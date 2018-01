La tala de árboles en el parque Manuel Barquín desata las críticas de los vecinos Los restos de árboles y ramas caídos tras la tala se acumulaban ayer en la zona del parque infantil / Luis Palomeque Consideran que este espacio verde «emblemático» de la ciudad no es el lugar ideal para construir una zona de juegos cubierta DAVID CARRERA Torrelavega Sábado, 20 enero 2018, 07:48

Los trabajos de acondicionamiento para construir una estructura cubierta sobre la zona infantil del parque Manuel Barquín no han arrancado con buen pie. Tras la retirada de los juegos infantiles -columpios y toboganes- a principio de semana se ha procedido a la tala de algo más de una docena de árboles lo que ha desatado las críticas de los vecinos. Las redes sociales echan humo con comentarios del tipo: «Para llorar, se han cargado un trocito de Torrelavega, que brutos. Ojalá esta tropelía les pase factura política».

Es tal la indignación entre los vecinos de la zona que para hoy se ha convocado una concentración en las inmediaciones del parque a partir de las 12.00 horas bajo el lema 'Por la defensa del arbolado urbano' y tras la cual se leerá un manifiesto y se recogerán firmas en señal de protesta por lo que consideran «una auténtica aberración».

Los integrantes del colectivo 'Torrearboleda', que a lo largo del año imparten charlas y visitas guiadas por las distintas zonas verdes de la ciudad, son de los primeros grupos que se han mostrado críticos con la tala de árboles, en especial de un conjunto de robles americanos que se encontraban en el perímetro del parque infantil. Germán Castellanos, uno de los fundadores de este grupo, recuerda que en las distintas reuniones que han mantenido con responsables de la Concejalía de Medio Ambiente «les hemos trasladado la necesidad de desplazar unos metros las obras de forma que se pudiera librar de la tala estos ejemplares que son de gran valor».

El portavoz de 'Torrearboleda' explica que el propio informe encargado por el Ayuntamiento para conocer el estado de las especies arbóreas del parque concluía que en la zona afectada por el proyecto de construcción de la cubierta «solo había dos árboles enfermos: un olmo y un abedul». Sin embargo, lamenta que al igual que muchos vecinos «nos hemos despertado con un espacio mutilado cuando entendemos que no era necesario talar estos robles, a los que probablemente se unan otros ejemplares que ya están marcados de azul». «Incluso una farola tiene en su poste una cruz azul -agrega-, aunque en este caso «esperemos que no la talen».

Luis Palomeque

«Sin motivos»

Según los operarios que en la mañana de ayer se encontraban recogiendo los restos de los árboles talados dos de estos robles americanos, los situados en los extremos del parque infantil y los únicos que han quedado en pie en el perímetro acotado, no van a ser retirados, sin embargo Castellanos considera que «una vez que han talado los otros no tiene sentido dejar estos dos». Insiste en que no se opone al proyecto de la cubierta en el parque, «aunque entiendo que quizás no sea el sitio ideal para una estructura de estas características», como «tampoco me opongo a que se tale un árbol si es necesario y está justificado» pero «lo que no puedo comprender es que se haga sin motivos y sin una explicación lógica, como ahora que estamos ante una tala que no es necesaria. Vamos a perder unos árboles sin necesidad cuando había una solución desplazando el proyecto unos metros. Y la solución es que van a reponerlos con el coste que ello supondrá para los ciudadanos».

«La tala de árboles se podía haber evitado desplazando el proyecto de la obra unos metros» Germán Castellanos

«Estamos atónitos, lo vemos y no lo creemos, dan ganas de llorar cuando miras al parque» Inmaculada Gómez

Castellanos reconoce que algunos de los ejemplares cortados «no eran de gran valor» no obstante hace hincapié que «la actuación por parte del Ayuntamiento es nefasta simplemente por no haberse tomado la molestia de dar una vuelta al proyecto». «Con esta actuación lo único que han hecho es destrozar unos robles americanos que luego dicen que se van a reponer empezando otra vez desde cero», apunta. Para el integrante de 'Torrearboleda', «lo más sensato hubiera sido analizar primero la situación y necesidades del parque que ahora dicen que se van estudiar, y luego con un diagnóstico de esos árboles secos y muertos, ver qué actuaciones se podían llevar a cabo, incluido si acaso la construcción de la cubierta».

Hoy, concentración por la defensa del arbolado urbano El grupo ‘Torrearbolado’, integrante junto a otros colectivos de la mesa de trabajo del Manuel Barquín para el estudio de su remodelación, ha convocado una concentración hoy a las 12.00 horas como forma de protesta contra la tala de árboles. La mesa constituida el pasado mes de noviembre está integrada por técnicos municipales, Serca, Cocemfe, grupos políticos, asociaciones de mayores, una representación de las Ampas, el RefugioCanino de Torres y Ecologistas en Acción, entre otros. El objetivo es trabajar en la remodelación del parque para responser a las necesidades actuales, solventando deterioros y carencias, y aportando cada grupo sus sugerencias.

Entre los vecinos consternados ante lo que consideran «una atrocidad» contra el patrimonio natural de la ciudad, Inmaculada Gómez García, dice que se tiene que frotar los ojos «para creer lo que estoy viendo». «Estamos atónitos, lo vemos y no lo creemos, es increíble como se han cargado unos árboles del único parque que tenemos en el centro de Torrelavega», señala. Vecina de las inmediaciones del Manuel Barquín, Inmaculada no entiende esta tala «indiscriminada» para construir un parque cubierto. «De entrada creo que no es el sitio adecuado para un proyecto de estas características, además de que no comparto esa idea de meter a los niños en una especie de jaula, cuando el atractivo de un parque es que jueguen al aire libre», sostiene. Con un folio en la mano para la recogida de firmas contra el proyecto, Inmaculada cree que lo que los torrelaveguenses necesitan es espacios abiertos «y no cerrados», al tiempo que apostilla que «son muchos los vecinos indignados que como yo sienten ganas de llorar al ver los árboles destrozados».

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, destaca que está abierto un proceso participativo para decidir el proyecto de remodelación de todo el parque Manuel Barquín en el que se prevén varias fases y una consulta ciudadana. En este sentido, recuerda que esta semana se reunió la mesa de trabajo para seguir avanzando en el futuro de este espacio verde y en este encuentro los técnicos municipales advirtieron de la necesidad de talar varios árboles, entre ellos «uno dañado».