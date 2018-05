La oposición da por rota la negociación del Presupuesto en la semana del debate El equipo de gobierno (PSOE-PRC), en minoría, somete hoy su propuesta al dictamen de la Comisión de Hacienda y el jueves se celebrará el Pleno JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Martes, 22 mayo 2018, 07:02

Después de varios meses de contactos infructuosos, la oposición en el Ayuntamiento de Torrelavega (PP, Torrelavega Sí, ACPT y Torrelavega Puede) ha dado por rotas las negociaciones para aprobar el Presupuesto de este año y lo ha hecho en la semana en la que hay que pasar de las palabras a los hechos. El equipo de gobierno (PSOE-PRC), en minoría, somete hoy su propuesta a debate en la Comisión de Hacienda y el jueves se celebrará el Pleno.

Es la primera vez en las últimas décadas que Torrelavega no tiene aprobadas sus cuentas llegado el mes de mayo. El documento económico asciende a 51,2 millones, un 4,3% más que el del año pasado, que se encuentra prorrogado desde enero. Sin acudir a la financiación externa, el Presupuesto prevé destinar 4 millones a inversiones nuevas, cifra a la que habría que añadir 7,1 millones de inversiones cofinanciadas y 6,7 de remanente.

De poco han servido los llamamientos al consenso realizados en las últimas semanas por el alcalde, José Manuel Cruz Viadero. El regidor afirmó el miércoles, durante la presentación pública de la propuesta, que es un Presupuesto «social e inversor», que «beneficiará, de una forma u otra, al 80% de los vecinos» y permitirá «dar continuidad» a proyectos importantes de la legislatura. Además, hizo hincapié en que es un documento «básico» para «no dar un paso atrás y evitar que la ciudad se paralice durante dos años». Cruz Viadero apeló a la «responsabilidad» de los grupos de la oposición para «cerrar las pequeñas diferencias» y aprobar unas cuentas en las que «se ha escuchado a todos».

El concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega, insistió ayer en que el documento recoge la mayor parte de las reivindicaciones de los grupos de la oposición y por eso entienden que «se puede aprobar». El edil regionalista define el Presupuesto como «social, inversor, equilibrado y necesario para Torrelavega», y no da por rotas las negociaciones.

Calderón critica al alcalde

Sin embargo, tras mantener una nueva reunión con el equipo de gobierno, el portavoz del primer partido de la oposición (PP), Ildefonso Calderón, se muestra rotundo: «Las negociaciones están totalmente rotas por los incumplimientos y la intransigencia del alcalde. No solo no ha cumplido lo que pactó y firmó en 2016 y 2017, sino que tampoco atiende el compromiso para la nueva estación de autobuses, para nosotros irrenunciable». «Aunque parece que los regionalistas han puesto algo más de voluntad negociadora -añade Calderón-, la actitud del alcalde es totalmente decepcionante; cuando se están explorando acuerdos para cerrar algunos puntos con el PRC, no se puede dirigir al negociador diciéndole 'no te comprometas, no te comprometas'; con esta actitud el alcalde solo demuestra que su petición de diálogo y consenso es solo de cara a la galería, y que su voluntad real de pactar y cumplir lo pactado es nula».

Según el líder popular, en estas condiciones su voto es negativo, porque «se está tomando el pelo al grupo municipal mayoritario y en general a los vecinos de Torrelavega». «No puede haber pacto -insiste Calderón- cuando el alcalde no tiene voluntad de pactar, porque cree que jugando con unos y con otros al final puede sacar el Presupuesto que él quiere. Nuestras condiciones las tiene desde hace ya un año, si no las ha atendido en tanto tiempo seguramente es porque no lo desea. Entonces nosotros tenemos que sacar las consecuencias lógicas de su actitud y defender nuestro programa electoral y a los miles de torrelaveguenses que apostaron mayoritariamente por nuestro modelo de ciudad».

La portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, también se muestra muy crítica. Cree que las convocatorias de esta semana no son más que una «huida hacia adelante» de un equipo de gobierno que «no ha explicado absolutamente nada sobre la pérdida de apoyos». «Nosotros -explica- presentamos un documento de mínimos, con sus correspondientes compromisos, y sigue sin cerrar. Mientras eso siga así, no vamos a pasar a hablar de ningún otro tema. Ese documento es lo que venimos defendiendo durante toda la legislatura».

Según Gómez Morante, el equipo de gobierno presenta las mismas cuentas que «fracasaron» en 2016 y 2017, y que reflejan su «incapacidad» para gobernar la ciudad. Su grupo exige que para el próximo 1 de octubre esté listo el proyecto de rehabilitación del Palacio municipal y se proceda «de inmediato» al desalojo completo del inmueble. También apuesta, entre otras demandas, por la dinamización de las pymes y el comercio local, la ordenación de los aparcamientos en superficie (OLA) y la derogación de la nueva ordenanza de terrazas. Igualmente, reclama que la calle Teodoro Calderón «vuelva a ser de entrada a la ciudad».

El grupo ACPT ni siquiera se ha sentado a negociar con el equipo de gobierno, al que, al igual que PP y Torrelavega Sí, acusa de reiterados incumplimientos de lo pactado en lo que va de legislatura. El único concejal de Torrelavega Puede, David Barredo, también dice que el Presupuesto para este año es «más de lo mismo» y acusa a socialistas y regionalistas de no haber hecho «absolutamente nada» para ganar su apoyo. «No han incluido ninguna de nuestras propuestas», concluye.