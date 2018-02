Trabajadores del Serca critican la situación «insostenible» del servicio Luis Palomeque La plantilla dice que no aguanta más «cada vez con menos personal y la misma carga de trabajo» y acusa al Ayuntamiento de poner en riesgo la continuidad de este centro de empleo DAVID CARRERA Torrelavega Martes, 6 febrero 2018, 07:26

Los trabajadores del Centro Especial de Empleo (Serca) critican la falta de responsabilidad e implicación que mantiene el Ayuntamiento de Torrelavega por la defensa de sus puestos de trabajo y las condiciones laborales, lo que consideran que ha derivado en una situación «insostenible». Los empleados del Serca, en la actualidad 85 trabajadores frente a los 130 de hace cinco años, se quejan de la falta de personal y lamentan la falta de apoyo por parte del Patronato de Educación de Torrelavega, organismo dependiente del Ayuntamiento. Trabajadores del Serca acusan al equipo de gobierno (PSOE-PRC) de llevar a cabo contrataciones de servicios municipales que hasta ahora eran desarrolladas por personal del Centro Especial de Empleo a empresas externas, lo que a su juicio «pone en peligro la continuidad de esta entidad».

Una de las trabajadoras del Centro Especial de Empleo reconoce que el principal problema es que «la plantilla no aguanta más la situación porque cada vez somos menos personal sin embargo la carga de trabajo es la misma». Por ello, los empleados, a través de los delegados sindicales, se han dirigido a los responsables del Patronato con la idea de reconducir la situación y buscar una solución favorable a los trabajadores que han visto como la plantilla ha pasado de sobrepasar los 120 trabajadores a los 85 que hay en la actualidad. «El Ayuntamiento nos dice que por la Ley de Estabilidad Presupuestaria no pueden realizar contrataciones ya que estamos considerados como empleados públicos, sin embargo no tenemos ni los mismos derechos, ni las mismas condicionales laborales y salariales de ellos», explica esta trabajadora del servicio.

CLAVES Convenio colectivo Los empleados del Serca muestran su malestar por el retraso en las negociaciones de un nuevo convenio colectivo que garantice y mejore las condiciones laborales de la plantilla . Reducción de personal La reducción de la plantilla en los últimos cinco años es notable hasta el punto que según los sindicatos llega al 33%, pasando de 130 a los 85 trabajadores que hay en la actualidad en el plantel. Categorías profesionales Los trabajadores quieren que el Patronato lleve a cabo la adecuación y equiparación de las categorías profesionales en las que se pueden integrar los empleados del Serca. Horarios Otra de las quejas de los trabajadores del Centro Especial de Empleo se refiere a los horarios, que según dicen con la falta de personal hace que se estén trabajando más horas de las establecidas en los contratos.

Los empleados del Serca explican que tras las últimas reuniones con responsables del Ayuntamiento para mostrar su malestar «lo único que nos han dicho es que su objetivo es reforzar la plantilla con unas diez contrataciones pero no nos han hablado de plazos, sino que se trata de la previsión que tienen».

Reunión con el Patronato

Estos encuentros, hasta ahora «insatisfactorios» para los empleados del Serca, se reanudarán mañana miércoles por la tarde cuando está previsto que se reúnan los representantes de los trabajadores con el alcalde de la ciudad, José Manuel Cruz Viadero y el concejal y presidente del Patronato, Javier Melgar.

Estos trabajadores advierten que una vez finalice el invierno comienza la campaña de jardinería de la primavera en la ciudad y «si ahora estamos justos de plantilla, en unos meses la situación empeorará, y con ello la calidad del servicio que hasta ahora se salva metiendo más horas». En este sentido, subrayan que hasta ahora la falta de personal se va supliendo con contrataciones temporales pero «que en la mayoría de casos se trata de contratos de seis meses que luego no se renuevan, con lo que las condiciones también van mermando».

«Se contrata a empresas externas servicios municipales que antes realizaba el personal del Serca»

Una situación que en el seno de la plantilla se vive con cierto pesimismo hasta el punto que creen que «la falta de apoyo del Ayuntamiento nos hace temer que en unos años llegue a desaparecer este servicio».

Por otro lado, el sindicato USO acusa al equipo de gobierno de poner en peligro el futuro del Centro Especial de Empleo y critica la gestión llevada a cabo por el Patronato de Educación que en su opinión «viene resultando notoriamente ineficaz a la hora de encarar los problemas». Así, el sindicato enumera cuestiones como el retraso «deliberado» de la negociación de un nuevo convenio colectivo, la no adecuación de las categorías profesionales, la falta de voluntad para negociar horarios laborales definidos... y que según USO «hace que salten las alarmas y se dude de la voluntad política de mantener en el futuro este centro de trabajo». A estas circunstancias , añade la progresiva reducción de plantilla, que cifra en un 33% «sin que haya voluntad política de incrementarla». «Precisamente la falta de personal ha sido la excusa dada por el alcalde para justificar la contratación de empresas ajenas al colectivo de personas con discapacidad», concluye.