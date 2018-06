La oposición en bloque exige la primera revisión de la Relación de Puestos de Trabajo desde 2007

El Pleno municipal ha aprobado una moción conjunta de toda la oposición en la que insta al equipo de gobierno en minoría (PSOE-PRC) a llevar a cabo durante este año la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de los 534 empleados del Ayuntamiento de Torrelavega. Se trata de la primera revisión de las tareas municipales y sus retribuciones correspondientes desde el año 2007, una vieja reivindicación que ayer contó con el apoyo de medio centenar de trabajadores que se concentró bajo el lema de «RPT, ya» a las puertas de las oficinas municipales antes de que comenzara la sesión.

Convocados por los sindicatos CC OO. USO y APLB (Asociación de Policía Local y Bomberos), los empleados municipales destacaron que esta demanda es tan «histórica» como «prioritaria». Antes de debatirse la moción, con la Relación de Puestos de Trabajo como tema monográfico de fondo en la práctica totalidad del orden del día, socialistas y regionalistas se quedaron solos en su propuesta para modificar el puesto de trabajo de Técnico de Protección Civil y para crear de los puestos de trabajo de Oficial de Servicios Múltiples y de Técnico Inspector de Obras. La concejal del PP, María Luisa peón, manifestó que su formación se niega a ceder «a un nuevo chantaje» con el argumento de que «los perjudicados son los trabajadores municipales, y agregó que «no vamos a dar un cheque en blanco al equipo de gobierno para que haga lo que dé la gana» hasta que no se comprometa a hacer efectiva este año la revisión de la Relación de Puestos de Trabajo. «Volveremos a la colaboración con el equipo de gobierno tan pronto como veamos un gesto pero ya está bien de hacer según les convenga», apuntó.

OTROS ACUERDOS Biblioteca municipal Contratación: La Corporación municipal aprobó la declaración de excepcionalidad para autorizar el nombramiento interino de dos auxiliares administrativos para la Biblioteca Municipal Gabino Teira, y cuya incorporación inmediata permitirá ampliar el horario de la biblioteca. Deportes Actividades: El Pleno aprobó los pliegos y el expediente de contratación, autorización de gasto y apertura correspondiente al procedimiento de adjudicación para la contratación de la prestación del servicio de impartición de actividades deportivas municipales en el Ayuntamiento. Libertad de expresión Rapero Valtonyc: Torrelavega Puede presentó una moción en defensa de la libertad de expresión y contra la crimininalización de la cultura, haciendo referencia a casos como el del rapero Valtonyc, condenado a 3 años y medio por injuriar al Rey y ensalzar a ETA y a los Grapo en sus canciones. Recursos Humanos Nueva plaza: En el apartado de Régimen Interior y Recursos Humanos, el Pleno rechazó con los votos de la oposición la creación del puesto de trabajo denominado técnico inspector de obras, encargado de gestionar y operar el control de los trabajos en relación con la ciudad y el espacio público. Ordenanza Conciertos en locales: El Partido Popular preguntó al alcalde sobre el compromiso adquirido por parte del equipo de gobierno para elaborar una ordenanza municipal que regule las actividades culturales en la ciudad, como es el caso de la música en directo en los establecimientos de hostelería. Limpieza viaria Bolsa de empleo: El Pleno aprobó la declaración de excepcionalidad previa autorizando al Ayuntamiento a recurrir a la bolsa de empleo de personal operario con el fin de atender las bajas médicas de larga duración en el servicio de limpieza viaria y suplir esas vacantes de forma temporal. Escuelas municipales Concurso: Durante la sesión también salieron adelante los pliegos y el expediente de contratación, autorización de gasto y apertura del procedimiento de adjudicación para la contratación de la prestación del servicio de gestión y enseñanza del programa de las escuelas deportivas municipales.

En esta misma línea se expresó la portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, que destacó la «generosidad» de su partido frente a la actitud del concejal delegado del área de Recursos Humanos, José Luis Urraca, al que responsabilizó del retraso en las negociaciones para actualizar los puestos de trabajo de la plantilla municipal.

«Tenéis un problema en el equipo de gobierno y está en la Concejalía de Recursos Humanos, no es capricho de un día que ahora no apoyemos la creación o modificación de determinados puestos de trabajo, mientras la Relación de Puestos de Trabajo esté paralizada», añadió.

Por su parte, el concejal de ACPT (Asamblea Ciudadana Por Torrelavega), Alejandro Pérez, reprochó al concejal de Régimen Interno que hasta ahora no se haya hecho«nada» en este sentido, por lo que a su juicio «a día de hoy no se saben las necesidades de la plantilla municipal, ni siquiera se ha hecho un cálculo de si será necesario aumentar la masa salarial, o al contrario, reducirla». También el portavoz de Torrelavega Sí, David Barredo, mostró su desacuerdo con la modificación o creación de puestos de trabajo «mientras no se tomen en serio la revisión de la RPT».

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Régimen Interior y Recursos Humanos, José Luis Urraca, recordó que ya existe un calendario para sacar adelante la relación de Puestos de Trabajo y que «desde el año 2011 no se ha hecho nada en este sentido». El concejal socialista responsabilizó al sindicato CC OO de haber estado «torpedeando el proceso» y reclamó a los grupos de la oposición «responsabilidad» para que «con su actitud los perjudicados no sean los trabajadores municipales». Su socio de gobierno, el portavoz del PRC, Javier López Estrada, explicó que uno de los gestos que ha hecho el equipo de gobierno local es dotar a los presupuestos de 2018 de una partida de 200.000 euros para el desarrollo de la revisión de la RPT, una cantidad que en opinión de la oposición «ni tan siquiera se sabe si es suficiente o sobra, porque no se ha calculado nada».