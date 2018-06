El PP teme por las inversiones en la Torrelavega con el nuevo Gobierno central Luis Palomeque Calderón cree que el cambio de Ejecutivo «siembra una gran incertidumbre» sobre los grandes proyectos comprometidos por el exministro De la Serna DAVID CARRERA Torrelavega Miércoles, 13 junio 2018, 08:31

El Partido Popular en Torrelavega ha mostrado su temor por las inversiones comprometidas en la ciudad con la llegada del nuevo Gobierno central presidido por el socialista Pedro Sánchez. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Torrelavega, Ildefonso Calderón, ha expresado la preocupación de su formación por el programa de inversiones nacionales en el municipio con el nuevo Gobierno ante el «riesgo claro de que se convierta en una frustración histórica para Torrelavega». El exalcalde popular considera que el cambio de Gobierno en el país «siembra una gran inquietud e incertidumbre» sobre los grandes proyectos puestos en marcha por el anterior gobierno del PP, como son la integración ferroviaria, el ramal Sierrapando-Rinconeda de la A-67, el tercer carril de la autovía Santander-Torrelavega, las nuevas frecuencias ferroviarias de ancho métrico, el desdoblamiento de la vía entre ambas ciudades, y la realización del Tren de Altas Prestaciones que la ciudad a Valladolid, Segovia y Madrid, y que recordó había comprometido el exministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

«Mucho nos tememos que inversiones históricas para nuestra ciudad sean demoradas en el tiempo o incluso suprimidas a consecuencia de que el nuevo gobierno socialista tenga otras preferencias y no la de atender a Torrelavega», señala Calderón, algo que a su juicio «sería un auténtico drama para Torrelavega, una catástrofe y un sabotaje a nuestra ciudad y a sus vecinos».

Por ello el portavoz municipal del PP reclama al equipo de gobierno local (PSOE-PRC) que no se quede parado ni confíe en que la mera afinidad ideológica garantiza los millones, porque «si no están atentos un gran programa de inversiones para la ciudad puede irse al garete». «Desde el PP queremos que se continúe con el compromiso de inversiones alcanzado y firmado con el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna», subraya Calderón, que hace público su recelo porque aún no se haya convocado a los grupos municipales a una «foto de consenso» para ratificar la reivindicación torrelaveguense de que «no se pare ni demore ni una sola de las inversiones que estaban en ejecución o en tramitación».

Por otro lado, el portavoz del PP espera que socialistas y regionalistas consigan arrancar nuevos compromisos al Ejecutivo de Pedro Sánchez y, en este sentido, manifiesta su curiosidad por conocer cuáles serán las reivindicaciones que la consejera cántabra de Medio Ambiente traslade a la ministra de Transición Ecológica sobre la ubicación de la Estación Depuradora del Saja-Besaya, o dónde quedan las exigencias del PSOE de un Plan Industrial de 200 millones de euros para la cuenca del Besaya.

«Estamos ya en el ecuador de 2018, y los compromisos de Gobierno de España están en la incertidumbre total, así como los del Gobierno de Cantabria no existen, todavía estamos esperando su compromiso con la estación intermodal de autobuses, que es de su exclusiva competencia, y el Gobierno local no tiene aprobados los presupuestos ni inicialmente el Plan General», destaca Calderón, que cree que Torrelavega «está viviendo un momento muy delicado y que los que dirigen la ciudad no parecen estar dando el nivel político que las circunstancias exigen».

«Esta ciudad tiene en el alero muchas inversiones públicas y se requiere mucha más iniciativa», apunta el portavoz del PP, que advierte de que su formación pasará a la acción «con preguntas y mociones para el Pleno municipal».