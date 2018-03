El Pleno aprueba la recepción de El Malecón con la incógnita del coste de su acondicionamiento

Seis años y dos meses han tenido que pasar para que Torrelavega disponga en propiedad de las instalaciones deportivas del campo de fútbol de El Malecón después de que el Pleno municipal diera ayer el visto bueno al acuerdo firmado con el Gobierno de Cantabria para la recepción de la obra. El equipo de gobierno (PSOE-PRC) logró sacar adelante su propuesta con el apoyo de Torrelavega Sí y la abstención del PP, frente al rechazo de ACPT (Asamblea Cuidadana Por Torrelavega) y Torrelavega Puede.

El acuerdo suscrito con el Gobierno regional contempla una partida de 50.000 euros con la que el Ayuntamiento deberá hacer frente a las deficiencias detectadas por los técnicos municipales y que durante los últimos seis años han imposibilitado que el Consistorio aceptara la recepción de las obras en esas condiciones. Sin embargo según lo acontecido en la sesión plenaria se desconoce si esa partida de 50.000 euros será suficiente para corregir no solo las deficiencias del proyecto, sino el resto de irregularidades que presentan las instalaciones después de seis años de uso y su consiguiente falta de mantenimiento que ahora corresponderá al Ayuntamiento evaluar y sufragar una vez que la infraestructura es municipal.

Por ello, tanto los grupos municipales de ACPT como Torrelavega Puede mostraron su oposición a la propuesta de socialistas y regionalistas al considerar que se recibe una obra en unas condiciones que no son las óptimas. Durante su intervención el concejal de ACPT, Alejandro Pérez, indicó que las deficiencias de las instalaciones deportivas de El Malecón «no son sólo las que describe el informe de los técnicos municipales, sino muchas más» y criticó el acuerdo establecido con el Gobierno cántabro al que dijo «estamos rindiendo pleitesía». El edil de la formación asamblearia reprochó a PSOE, PRC, PP y Torrelavega Sí su apoyo a la propuesta lo que calificó como «un acto de irresponsabilidad» porque a su juicio «a día de hoy sigue sin darse las explicaciones adecuadas para conocer si esos 50.000 euros que aporta el Gobierno regional son suficientes para resolver las carencias de las instalaciones, porque mucho nos tememos que va a tener que ser el Ayuntamiento el que corra con el resto de los gastos después de seis años de funcionamiento del campo».

Según las estimaciones realizadas por ACPT el coste para corregir las deficiencias de El Malecón podría superar los 120.000 euros, a lo que Pérez explicó que hay que añadir la inversión necesaria para dotar a estas infraestructuras de los adecuados sistemas de seguridad tanto en el interior como en el exterior del campo. «Estamos asumiendo un campo con unas deficiencias que a día de hoy no sabemos lo que van a costar», concluyó.

En similares términos se mostró el portavoz de Torrelavega Puede, David Barredo, quien subrayó que como ya hiciera su grupo en la Comisión de Deportes se oponen al acuerdo porque «esta obra tenía que ser recibida con todas las deficiencias del proyecto subsanadas» y además «porque creemos que esa ayuda de 50.000 euros no a va a ser suficiente para resolver los problemas y carencias de las instalaciones después del paso de los años».

Por parte del equipo de gobierno, el concejal de Deportes, Jesús Sánchez, explicó que el motivo de la propuesta llevada al Pleno no era discutir si la partida de 50.000 euros es suficiente o no para recibir la obra en condiciones adecuadas sino resolver un problema enquistado en la ciudad desde hace seis años después de una inversión de más de seis millones de euros y que «ahora pasará a ser de titularidad municipal». Para el edil regionalista «este es el final más rápido y satisfactorio para esta infraestructura que por fin será municipal».

Su compañero en el equipo de gobierno local, el socialista José Otto Oyarbide, recordó que la construcción del campo de fútbol de El Malecón es la mayor inversión ejecutada en los últimos años por el Gobierno cántabro en Torrelavega y por ello defendió que el acuerdo aprobado en la sesión plenaria es una opción para que el Ayuntamiento pase a ser el dueño de las instalaciones después de seis «largos» años de negociaciones.

La portavoz de Torrelavega Sí, Blanca Rosa Gómez Morante, reconoció que la contrapartida del Gobierno regional de 50.000 euros para recibir la obra «no nos parece suficiente», pero a su juicio es hora de que la ciudad ponga fin a seis años de espera y de que reclame «la recepción de una obra con todas las garantías». Durante el debate, el concejal del PP, Enrique Gómez Zamanillo, defendió la abstención de su formación porque «si rechazamos la recepción de la obra en estas condiciones no solucionamos nada y no a va a suponer ningún beneficio para el Ayuntamiento, al contrario porque retrasaría aún más el proceso». No obstante, apuntó que «es difícil evaluar lo que nos vamos a encontrar una vez que recibamos el campo». «Nuestra abstención quiere contribuir a encontrar una solución para El Malecón tras seis años», resaltó.

El edil indicó también que tras seis «largos» años de espera, «hay que dar una solución definitiva, y ésta como es lógico pasa por que una instalación tan importante como los campos de El Malecón revierta por fin a su dueño, el Ayuntamiento de Torrelavega», y finalice «de una vez el tortuoso proceso de varias décadas de lucha y gestiones para que nuestra ciudad y el equipo decano del fútbol cántabro disfrutase de unas instalaciones dignas».

Entre otras cuestiones abordadas en la sesión plenaria de ayer, se aprobó por unanimidad una moción conjunta de todos los grupos municipales en la que se propone elaborar un plan de igualdad y de lucha contra la violencia de género, siguiendo las peticiones realizadas por el Consejo Municipal de la Mujer, y que se puede comenzar a realizar en el plazo más corto posible. Junto a ello, el acuerdo incluye realizar un estudio sobre la situación salarial de los trabajadores municipales y de las empresas subcontratadas en el que se recojan las medidas adoptadas para erradicar las posibles discriminaciones.

Por otro lado, se dio luz verde por unanimidad a una propuesta de Torrelavega Puede en la que se pide incluir en los pliegos de contratación la obligatoriedad de elaborar plan de igualdad, además del compromiso municipal de combatir «el techo de cristal» y la toma medidas para defender la paridad de género en los contratos públicos. Junto a ello, se pide incluir en los pliegos la obligatoriedad de combatir el acoso sexual y la discriminación debido a la orientación sexual.

Además, y por último, se aprobó una tercera moción elaborada por los sindicatos UGT y CC OO, pero presentada por PSOE, PRC y Torrelavega Puede, en apoyo a las movilizaciones en la defensa de un sistema público de pensiones y para que se garantice la revalorización por encima del actual 0,25% anual.