Se reactiva la búsqueda de un vecino de Torrelavega que desapareció en 2011 Paco Quesada tendría ahora 53 años. / DM La familia de Francisco Quesada Sousa, de 53 años, pide colaboración ciudadana para tratar de hallar alguna pista de su paradero o que les ayude a saber qué le pudo pasar ELENA TRESGALLO Domingo, 4 marzo 2018, 08:20

A Francisco Quesada Sousa (Paco) se lo tragó la tierra la noche del 1 de diciembre de 2011. Según la denuncia interpuesta en mayo de 2017 por uno de sus siete hermanos, Paco salió de su domicilio en el pueblo de Tanos (Torrelavega) y no regresó. Había discutido minutos antes con su mujer y marchó «con lo puesto», porque «no llevaba documentación, ni dinero y tampoco un teléfono». Los dos vehículos que figuraban a su nombre, una furgoneta marca citröen C-15 y un Opel Corsa quedaron aparcados. Sus hermanos aclaran que han tardado tanto tiempo en interponer la denuncia formal por su desaparición porque creyeron siempre que ya estaba puesta.

Tras más de seis años sin noticias de Paco, sus hermanos -que nunca han dejado de buscarlo- han decidido reactivar la alarma de su desaparición para tratar de hallar alguna clave que les indique qué le pudo pasar esa noche. Una búsqueda que han iniciado por su cuenta, con apoyo de los cuerpos de seguridad que han abierto una investigación, además de solicitar ayuda a las plataformas de personas desaparecidas.

El pasado mes de mayo, una notificación administrativa dirigida a Paco les hizo reaccionar, al darse cuenta en ese momento -según les confirmaron los agentes después- que «no había denuncia de desaparición» interpuesta en ninguna comisaría, como ellos creían.

Paco Quesada sale de su domicilio en Tanos, tras mantener una discusión con su mujer, y desaparece

En la imagen difundida por la familia de este vecino de Torrelavega -que hoy tendría 53 años- aparece cuando tenía poco más de treinta. A la par, la descripción física que ha trascendido en la denuncia es la de un hombre de tez morena, pelo oscuro, sin tatuajes, de complexión fuerte, 80 kilos de peso y un metro setenta de estatura. Y se hace constar que padece una leve cojera producida por un accidente.

Hincha de la Gimnástica

Paco Quesada es un vecino muy conocido en Torrelavega, sobre todo por su afición al fútbol, en concreto por su vinculación a la Gimnástica, su equipo de referencia. Fuentes de la familia materna destacaban ayer a éste periódico su extrañeza porque el desaparecido no se hubiera comunicado en este tiempo con ellos o con su madre. «Es un chico muy sociable, lo conocía mucha gente y no pasaba mucho tiempo sin llamar a la familia, por eso nos extraña que no dé señales de vida para nada en todos estos años, que nadie lo haya visto o hablado con él, aún incluso si se hubiese ido voluntariamente», argumentaban.

Sus hermanos presentan una denuncia por su desaparición, tras detectar que nadie la había puesto

En este tiempo se ha recibido algún aviso de su paradero, al que no se ha dado mucha credibilidad. También se han difundido bulos que luego han sido desmentidos. «Solo hemos tenido algún aviso de que lo habían visto por Barcelona y otro también que lo situaban por el Algarbe en Portugal», resumieron.

Desde la familia se ruega que si se tiene algún dato se pongan en contacto con la Policía Nacional (091) o La Guardia Civil (062).