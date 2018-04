La nueva ordenanza de terrazas divide a Ayuntamiento, hosteleros y vecinos Luis Palomeque Cafeterías y bares critican el aumento de tasas y las restricciones de la normativa que, según el Consistorio, no tiene afán recaudatorio y pretende respetar el espacio público DAVID CARRERA Torrelavega Domingo, 1 abril 2018, 07:56

Con la llegada de la primavera y el buen tiempo las terrazas de bares y cafeterías son un clásico en las calles y plazas de la región. Sin embargo, en Torrelavega la regulación para instalar mesas y sillas es un tema polémico y controvertido. Todas las partes –políticos, hosteleros y vecinos– coinciden en que las terrazas aportan vida y dinamismo al municipio pero hay puntos de desacuerdo y, hasta ahora, el único que pretende dar marcha atrás es el Ayuntamiento, que ya ha anunciado que habrá algunos casos puntuales a los que se buscará una solución.

El funcionamiento de las terrazas está sujeto a una normativa aprobada ahora hace un año y cuyo principal cambio es que en lugar de cobrar a los hosteleros por mesas y sillas ahora lo hace por metro cuadrado. En este punto hay establecimientos que critican la medida y reconocen que el recibo ha subido. Nacho Cobo, del restaurante La Casuca, un negocio ubicado en la zona de vinos, explica que con la aplicación de la nueva ordenanza «me he quedado con la mitad de mesas –tenía 24 y ahora 12– y sin embargo pago el doble».

Hay otros casos como el de la cafetería Dalia, en la calle Pepín del Río Gatoo, en donde el pago se ha disparado de 300 euros a 2.970. Aquí entra en juego otro apartado novedoso de la ordenanza, que considera el velador de este establecimiento una «estructura permanente-desmontable» por la que corresponde el pago de 120 euros por metro cuadrado. A partir de ahí ya solo cabe multiplicar y salen las cuentas. La propietaria, Eva María Pérez, considera que se trata de «un disparate» ya que «ni siquiera las terrazas del Bulevar Demetrio Herrero o de la Plaza Roja, que además están en pleno centro, pagan esa barbaridad».

En datos Terrazas 253 negocios hosteleros disponen de mesas y sillas en la ciudad, según el censo del Ayuntamiento. Tasas 292,81 euros anuales es lo que paga de media un hostelero por la terraza en la vía pública. Metro Cuadrado 15,84 euros por metro cuadrado es el precio más alto fijado, que corresponde a la categoría especial. Por día 0,80 euros diarios de media paga un hostelero de la ciudad por una terraza. Recaudación 74.000 euros es lo que recauda el Ayuntamiento al año por el cobro de tasas de terrazas y veladores.

Por su parte, desde el Ayuntamiento, el concejal de Economía y Hacienda, Pedro Pérez Noriega, insiste en que la nueva normativa «no tiene afán recaudatorio» y lo que pretende es regularizar un sector que integra a 253 terrazas repartidas por la ciudad y cuya recaudación supone para las arcas municipales 74.000 euros al año. El edil regionalista defiende que las sillas y mesas más cotizadas por su ubicación en Torrelavega pagan «tan solo» 15,84 euros por metro cuadrado al año y la más barata 7,05. Se trata de la especial y la cuarta categorías. Entre medias, la primera categoría paga 14,30 euros por metro cuadrado, la segunda, 11,62 euros, y la tercera, 9,21 euros. Además también se cobra por la instalación en la calle de elementos destinados a exposición e información y máquinas expendedoras de pequeño formato a razón de 10 euros al año.

Municipios más caros

El Ayuntamiento compara las tasas con otros municipios como Santander, donde se paga casi 40 euros por la terraza más cara y 22 por la más barata; Camargo que cobra 20 euros por metro cuadrado; o la localidad vecina de Suances, donde por una mesa con cuatro sillas se llega a pagar 80 euros.

El concejal de Hacienda destaca que la nueva ordenanza aprobada hace un año pretende «ordenar mejor el espacio público» para que su instalación sea compatible con el disfrute de los ciudadanos en las vías públicas, y rechaza las últimas críticas por parte de la Asociación de Hostelería y grupos políticos. Pérez Noriega recuerda que los hosteleros de la ciudad pagan una media de 292,81 euros por terraza, lo que supone un gasto de 80 céntimos al día. Asimismo, expone el caso de un negocio instalado en el Bulevar Demetrio Herrero, «uno de los que dispone de uno de los espacios más grandes en la ciudad» y que paga unos 4 euros diarios.

Pero no todo es cuestión de tasas y euros. El problema de algunos establecimientos es que la nueva ordenanza, en su afán de regular y proteger el espacio público, obliga a que las mesas y sillas guarden una separación mínima de 8 metros con los comercios o negocios colindantes. No son muchos los casos que no cumplirían el requisito, pero ya hay uno que ha reconocido públicamente que le condena al cierre. Es Domingo García, propietario de la Cafetería Ibiza, ubicada en la céntrica Plaza del Sol, y que después de 30 años detrás de la barra ve con «mucha» incertidumbre el futuro del negocio. «La normativa habrá que cumplirla. En mi caso no tengo opción porque mis mesas, que ya reduje a la mitad hace un año, tienen a un lado el escaparate de un comercio, y al otro está el mobiliario urbano. Yo vivo de la terraza y si solo puedo sacar dos mesas, bajo la persiana y me voy para casa», indica.

«De espaldas a la ciudad»

Para otros, «no está mal redactada la ordenanza», pero «sí que es verdad que quedan algunos pequeños flecos que nos complican un poco las cosas a los hosteleros». Desde el punto de vista de los ciudadanos, Antonio Mesones, vecino de El Zapatón, cree que la normativa es positiva para regular algunos casos de establecimientos que «invadían» el paso de los peatones, pero reclama al Ayuntamiento flexibilidad porque para algunos negocios «puede suponer la puntilla». Formaciones políticas como PP y Torrelavega Sí destacan que muchos locales emblemáticos se ven abocados al cierre ante la imposibilidad de hacer frente a los requisitos de una normativa «elaborada de espaldas a la ciudad». La polémica está servida pero a falta de sol aún hay tiempo para llegar a un acuerdo entre las partes.