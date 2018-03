Los servicios sociales de Torrelavega critican la gestión de ayudas del Fondo de Suministros Básicos Una mujer solicita información en las oficinas de los Servicios Sociales de la plaza Baldomero Iglesias. / Luis Palomeque Los trabajadores creen que las subvenciones no cumplen la finalidad para la que fueron concebidas ya que «acceden los que más corren y no aquellos que más las necesitan» DAVID CARRERA Torrelavega Viernes, 23 marzo 2018, 07:36

Los trabajadores de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torrelavega han puesto da manifiesto su disconformidad con el «carácter asistencialista» de la convocatoria de ayudas del Fondo de Suministros Básicos y con al sistema de gestión de las mismas que se lleva a cabo desde el Consistorio. Los profesionales de los servicios sociales consideran que esta convocatoria de ayudas no cumple la finalidad para la que fueron concebidas, debido a su concentración en un escaso periodo de tiempo y destacan que «finalmente acceden a ellas quienes más corren y no aquellos que más pudieran necesitarlas».

En un documento sobre el balance de esta convocatoria extraordinaria de ayudas y firmado por trece trabajadoras de los servicios sociales del Ayuntamiento, concluyen que «no es operativo ni adecuado plantear un plan de ayudas de este tipo un mes antes de que finalice el año» y agregan que «lo deseable» sería que se tratara de un programa abierto a lo largo del año o si fuera posible, integrada en la ordenanza municipal de ayudas, como se ha hecho en otros municipios de la región que han adoptado uno de estos modelos. Los trabajadores de los servicios sociales critican la escasa previsión para preparar la convocatoria y ponen como ejemplo que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el 10 de noviembre de 2107, siendo la publicación del extracto el 21 de noviembre y por tanto teniendo de plazo solo hasta el 31 de diciembre para tramitar y resolver el elevado número de solicitudes recibidas.

Propuestas Planteamiento nuevo Es necesario otro sistema más eficaz y equitativo para que las ayudas lleguen a más ciudadanos. Trabajo previo Concejalía, gerente y equipo técnico deberían realizar una preparación antes de cualquier convocatoria. Protocolo Contar con unas instrucciones de trabajo detalladas y unificadas previas al inicio de la convocatoria de ayudas. Compromiso de la Gerencia Es necesario que asuma y respete sus compromisos de gestión, coordinación y resolución de las dificultades en el proceso. Difusión La manera de convocar y difundir este tipo de ayudas debe cambiar para evitar el colapso de los servicios. Plazo más amplio El correcto desarrollo se ve dificultado por una convocatoria tan ajustada en los plazos.

Asimismo, subrayan que el gerente de los servicios sociales y el oficial mayor, tras una primera reunión de trabajo el 15 de noviembre, se comprometieron a elaborar y hacer llegar a los trabajadores un protocolo para conocer el procedimiento a seguir que «nunca fueron enviados».

Este documento remitido por los trabajadores al Ayuntamiento -de cinco páginas y con cuatro apartados- también se muestra crítico con el propio desarrollo de la convocatoria con charlas dirigidas a los interesados los días 22, 23 y 24 de noviembre y una última sesión informativa de la que solo se tuvo conocimiento en la sede de la plaza Baldomero Iglesias «por haberse decidido de forma improvisada y sin dar cuenta a los demás centros de los servicios sociales».

Además, señalan que el día de comienzo de las charlas no estaban aún disponible los impresos de solicitud de las ayudas y la presentación en Power Point estaba sin elaborar. Los empleados de los servicios sociales reconocen que la información facilitada en estos encuentros es «incompleta y confusa» pues «al no disponer de un protocolo de actuación no teníamos una información clara de cómo proceder». Un ejemplo es que en las bases de la convocatoria se establecía que la justificación de la ayuda se realizaría en los 20 días posteriores a la notificación sin embargo luego solo se han tenido en cuenta los justificantes anteriores al 31 de diciembre, «aunque las notificaciones les llegaran el 20 de enero de 2018.

También indican que a lo largo del mes de diciembre se colapsaron los servicios sociales con largas colas tras conocerse que había un límite presupuestario y que la concesión de ayudas se realizaría por orden de presentación.

«Falta de coordinación»

«Tras horas de espera, muchos solicitantes tenían que volver al día siguiente», apuntan. En cuanto a la tramitación de las ayudas, los profesionales de los servicios sociales de Torrelavega dicen que a día de hoy no hay convenio entre administraciones para hacer consultas de datos que permitan resolver los expedientes (SEPE, Seguridad Social...), además de la «falta de coordinación» entre departamentos municipales (estadística, Policía, Registro...) lo que ha dificultado aún más la tramitación de los expedientes.

La falta de información llega al extremo de que según los trabajadores, habiendo consignación presupuestaria solo para las solicitudes recibidas hasta el 28 de noviembre, «esta circunstancia se le comunica al personal el día 1 de diciembre», lo que provoca que los técnicos sigan resolviendo expedientes que no van a poder recibir dicha prestación porque «el dinero se había agotado».