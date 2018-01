Los 24 nuevos barrenderos se incorporan hoy al servicio de limpieza tras un año de pruebas Un operario del servicio de limpieza del Ayuntamiento de Torrelavega. / Antonio 'Sane' El plazo para optar a una de las plazas del concurso público se abrió en febrero presentándose a la primera convocatoria 1.471 candidatos DAVID CARRERA Torrelavega Jueves, 11 enero 2018, 07:21

Los 24 nuevos trabajadores del servicio de limpieza viaria -dos funcionarios y 22 interinos- se incorporan hoy a su puesto de trabajo después de casi un año de pruebas y exámenes desde que se abriera la convocatoria. Un proceso, para el que se presentaron en primera instancia 1.471 candidatos, y que no ha estado exento de polémica a lo largo de estos once meses desde se publicara la convocatoria el pasado mes de febrero.

Primero, tras el primero de los ejercicios teóricos, al que se presentaron alrededor de un millar de candidatos, se reclamaron algunas de las preguntas del cuestionario, y después también hubo quejas por el cálculo de las puntuaciones de los exámenes. Ello ha provocado que el proceso se haya dilatado en exceso, ya que la intención del Ayuntamiento era que estos 24 trabajadores (dos funcionarios de carrera y 22 funcionarios interinos) se incorporarán una vez que abandonaban el servicio de limpieza viaria los últimos parados contratados a través del programa de Corporaciones Locales en marzo del año pasado.

El objetivo del equipo de gobierno, con esta convocatoria pública de 24 plazas, es suplir el trabajo que realizaban las últimas 43 personas contratadas por medio del proyecto de Corporaciones Locales. Una vez que estos 43 trabajadores eventuales finalizaron su contrato en el mes de marzo, el Ayuntamiento se vio obligado a recurrir a la bolsa de empleo de septiembre de 2015, integrada por interinos, y de cuya remesa se seleccionó a 22 personas para reforzar el servicio de limpieza de las calles.

Los aspirantes han tenido que superar un examen teórico y otro práctico y un concurso de méritos

Mientras tanto, el pasado 14 de febrero se abría el plazo de inscripción para participar en la convocatoria del Ayuntamiento para cubrir 24 plazas de barrendero. Cerrado el plazo el 6 de marzo, en torno a 1.500 personas se inscribieron en la convocatoria, aunque solo unas 950 realizaron la primera prueba, un examen teórico que se desarrolló el 4 de mayo.

Finalmente, algo menos de 250 aspirantes aprobaron el examen teórico y el pasado 12 de junio realizaron la segunda prueba, de carácter teórico y práctico, y relacionada con el puesto de trabajo y el temario. Los aspirantes a estas 24 plazas han tenido que superar una prueba teórica, otra práctica relacionada con el puesto de trabajo y una fase de concurso en la que se han valorado los méritos aportados por cada uno de ellos relacionados con experiencia, formación y titulación.

En cuanto a la temática del examen, los aspirantes además de responder a cuestiones relacionadas con la Constitución y el Estatuto de Autonomía, debieron someterse a otras preguntas sobre normas básicas de seguridad e higiene en el trabajo o sobre el municipio, su historia y costumbres.

El concejal de Recursos Humanos, José Luis Urraca, calificó de «lógico» el «alto número» de solicitudes presentadas si se tiene en cuenta que, a su juicio, «es una convocatoria histórica, que no se daba en el ámbito del personal del área operativa y de oficios del Ayuntamiento de Torrelavega desde hace 26 años». En este sentido, recordó que la convocatoria «agota al máximo las restrictivas posibilidades que hasta los momentos actuales ha permitido la Ley de Presupuestos y la normativa estatal». Asimismo, considera que es «habitual» que de los 1.471 inscritos al proceso inicialmente se quedaran ahora en 949 candidatos, ya que «hay muchas personas que no han presentado la documentación correspondiente» o porque directamente no cumplían los requisitos exigidos.

Tras cubrirse estas 24 plazas, con el resto de quienes han superado las pruebas de selección se ha formado una bolsa de empleo de personal operario del Ayuntamiento de Torrelavega para atender futuros llamamientos interinos o contrataciones laborales temporales.