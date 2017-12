Poty presentará las campanadas desde Nueva York para 300 millones de espectadores Javier Castillo, Poty, en una imagen en Torrelavega. / Luis Palomeque El torrelaveguense estará en la gala de fin de año del canal de televisión Univisión, en un programa en directo de siete horas PILAR GONZÁLEZ RUIZ Santander Domingo, 10 diciembre 2017, 08:17

Ponerse delante de las cámaras en el momento más señalado del año, y hacerlo con 300 millones de personas pendientes del televisor, impone. Ésa fue la sensación de Javier Castillo, Poty, cuando recibió la llamada en la que le ofrecieron presentar las campanadas desde Times Square, uno de los lugares más simbólicos de Nueva York y del mundo.

Allí estarán «tres megaestrellas y uno de Torrelavega», dice Poty, quien al principio estaba «apretado por los nervios», pero ahora se confiesa «feliz». No es para menos. Se trata de un «acontecimiento espectacular» que se podrá ver desde Alaska hasta Tierra de Fuego gracias a Univisión. Todo el continente americano.

El bailarín y coreógrafo cántabro conoce bien la cadena. «Son ya siete años trabajando en Estados Unidos», recuerda. Allí empezó haciendo la versión americana de 'Mira quién baila' o presentando 'Despierta América', el magazine clásico de las mañanas estadounidenses.

«Empezaremos en Nueva York y haremos conexiones con Houston, Dallas, Los Angeles...»

Ahora está en Torrelavega, recién llegado de Miami, donde ha terminado una temporada más del programa de baile, esta vez como presidente del jurado. Mientras habla, no deja de saludar a unos y otros. «Me alegro de verte, Tino». «Gracias, un abrazo». Con cercanía y calidez. Porque a pesar de su agenda «de película», que le lleva por medio mundo, es aquí donde sigue sintiéndose en casa. Y donde, en esta ocasión, no verá entrar el nuevo año. «Es la primera vez que voy a fallar a las Navidades en mi casa». ¿Y cómo son las Navidades en casa de este mediático vecino? «Somos gente muy normal -dice-. Muy casera». Cuando les contó la noticia, no lo dudaron: «¿Pero tú sabes lo que te están ofreciendo? ¡Arranca y a la vuelta que te deje el avión en Torrelavega!», le dijeron.

Hoy, domingo, volverá a Madrid. El martes tiene programa para comentar la siguiente gala de Operación Triunfo. Y el 28, de nuevo a cruzar el charco. Toca prepararse para el evento. El alcalde de Nueva York, el demócrata Bill de Blasio, recibirá al equipo y les explicará los secretos de 'la bola'. El equivalente al reloj de la Plaza del Sol. Una tradición que data de 1904 por iniciativa del entonces director de un periódico, el New York Times, Adolph Ochs. Habrá ensayos generales antes de la gran noche, que supone una emisión en directo de siete horas. «Empezamos con el inicio del año Nueva York, que está en la costa este y haremos conexiones con Houston, Dallas, Los Ángeles...». Un show que requiere preparación. El de Torrelavega ya ha vivido experiencias con las campanadas, en Canal Sur y Telemadrid, que dan tablas, pero no son comparables al «canal de televisión más grande que hay».

En esa experiencia, en un rascacielos entre la esquina de la Séptima Avenida y la Avenida Broadway, Poty no estará solo. Su mujer y su hija le acompañarán esa noche. «Fue la primera condición que puse, pero no hacía ni falta; para los americanos la familia es sagrada». Tienen pensado, eso sí, llevarse las uvas para cumplir la tradición como es debido porque «allí canta Mariah Carey, hay confeti y todo el mundo baila, pero de uvas nada». Lo que tampoco habrá serán los famosos canapés del bar familiar, el Urbanos. «Si los gringos probasen los canapés del Urbanos sería un acontecimiento aún más grande», bromea. Lo que es seguro es que será la primera vez que un cántabro acerca al mundo la bienvenida a un feliz año nuevo. «Que sea feliz, eso siempre», concluye.