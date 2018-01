Las obras para eliminar los pozos negros de Barreda estarán concluidas en verano José Valencia, Cruz Viadero, Díaz Tezanos, Miguel Ángel Palacio, Manuel Riloba y Otto Oyarbide contemplan en los planos por donde discurrirá el colector. / Luis Palomeque La actuación, paralizada desde 2008, va desde el barrio del Agua hasta la vía del ferrocarril de Feve y prevé una inversión conjunta de 630.000 euros DAVID CARRERA Torrelavega Miércoles, 17 enero 2018, 07:16

Aunque dicen que hasta que no vean acabadas las obras no se lo creen, los vecinos de Barreda se muestran «moderadamente» satisfechos después de décadas esperando a que la red de saneamiento llegue a una parte del pueblo, en principio previsto para el verano cuando se estima que acaben los trabajos. Un proyecto paralizado en 2008 y que diez años después el Gobierno regional y el Ayuntamiento han logrado desbloquear con una inversión conjunta de casi 630.000 euros para atender una demanda vecinal de unos vecinos que no ven el momento de decir adiós a los pozos negros.

Trabajadores de la empresa contratada han iniciado esta semana las obras en las inmediaciones del barrio del Agua, con una inversión de 30.000 euros, para dar continuidad al saneamiento en una pequeña zona que quedó fuera de la primera fase por deficiencias en el proyecto inicial, presupuestado en 300.000 euros. Además, la vicepresidenta del Ejecutivo cántabro, Eva Díaz Tezanos, y el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, acompañados por el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, y el concejal de Urbanismo, José Otto Oyarbide, adelantó que en los próximos días se adjudicará la tercera fase del saneamiento que tiene un presupuesto de licitación de 250.000 euros, y que como las fases anteriores será financiada con una aportación del 60% del Gobierno y el resto por parte del Ayuntamiento. En este sentido, Cruz Viadero indicó que el Ayuntamiento llevará a cabo en las próximas semanas una obra complementaria, que financiará en solitario, para concluir los remates del proyecto de saneamiento, lo que supondrá una inversión de 50.000 euros. Durante la visita a la zona donde se realizan los trabajos, Díaz Tezanos recordó que el proyecto en su conjunto «resuelve un problema histórico» de los vecinos de Barreda, gracias a un proyecto que comenzó a tramitarse hace años y que ahora está a punto de concluir «por la voluntad del Gobierno regional y el Ayuntamiento».

Así, subrayó que la segunda fase del saneamiento, la que se inicia estos días, se lleva a cabo tras resolver las deficiencias que presentaba el proyecto inicial, y «que estuvo durante años en un cajón», en la anterior etapa de Gobierno regional del PP. Por ello, la vicepresidenta regional destacó la gestión que de estas obras ha realizado el actual Ejecutivo (PRC-PSOE) para dar respuesta a una demanda vecinal y poder completar el saneamiento de este barrio de Torrelavega, cuyos habitantes llevan varias décadas utilizando pozos asépticos en lugar estar conectadas sus viviendas a la red general. Igualmente, Cruz Viadero coincidió en que la jornada era «un día histórico», ya que se hace realidad un proyecto «largamente demandado» por los vecinos.

Por su parte, el técnico de infraestructuras hidráulicas de la Consejería de Medio Ambiente, Manuel Riloba explicó que los trabajos que se han iniciado consisten en colocación de un colector de PVC de 600 metros de largo hasta el bombeo existente de la red de saneamiento del Saja-Besaya. Seguidamente se construirá un tanque de tormentas de 15 metros cúbicos y otra tubería de 60 metros, además de un aliviadero hasta llegar al canal de Solvay. Para la tercera fase, el director de obra dijo que será necesario la construcción de una tubería de 140 metros de longitud.