La oposición apoya la expropiación a Sniace de 141.000 metros cuadrados Vista general del complejo deportivo Óscar Freire, con pistas multideportivas, dos campos de fútbol y un velódromo. Torrelavega

La idea del equipo de gobierno (PSOE-PRC) para expropiar cuatro parcelas a Sniace en los terrenos del complejo deportivo Óscar Freire y del ‘Patatal’ cuenta con el respaldo de toda la oposición. PP, Torrelavega Sí y ACPT consideran que ha llegado el momento de que el Ayuntamiento recupere estos cerca de 141.000 metros cuadrados «para uso y disfrute» de los ciudadanos.

La falta de acuerdo entre el Consistorio y la empresa para renovar el contrato de alquiler que Torrelavega pagaba anualmente por el uso de estas instalaciones ha motivado que el Ayuntamiento decida recurrir a la vía expropiatoria para hacerse en propiedad con los terrenos. El portavoz del Partido Popular, Ildefonso Calderón, dice que su formación «está a favor de la compra de los terrenos del Óscar Freire, y del ‘Patatal’ para beneficio de la ciudad y disfrute de los torrelaveguenses». De hecho, aclara que se trata de una actuación que «encaja perfectamente con nuestro programa electoral». «Nosotros, iniciamos la recuperación de las orillas del río y su entorno, eliminando plantas invasoras y realizando proyectos de recuperación ambiental y encargando otros, como la pasarela sobre el río o la recuperación medioambiental y deportiva del ‘Patatal’, dotándola de parques y embarcaderos en la zona, así como la realización de actividades lúdicas como pesca sin muerte o paseos en canoa», agrega. Según el exalcalde popular estas actuaciones «son fundamentales para Torrelavega», ya que potenciarán el río y sus riberas, favorecerán el desarrollo turístico, cultural, deportivo y de ocio, mejorarán la calidad de vida de los vecinos, y se trasformará en un atractivo para torrelaveguenses y foráneos. «Es por tanto una actuación prioritaria para el PP que corregirá el abandono histórico al que ha sido sometida la zona por gobiernos anteriores», concluye.

Más crítica se muestra la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, que aunque en el fondo se muestra partidaria de que los terrenos pasen a titularidad municipal, cree que es necesario «estudiar otras fórmulas alternativas a la expropiación». Para Torrelavega Sí la solución por la que opta el Ayuntamiento de abrir un expediente expropiatorio es «un ejemplo más de que no existe capacidad de gestión, ya que ante cualquier problema que tenemos se recurre a la expropiación cuando hay otras vías que se pueden estudiar y probablemente le pueda resultar más económico a los torrelaveguenses». Asimismo, Gómez Morante muestras sus dudas porque «en realidad solo conocemos las referencias catastrales de las cuatro fincas que se pretende expropiar pero hasta que hoy no se celebre la comisión no conoceremos los planes del equipo de gobierno en lo que se refiere a esta actuación».

Por su parte, el portavoz de Asamblea Ciudadana Por Torrelavega (ACPT), Iván Martínez, asegura estar de acuerdo con la propuesta ya que a su juicio «es el momento de que Torrelavega disponga de esos terrenos y pasen a ser de titularidad pública», y de paso recordó que «también ha llegado la hora de poner fin a a este problema una vez que el convenio con Sniace para hacer uso de estas instalaciones lleva años caducado». En cuanto al destino de los terrenos, Martínez entiende que debe seguir siendo un espacio dotacional para la práctica de actividades deportivas y sociales sin embargo lamenta que en esta actuación no se haya incluido los terrenos también propiedad de Sniace del barrio San Gil, un compromiso que según el edil de ACPT «también había adquirido el equipo de gobierno».

Para conocer más detalles de la actuación, hoy se celebrará una Comisión Informativa Permanente de Obras en la que informará al resto de grupos sobre el inicio del expediente de expropiación forzosa de cuatro fincas de Sniace.