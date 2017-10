La Unión Vecinal exige «mano dura» con los dueños de perros que ensucian Dos vecinos pasean a sus perros por el parque Manuel Barquín, donde hay dispensadores de bolsas para recoger excrementos. / Luis Palomeque El Ayuntamiento recuerda al colectivo que la nueva ordenanza, que será aprobada en el mes de noviembre, incrementa las sanciones JOSÉ IGNACIO ARMINIO Torrelavega Lunes, 23 octubre 2017, 08:31

A la Unión Vecinal de Torrelavega, entidad que agrupa a las 16 asociaciones de vecinos del municipio, se le ha acabado la paciencia con los dueños de los perros que ensucian la ciudad o generan inseguridad. Su presidente, José Luis Calderón, ha exigido al Ayuntamiento que tome medidas «duras y urgentes». El concejal del área, José Luis Urraca, le ha respondido que la nueva ordenanza de Protección de Bienes Públicos y Convivencia Ciudadana ya contempla el endurecimiento de las sanciones y será aprobada en noviembre.

Pero las AA VV no sólo quieren que esa normativa entre en vigor de forma «inmediata», también reclaman otras actuaciones complementarias, como la colocación de carteles en los parques y otras zonas verdes para «recordar sus obligaciones y las posibles multas» a los dueños de las mascotas. «Queremos -explica Calderón- que cuando lo lean sean más conscientes de lo que les espera si no respetan la ordenanza. Pensamos que puede ser efectivo, porque parece que algunos ni siquiera conocen sus obligaciones».

El presidente de la Unión Vecinal va más allá y solicita también más vigilancia, porque «ahora no se hace nada en absoluto». «Dicen que se echa alguna multa -añade-, pero nosotros no tenemos constancia de ello. Queremos endurecer todas las acciones porque esto es tremendo». Y recuerda otro asunto que les preocupa: «Los principales problemas son la suciedad por las cacas y la inseguridad por los perros peligrosos, pero no hay que olvidar el tema sanitario, porque los canes transmiten enfermedades a los humanos, especialmente a los niños, que suelen jugar en el suelo y luego se llevan las manos sucias a la boca».

Los vecinos piden que se instalen carteles con la normativa en todos los parques

En este sentido, Calderón recuerda que los perros no pueden acceder a las áreas de juego de los pequeños, pero «algunos dueños no sólo se saltan la ordenanza, sino que se les olvida hasta retirar las heces». La Unión Vecinal dice que no está haciendo más que recoger el «sentir de la gente», que «está harta de pisar la caca por las calles o verse amenazada cuando pasa a su lado un perro peligroso sin bozal».

La respuesta del concejal de Medio Ambiente y Salud Pública no se ha hecho esperar. Urraca ha explicado que durante el presente año se ha venido trabajando por parte de los grupos políticos en la modificación de varias ordenanzas municipales, una de las cuales, la reguladora de la protección de bienes públicos de titularidad municipal y de mantenimiento de la convivencia ciudadana, introduce modificaciones en su texto.

Con ello posibilitará a la Policía Local multar de forma directa a quienes no cumplan con la obligación de recoger los excrementos. Hasta ahora los agentes debían apercibir previamente a los infractores. El Ayuntamiento también quiere endurecer este tipo de sanciones por comportamiento incívico, que podrían llegar a los 750 euros.

Una minoría

El pasado jueves se abrió el expediente de modificación de dicha ordenanza, que incluye otras modificaciones, con la petición de informes a los servicios municipales, con el objeto de ser llevada a Pleno para su aprobación en el mes de noviembre. Urraca también ha destacado que se realizará una campaña de concienciación sobre la responsabilidad de mantener un comportamiento cívico adecuado a este respecto, algo que cumple la mayoría de dueños de perros, siendo una minoría la que «provoca grandes molestias, incluyendo a los servicios de limpieza y jardinería de la ciudad, acarreando una mala imagen sobre el conjunto de los dueños de animales».

El edil socialista también ha recordado que se trabaja en el campo de la educación y la formación, a través del Aula Itinerante de Educación Ambiental y el programa escolar puesto en marcha junto al Refugio Canino Torres sobre tenencia responsable de mascotas.