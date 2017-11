La modificación del presupuesto permite destinar dos millones a nuevas inversiones Integrantes de la plataforma que se opone al polígono industrial de Las Excavadas interrumpieron el Pleno durante algunos minutos / Luis Palomeque La propuesta sale adelante después de varias semanas de negociaciones y gracias a la abstención de Torrelavega Sí JOSÉ IGNACIO ARMINIO Santander Viernes, 3 noviembre 2017, 07:14

Estar en minoría es lo que tiene. A veces las negociaciones se apuran tanto que el acuerdo llega a última hora. Eso le ocurrió ayer al equipo de gobierno de Torrelavega (PSOE-PRC), que no logró reunir hasta minutos antes del Pleno los apoyos necesarios para modificar el presupuesto de este año por segunda vez y destinar un remanente de 2,1 millones a diversas actuaciones. Después de varias semanas de negociaciones, al final fue la abstención de un grupo de la oposición, Torrelavega Sí, la que permitió sacar adelante la importante propuesta. El resto (PP, ACPT y Torrelavega Puede) votó en contra.

Integrantes de la plataforma ciudadana que se opone a la construcción del nuevo polígono industrial en Las Excavadas, interrumpieron durante algunos minutos el Pleno con gritos en contra del proyecto. 'Nuestra tierra, nuestro futuro', 'Antes de hormigonar hay que pensar' y 'El PSIR hazlo en tu jardín' fueron algunos de los lemas que corearon los manifestantes, en torno a una decena. También mostraron camisetas reivindicativas y una pancarta, como viene siendo habitual en las sesiones plenarias desde hace más de un año.

Respecto al suspense en la modificación presupuestaria, cabe resaltar que por fin se ha dado luz verde a diversas partidas, entre las que destacan las siguientes: instalar un parque infantil en la plaza de La Llama (43.750 euros), habilitar un local para los mayores en Nueva Ciudad (190.000), nuevo fondo extraordinario para ayudar a las familias más necesitadas a pagar los suministros básicos (300.000), convenio con Amica (50.000), nuevo mercadillo navideño (30.000), equipamiento para la Plaza de Abastos tras su reforma (75.000), ampliación del parque infantil y de mayores en Ganzo (187.200), nuevo parque en la confluencia de Lasaga Larreta y Teodoro Calderón (143.753), remodelación de la calle Ancha (100.937), instalación de ascensores en el Centro de Formación de Barreda (118.100) y ayuda para la dinamización comercial (60.000).

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega (PRC), hizo hincapié en que la modificación no significa «ningún incremento» del presupuesto, ya que se «aprovechan» licitaciones adjudicadas a la baja y un nuevo retraso en la ejecución de dos obras importantes: la pasarela sobre el río en Sniace y el aparcamiento en altura en La Carmencita. Según Pérez Noriega, son partidas «totalmente justificadas» y la mayoría han sido «consensuadas» con los vecinos afectados.

«Fracaso y engaño»

Natividad Fernández, portavoz del primer partido de la oposición (PP), dijo que su grupo votaba en contra por tres motivos: «Esta propuesta significa el fracaso en la gestión porque han sido incapaces de gastar ese dinero y engaño porque no lo van a gastar ahora en dos meses; porque la solución sigue pasando por bajar los impuestos y no quitar un dinero a los ciudadanos que luego no va a ser utilizado; y porque llevamos dos años esperando a que se ejecuten las inversiones presupuestadas a petición nuestra».

Para José Luis Urraca, portavoz socialista, se trata de una medida, la de «redistribuir ahorros a final de año», que se viene tomando en el Ayuntamiento desde hace muchos años y que está «plenamente justificada». Según él, se van a realizar proyectos importantes con los que la población se siente identificada, gracias al diálogo con el resto de fuerzas políticas, «piedra angular» en la presente legislatura.

