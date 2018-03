El Portal de Transparencia de Torrelavega sigue sin publicar los salarios de los concejales Luis Palomeque Los ciudadanos solo tienen acceso, a través de la web del Ayuntamiento, a la declaración de bienes de los miembros de la Corporación municipal colgada hace tres años DAVID CARRERA Torrelavega Jueves, 15 marzo 2018, 08:02

El Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Torrelavega se encuentra lejos de las expectativas previstas y tres años después solo hay datos de la remuneración anual de parte de los concejales por su trabajo en el Consistorio. Aunque en la web oficial del Ayuntamiento de Torrelavega figura que estos datos han sido actualizados el viernes, 2 de marzo a las 11.48 horas, lo cierto es que en la pestaña correspondiente al epígrafe 'transparencia' solo aparece la declaración de bienes de los 25 concejales de la Corporación municipal -incluido el alcalde- y que los ediles entregaron a principios de la legislatura, hace tres años. Si bien es cierto que en algunos de los casos, en esa documentación remitida al Ayuntamiento, se puede consultar por ejemplo el salario del alcalde socialista, José Manuel Cruz Viadero (51.576 euros al año) o la última modificación de esta declaración presentada por el primer teniente de alcalde y concejal de Obras, Javier López Estrada (PRC) y por la edil del PP, María Luisa Peón.

El Consistorio no ofrece datos sobre lo que perciben los ediles al año por asistir a plenos y comisiones

Sin embargo, y a diferencia de otros ayuntamientos con portal de transparencia, en el de Torrelavega no figura lo que los concejales no liberados perciben al año en concepto de dietas por asistencia a plenos y comisiones. Por no hablar de otros datos de los que no hay nada, a diferencia por ejemplo del Ayuntamiento de Santander que dispone de un apartado en el que se puede comprobar los gastos de la alcaldesa y de los concejales por asistencia a actos institucionales (viajes y comidas) fuera de la ciudad. Asimismo, en el portal de transparencia de Torrelavega tampoco están introducidos todos los cambios ya que el concejal de Deportes, el regionalista Jesús Sánchez, ha visto como su sueldo inicial de 11.107,11 euros anuales aumentaba a mitad de legislatura mediante aprobación en un pleno en el que socialistas y regionalistas defendieron la propuesta como una «reorganización de retribuciones» dentro del equipo de gobierno cuyo objetivo ha sido «amortizar» los 27.312 euros anuales destinados para el desaparecido cargo de asesor deportivo. La medida, calificada en su día por parte de la oposición -Torrelavega Sí, ACPT y Podemos- como «vergonzosa» también recogió la subida del sueldo de la responsable de Prensa y Comunicación.

Serias lagunas

Tan solo basta echar un vistazo para ver que el portal de transparencia del Ayuntamiento de Torrelavega tiene serias lagunas en informaciones tan sensibles para los ciudadanos como son las referidas a las percepciones salariales de los gestores públicos. La ausencia más notable en la web municipal se advierte en la declaración de bienes, patrimonio e incompatibilidades de los miembros que integran la Corporación local y que a día de hoy no está actualizada aunque desde el Consistorio, el concejal responsable de Recursos Humanos, José Luis Urraca (PSOE) aclara que la ley establece que estos datos se hacen públicos a principio de la legislatura, y que como es evidente, en la mayoría de los casos no se han modificado desde entonces, a pesar de los cambios. La publicación de los rendimientos fiscales, saldos bancarios y propiedades de los cargos públicos se ha convertido en una práctica común en otras administraciones, un ejemplo de ello es el Parlamento de Cantabria, sin embargo, en el Ayuntamiento de la capital del Besaya aún no se ha llevado a efecto este trámite, pese a que la Corporación se formó en junio de 2015, tras las elecciones municipales del 24 de mayo de ese año.

Socialistas y regionalistas presentaron hace tres años el nuevo Portal de Transparencia del Ayuntamiento, donde se comprometieron a difundir de forma periódica los datos técnicos y económicos que no llegan al ciudadano de a pie. Así, la web recoge de manera muy didáctica información sobre ordenanzas y reglamentos, contrataciones, el Torrebús o el Plan Urban. Se definió este portal como una herramienta donde toda la gestión sería «transparente y accesible». Sin embargo, llama la atención que los salarios públicos de los concejales aún no estén expuestos.