Torrelavega. Ante la avalancha de críticas por el elevado coste del contrato (77.042 euros), el propio alcalde, José Manuel Cruz Viadero, anunció recientemente, a través de este periódico, que será la primera y última vez que se instale este elemento decorativo singular en la ciudad, muy castigada por la crisis.

«Yo pensaba que ya no la iban a traer después de las protestas, pero ya veo que no se han echado atrás. Es mucha tela la que vale, no la traen ni los de Santander», decía ayer Fidel, uno de los vecinos que al pasar por la plaza se quedó unos minutos a curiosear, mientras los trabajadores de la empresa adjudicataria, Iluminaciones Ximénez, descargaban las 65 piezas de aluminio que forman la bola, que fueron transportadas desde Puente Genil en tres grandes camiones. Otro vecino, Valentín, se mostraba más cauto: «Estoy expectante, pero mucho éxito tendrá que tener para compensar tanto gasto».

Juanjo, encargado del montaje, explicaba que la bola comenzará a funcionar el viernes, como otros atractivos del programa navideño: la pista de hielo en la Plaza de la Llama, el mercadillo en la calle Consolación, la gran carpa de Papá Noel en la Plaza Mayor... Pero el espectáculo de luz y sonido de la ‘Plaza Roja’ es la estrella de estas navidades, le pese a quien le pese. «¿Aquí critican la bola?, pues está siendo un gran atractivo turístico en todas las ciudades», señalaba otro operario.

Y es que la idea que tuvo el año pasado su empresa, experta en este tipo de iluminaciones, tiene éxito. Prueba de ello es que cada vez son más las ciudades españolas que se apuntan al reto: La Coruña, San Sebastián, Vigo, Sevilla, Marbella... La bola de Torrelavega es «de las grandes» (12 metros de diámetro) y de las que ofrecen «el espectáculo completo». Habrá dos pases diarios de luz y sonido, y la atracción se podrá visitar por dentro.

«El montaje lleva su trabajillo», reconoce el encargado, que cifra en 3.500 kilos el peso de la instalación, más «los 1.800 de los contrapesos». Una gran grúa se ocupa de descargar los camiones, mientras que en dos o tres furgonetas han llegado «el ordenador, la música y demás». Están contentos porque «por fin ha dejado de llover», aunque advierten de que «el agua no influye para nada en el espectáculo». Juanjo recuerda que el primer lugar donde se instaló la bola fue en Puente Genil y está dando «buen resultado, por eso repiten», insiste.

A estos operarios andaluces les sorprende el «anticuado» alumbrado navideño de Torrelavega: «Así le ponían en mi pueblo hace 20 años, ahora es todo LED». Y el encargado presume de actividad:«En Sevilla hemos instalado cinco bolas y el alumbrado de la calle Larios, en Málaga, es espectacular. Yo he instalado el árbol más alto de Europa en Granada; tiene 56 metros».

Chocolate, talleres y gala musical para amenizar la apertura La gran bola navideña de Torrelavega comenzará a funcionar el viernes por la tarde y el Ayuntamiento ha organizado una fiesta para celebrarlo. Habrá chocolatada, talleres infantiles y gala musical, a partir de las siete de la tarde. Pero ese día también habrá otras actividades en la ciudad. Será el gran arranque del programa navideño. Esa jornada abrirá, igualmente, el mercadillo en el tramo final de la calle Consolación, con 16 casetas de artesanos y actividades para todos los públicos. También abrirá sus puertas el viernes la gran carpa de Papá Noel en la Plaza Mayor y la pista de hielo en la Plaza de la Llama, entre otras iniciativas para dinamizar la ciudad durante las próximas fiestas.

«Con la mejor intención»

José Manuel Cruz Viadero dijo a El Diario que tomaron la decisión con «la mejor de las intenciones», contribuir a dinamizar la ciudad durante las fiestas navideñas, pero «también comprendemos a los ciudadanos que han alzado la voz porque la inversión es muy alta». «A la gente hay que escucharla –explicó– y lo que vamos a hacer es seguir tomando medidas para potenciar la hostelería y el comercio, pero con un coste menor. Aunque funcione bien, lo de la bola no se va a hacer más. Eso sí, también quiero dejar claro que este gasto no influye en los servicios sociales, una prioridad absoluta para nosotros, a la que cada vez destinamos más dinero».

El delegado comercial de la empresa adjudicataria en la zona Norte, Ramón Zapata, dice que el «golpe de efecto» navideño funciona y por eso la cartera de clientes ha crecido con otras dos ciudades: Vigo y Torrelavega. «Es una bola transitable –señala–, se puede visitar por dentro, y en al menos dos momentos de la tarde ofrece un espectáculo de luz y sonido. Es un elemento bastante singular, que ya funcionó bastante bien el año pasado y este va a más sitios de España. Es un espectáculo que aglutina a mucha gente y que seguro también va a ser un éxito en Torrelavega».

El Ayuntamiento sacó a licitación el contrato con el objetivo de atender la demanda de «los ciudadanos y comerciantes», y ofrecer el elemento decorativo singular como complemento del alumbrado navideño, especialmente en la Plaza Baldomero Iglesias, conocida popularmente como ‘Plaza Roja’.