Luz verde a la reversión de las antiguas escuelas de Solvay ién aprobó ayer la reversión de la finca conocida como Escuelas de Solvay, cedida en usufructo por la empresa química al Ayuntamiento en 1998 para un periodo de 30 años, propiedad de la que ya se habían revertido 937 metros cuadrados en 2006 (pista de tenis de cemento) de los 7.580 cedidos originariamente. Igualmente, el Pleno dio luz verde al convenio que regula dicha reversión, redactado por ambas entidades. El director de la fábrica solicitó al Ayuntamiento por escrito, hace un mes, la devolución de la finca urbana donde se ubica el edificio conocido como antiguas escuelas de Solvay, argumentando que el Consistorio no utiliza el inmueble desde hace tiempo para los fines objeto de la cesión de uso. El deseo de la fábrica es realizar obras de mejora del edificio y su entorno, con el fin de poder destinarle a otros usos y evitar su deterioro, lo que «redundará en beneficio del municipio». Según los informes municipales, el viejo inmueble se está utilizando desde hace tiempo para almacenar algunos enseres de distinta naturaleza, precisando la realización de obras de conservación y mantenimiento para cualquier uso, dado su estado de deterioro. Hace muchos años que el Ayuntamiento no utiliza el edificio para los fines del convenio original:usos culturales y de carácter social. Según toda la Corporación, excepto los grupos de izquierda radical (ACPT y Torrelavega Puede), la reversión está justificada, ya que Solvay pretende realizar en las antiguas escuelas un proyecto formativo. ACPT y Torrelavega Puede lamentaron que el Ayuntamiento haya sido «incapaz» de dotar de contenido sociocultural al edificio en los últimos 20 años, permitiendo el deterioro paulatino del inmueble «por falta de ideas».

Iván Martínez, de ACPT, denunció la escasa ejecución del presupuesto, fruto de «la mala gestión» del un equipo de gobierno «incapaz de sacar adelante los proyectos». A su juicio, las nuevas partidas son «para quedar bien». David Barredo, único edil de Torrelavega Puede, dijo que la mayoría de las obras que se plantean «no son prioritarias».

Reparos de la oposición

La Corporación también aprobó anoche conceder subvenciones directas a varios clubes deportivos, algunos inmersos en competiciones nacionales: CDB Tenis de Mesa (10.000 euros), Asociación Deportiva La Paz (15.000), Club Voleibol Torrelavega (40.000), CDB Baloncesto Torredobra (17.000), Peña Deportiva El Lobio (6.000), Peña Bolística Torrelavega (12.000) y Club Atletismo Torrelavega (9.500). El asunto dio lugar a un largo debate en el que los mayores reparos surgieron de Torrelavega Puede, formación contraria a ayudar a clubes patrocinados por empresas o colegios católicos.

Otros acuerdos Subvenciones deportivas. La Corporación aprobó conceder subvenciones directas a siete clubes deportivos de la ciudad, algunos inmersos en competiciones nacionales. Las ayudas suman 109.500 euros Consejo de Mayores El Pleno aprobó inicialmente modificar los estatutos del Consejo Sectorial de Personas Mayores, con el fin de mejorar su funcionamiento y tras someter el texto a un proceso de consulta pública. Precios del agua. También se acordó actualizar los precios del convenio de suministro de agua con Los Corrales de Buelna. Ambos ayuntamientos firmaron en 1998 el acuerdo, que ahora se ha renegociado.

Igualmente, el Pleno aprobó inicialmente la modificación de los estatutos del Consejo Sectorial Municipal de Personas Mayores, con el fin de mejorar su funcionamiento y tras someter el texto a un proceso de consulta pública. Otra propuesta que recibió luz verde de forma unánime fue la de actualizar los precios del convenio de suministro de agua con Los Corrales de Buelna. Ambos ayuntamientos firmaron en 1998 el acuerdo de suministro de agua a través de la Estación de Tratamiento de Agua Potable, propiedad de Torrelavega y situada en el municipio vecino. La actualización de precios se lleva a cabo tras un periodo de negociaciones.

Por último, cabe resaltar otros dos acuerdos de la Corporación, uno para modificar el puesto de Jefe del Servicio de Informática y Telecomunicaciones, y otro para modificar la plantilla de personal funcionario y laboral del Consistorio, tras procesos de cese de titulares o como consecuencia de procesos selectivos ya conclusos de promoción interna o reconfiguración de plazas.