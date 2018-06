Los vecinos de La Inmobiliaria temen que el barrio se convierta en un gueto Agentes de la Policía Nacional tomaron la calle Torres Quevedo durante la última redada contra el tráfico de drogas en el barrio. / Luis Palomeque Reclaman más presencia policial en las calles tras el último apuñalamiento a plena luz del día y la reciente oleada de robos en bares y tiendas DAVID CARRERA Torrelavega Miércoles, 6 junio 2018, 07:18

«En nuestro barrio vive gente mayor y algunos tienen miedo. Hay más casos de violencia que antes y la Policía suele acudir rápido cuando la llamamos, sobre todo la Nacional, pero siguen sin pisar la calle». Es el testimonio de Rosario, una de las vecinas del barrio de La Inmobiliaria, que el pasado lunes, «a plena luz del día y en mitad de la calle», vio como un hombre acuchillaba a otro tras una acalorada discusión.

Esta anciana, residente de la calle Leonardo Torres Quevedo, la misma en la que se produjo la agresión, explica que las «peleas, gritos, borracheras y trapicheo de drogas» está a la orden del día y «la Policía aparece cuando les llamas». Reconoce que hay vecinos preocupados por los últimos incidentes y la última oleada de robos en establecimientos comerciales del barrio. «La gente mayor no está acostumbrada y nota cierto temor cuando se cruza en la acera con grupos de inmigrantes que se concentran y viven muchas horas en la calle. La crisis aprieta y no hay trabajo y aunque muchos de ellos hacen una vida normal y están integrados en la sociedad, hay otros grupos que se dedican a delinquir y tienen al barrio atemorizados, sobre todo a los mayores», apunta.

Los últimos episodios de robos en bares y tiendas y de violencia en las calles han puesto otra vez sobre la mesa el problema de la inseguridad ciudadana. Como señala el presidente de la Asociación de Vecinos Ríoindiana, Gonzalo Llamosas, estos robos en plena calle son una evidencia de que «no hay agentes o patrullas en las calles, lo que venimos reivindicando desde hace años». «Los vecinos ya estamos hartos de que se nos diga desde el Ayuntamiento que se trata de hechos puntuales. Tenemos un problema de inmigración descontrolada y hay gente en el barrio que ya se está marchando porque no quiere vivir aquí», señala. Llamosas insiste en que no se trata de racismo o xenofobia, sino de buscar soluciones para «que haya un control sobre la población inmigrante y que este barrio no se convierta en un gueto».

«Por supuesto que hay extranjeros que vienen a trabajar y hacen una vida como cualquiera, pero hay mucha gente en la calle sin nada que hacer durante el día, bebiendo, acaban borrachos y luego vienen las peleas y los líos», dice.

Desde el Ayuntamiento, el concejal responsable de Seguridad Ciudadana, Pedro Pérez Noriega, considera que sucesos como la agresión con arma blanca del lunes «son hechos aislados» y que «no siempre tienen como protagonistas a ciudadanos de origen extranjero». El edil regionalista recuerda que en el barrio de La Inmobiliaria se trabaja de forma coordinada con la Jefatura Superior de la Policía Nacional y asegura que en esas labores de vigilancia y prevención colaboran los agentes de la Policía Local», aunque insiste en que en temas de seguridad ciudadana «la responsabilidad es de la Delegación del Gobierno».

En cuanto a los últimos robos en establecimientos comerciales, Pérez Noriega indica que también ha habido un repunte en otras zonas de la ciudad como el Barrio Covadonga por lo que cree que «no es bueno poner el foco en La Inmobiliaria», un barrio en el que considera que «este tipo de bandas actúa como lo puede hacer en cualquier otro», y recuerda que en cualquier caso «se trata de casos que están controlados por la Policía Nacional, de hecho la gran mayoría de ellos han sido esclarecidos y se han saldado con detenciones». «La Policía tiene controlado lo que pasa en La Inmobiliaria, incluso trabajando con agentes de paisano, pero la seguridad al cien por cien nunca puede estar garantizada, ni en este barrio, ni en ningún otro de la ciudad».

Los propietarios de establecimientos comerciales y negocios de hostelería consideran que durante los fines de semanas y los periodos vacacionales «es habitual que, en el barrio, cuanto menos, exista una preocupación a medida que se van enterando los vecinos de estas circunstancias», y subrayan que «La Inmobiliaria siempre ha sido un barrio tranquilo y habitado por personas trabajadoras y honradas».

El Ayuntamiento también destaca las últimas inversiones ejecutadas en el barrio, incluido el plan de peatonalización y semipeatonalización de algunas calles, cuyo objetivo, según Pérez Noriega, «es unir La Inmobiliaria con el centro de la ciudad», sin embargo el vecindario se queja de la falta de luz de las nuevas luminarias y de suciedad en algunas de las calles.