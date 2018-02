Trabajadores de la cocina y la cafetería de Sierrallana dicen que la situación es «caótica» Luis Palomeque Los empleados acusan a la empresa adjudicataria del servicio de la falta de medios y de personal y del estado de abandono de las instalaciones DAVID CARRERA Torrelavega Miércoles, 21 febrero 2018, 18:57

Más de dos semanas sin dietista en el turno de tarde-noche, hornos que no funcionan, la máquina de hielo desaparecida, el tren de lavado averiado, una docena de trabajadores de baja de una plantilla de 40... Son algunas de las deficiencias que los trabajadores de los servicios de cocina y cafetería del Hospital Sierrallana vienen denunciando hace tiempo y que a día de hoy hace que califiquen la situación de «caótica». Estos empleados responsabilizan a la empresa adjudicataria del servicio (Eurest) a la que acusan de incumplir «de forma reiterada y sistemática» el pliego de condiciones del concurso, «siendo los trabajadores y los usuarios del hospital los que sufrimos las consecuencias de todas estas carencias», destaca uno de los empleados.

Los trabajadores resaltan que la falta de personal «es alarmante», con casi la mitad de la plantilla de baja, en unos puestos de trabajo que no se cubren. «Ahora mismo no hay dietista por las tardes, antes había dos y uno de ellos está de baja, por lo que los menús tienen que ser supervisados por los propios empleados del servicio de cocina. A ello se une la baja de uno de los cocineros que tampoco se ha suplido», relatan. Asimismo, los sindicatos recuerdan que ya son tres las auditorías abiertas con resultado negativo en cuanto a las condiciones de higiene y mantenimiento de las instalaciones y de los equipos. También existen informes de los supervisores en los que se alerta de las irregularidades que se llevan a cabo «de forma sistemática» en los servicios de cafetería y de cocina, «por no hablar de cuestiones que afectan a la seguridad en el trabajo o de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales».

DEFICIENCIAS - Sin dietista Más de dos semanas, según los trabajadores, lleva el servicio sin contar con un nutricionista en el turno de tarde. - Averías El tren de lavado de la cocina, valorado en unos 100.000 euros, lleva meses fuera de servicio, como algún horno. - Ni vasos, ni platos La máquina de hielo ha desaparecido y la propia dirección del hospital ha tenido que comprar vasos y platos.

La plantilla de Eurest ha convocado varias huelgas y paros, finalmente desconvocados ante el compromiso de la empresa de satisfacer las demandas de los trabajadores con la mediación de la Gerencia del centro hospitalario. Sin embargo, como en las ocasiones anteriores, el personal denuncia que no se han cumplido esos compromisos.

Reunión con la empresa

Los delegados sindicales explican que la dirección del centro hospitalario, así como la Consejería de Sanidad y portavoces del Servicio Cántabro de Salud, son conscientes de las «graves» irregularidades que se están cometiendo en los servicios de cocina y de cafetería hasta tal punto que para hoy miércoles está prevista una reunión entre la empresa adjudicataria y la dirección del hospital con el objetivo de buscar un acuerdo satisfactorio para ambas partes pero encaminado a rescindir el contrato.

Según fuentes cercanas a los trabajadores, el objetivo del Servicio Cántabro de Salud es que a partir de marzo entre una nueva empresa de forma provisional, mientras se elabora un nuevo pliego de condiciones para sacar a concurso público estos servicios.