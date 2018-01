Torrelavega se llena de pintadas y grafitis

Torrelavega no se libra de la maldición de las pintadas y las calles libres de los grafiteros apenas se cuentan con los dedos de una mano. Del centro de la ciudad hasta los barrios periféricos y pueblos, fachadas, puertas, muros y mobiliario urbano aparecen teñidos con mensajes más o menos reivindicativos un día sí y otro también. Algunos son ya viejos conocidos como los de la plaza Piqué y Varela y llevan tanto tiempo que forman parte del paisaje de la ciudad, sin embargo a éstos se unen pintadas nuevas como las aparecidas en la ‘escultura de los espejos’, obra de Pedro Croft, instalada en 2001 junto a las pistas de tenis de La Lechera.

Mientras a los vecinos no les queda otro remedio que esperar a que los servicios municipales limpien los garabatos que les han puesto frente a su casa. Sin embargo, desde el Ayuntamiento recuerdan que el servicio de limpieza viaria es responsable de las calles, del mobiliario urbano y de los centros públicos, pero no de edificios, garajes, comercios o locales privados que recae en sus propietarios. Parece que conseguir tener un centro urbano cuidado y limpio es misión imposible. Cuando parecía que la presencia de pintadas y grafitis había disminuido en los últimos tiempos, durante los últimos días, según fuentes de la Policía Local, algún grafitero se ha dedicado a dejar su sello en paredes de fincas particulares y fachadas de establecimientos comerciales.

Calles y plazas

En un breve recorrido por el centro se pueden contemplar pintadas y grafitis en espacios tan singulares como la Plaza Mayor, la vecina plaza Piqué y Varela –esta última reúne varios conjuntos– o la fachada del Mercado de Abastos en cuyos muros se pueden leer desde consignas políticas a mensajes reivindicativos del tipo: «¡Torrelavega despierta!» o «25% de parados». También hay pintadas similares pero de corte más artístico en las calles peatonales del centro, en la ‘milla comercial’ de Torrelavega en el eje de Consolación, Serafín Escalante o Mártires. Pero es que tampoco escapan a la tentación de estos «artistas anónimos» lugares de culto como la iglesia de La Asunción, cuyo pórtico de cobre es cada vez más parecido a un lienzo.

En el entorno del otro templo religioso de la ciudad, la iglesia ‘nueva’ en la Plaza Roja, también hay firmas sobre los muros de la bolera, sin respetar el mural dedicado a algunos de los jugadores más emblemáticos de la Peña Bolística.

400 euros de multa es lo que rige la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana

La lucha contra los grafitis es uno de los contenidos de la ordenanza municipal de convivencia de Torrelavega, no obstante, a raíz de la reforma del Código Penal introducida en el año 2015, el deslucimiento de bienes ya no se sanciona por la Ordenanza de Convivencia, ya que actualmente se encuentra regulado en el artículo 37.13 de Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Dicho artículo regula los daños o el deslucimiento de bienes muebles o inmuebles de uso o servicio público, así como de bienes muebles o inmuebles privados en la vía pública, cuando no constituyan infracción penal, en función de una cuantía que está estipulada en 400 euros. El problema, como siempre ocurre en estos casos, es que es muy difícil pillar al infractor con las manos en la masa.

Según la Policía Local, los dueños de los inmuebles deben interponer denuncia en Comisaría, y deben ser los propietarios los que eliminen o adecenten las fachadas. En este sentido, también desde el Consistorio explican que «sólo se tiene cubierta la eliminación y limpieza de grafitis que se realicen en edificios municipales, mientras que en el caso de edificios privados debe encargarse el propietario». Algunos de los comerciantes afectados no ocultan su malestar por esta situación, por un lado por la mala imagen que se ofrece de la ciudad, y por otro por el coste económico que les supone acabar con estas antiestéticas pintadas. Se quejan también algunos de los afectados de la falta de mantenimiento y vigilancia en el centro de la ciudad, lamentando que desde el Ayuntamiento se inste a los ciudadanos a adecentar sus fachadas mientras este tipo de actos se cometen con total impunidad.