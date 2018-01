Reabre el local de Torrelavega en el fueron localizados 63 menores de madrugada Calle Félix Apellaniz en Torrelavega donde se ubica el local / Luis Palomeque El establecimiento de la calle Félix Apellaniz fue cerrado hace mes y medio por irregularidades en los contratos de los trabajadores y bebidas alcohólicas en presencia de menores DM . Santander Domingo, 14 enero 2018, 08:11

El local conocido como 'Luz de Gas', ubicado en la calle Félix Apellaniz, Torrelavega, ha reabierto sus puertas este fin de semana después de que hace mes y medio una patrulla de la Policía Local detectara una serie de irregularidades como la presencia de 63 menores en su interior, la exposición a bebidas alcohólicas y contratos indebidos en cuatro camareros. Según ha explicado el concejal de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, «las irregularidades administrativas y de licencia están solucionadas, por eso puede abrir».

Que se permita la entrada a menores de edad, muchos de ellos de 16 años, supone un incumplimiento en la Ley de Espectáculos de Cantabria, por lo que desde el Gobierno regional se pidió al Ayuntamiento la ciudad que fuera 'inflexible' en las medidas sancionadoras. Además,Vecinos y comerciantes de la zona criticaron que el permiso de entrada a clientes tan jóvenes no es un caso aislado, sino que se repite cada fin de semana. Por otra parte, el Ejecutivo ha señalado que no se ha abierto ningún expediente por este caso, tan solo se ha emitido un comunicado por escrito al Consistorio que es el organismo encargado de imponer las sanciones correspondientes. A este respecto, el edil del área ha admitido que el tema de la competencia no está claro. Desde el Ayuntamiento tienen 'dudas' si la capacidad para sancionar es competencia autonómica como lo es la facultad para permitir el acceso a menores.

El local fue cerrado cautelarmente el pasado 3 de diciembre después de que de madrugada (2.15 horas) y en una intervención rutinaria la Policía Local detectara en su interior a 63 menores -algunos de ellos de menos de 16 años- y diversas infracciones de «gravedad», como exposición de bebidas alcohólicas, irregularidades en la contratación de trabajadores -de las que se dio traslado a la Seguridad Social- o no tener «a la vista» la licencia de Seguridad.