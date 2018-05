Los vecinos de Torrelavega muestran su malestar por la creciente proliferación de palomas Luis Palomeque Los afectados aseguran que en los últimos meses la presencia es constante en algunos barrios, lo que provoca «todo un abanico de problemas» DAVID CARRERA Torrelavega Martes, 15 mayo 2018, 07:12

Las palomas han tomado zonas del municipio para desgracia de muchos vecinos, que no saben cómo deshacerse de la presencia de estas molestas aves a pesar de la campaña que el Ayuntamiento ha llevado a cabo con la instalación de jaulas en algunos puntos del centro de la ciudad.

Los afectados aseguran que «en los últimos meses la presencia de las palomas es constante en varios puntos del municipio, lo que provoca todo un abanico de problemas». Precisamente, estos vecinos destacan «el incremento de la suciedad que están provocando estas aves, no solo en la vía pública y el mobiliario urbano, sino también en las fachadas de los edificios, manchando la ropa de los tendales, ventanas y balcones de las viviendas».

Todo ello a pesar de la campaña de erradicación de estas aves puesta en marcha por el Ayuntamiento, a través de una empresa especializada, y que a juicio de los vecinos «resulta insuficiente». El secretario de la Asociación de Vecinos del Barrio Covadonga, Sergio Gutiérrez, explica que el problema «cada vez es más preocupante» y se muestra crítico con la actuación del Ayuntamiento porque en su opinión «lo único que se ha hecho es poner unas jaulas en la zona de vinos, mientras en barrios como el nuestro no se ha hecho nada en tres años que venimos denunciando la proliferación de palomas».

«El Ayuntamiento ha puesto unas jaulas en el centro, pero aquí en tres años no se ha hecho nada» Sergio Gutiérrez | Barrio Covadonga

En este sentido, Gutiérrez recuerda los vecinos han solicitado en varias ocasiones el desarrollo de una campaña en el barrio, algo a lo que se comprometió el Consistorio, sin embargo «ahora nos dicen que el contrato con la empresa especializada ha finalizado».

Una «plaga»

Asimismo, el portavoz vecinal del Barrio Covadonga destaca que fue el propio concejal de Medio Ambiente, José Luis Urraca, el que calificó como «plaga» la presencia de palomas en distintas zonas del barrio, por ello «no entendemos que siendo conscientes del problema desde hace tres años se nos diga ahora que la campaña no se puede realizar porque la partida económica disponible solo ha dado para llevar a cabo la actuación en el centro de la ciudad y en la zona del Ferial de Ganados». En cuanto a las molestias que ocasionan estas aves, Sergio Gutiérrez, se refiere sobre todo a la suciedad que generan sus excrementos sobre los vehículos estacionados en la calle, las fachadas de los edificios y tejados, así como malos olores y ruidos provocados por la creciente colonia de palomas.

«Estamos hartos de los vecinos que dan de comer a los palomas y de que la Policía no haga nada» Gonzalo Llamosas | La Inmobiliaria

Pero la proliferación de palomas no solo se circunscribe a barrios de la periferia de la ciudad, ya que en La Inmobiliaria la asociación vecinal lleva varios meses recibiendo quejas de los vecinos por el notable incremento de estas aves, y sobre todo mostrando su malestar por aquellas personas que alimentan a las palomas. El presidente de la Asociación Vecinal Ríoindiana, Gonzalo Llamosas, asegura que «estamos hartos de los vecinos que dan de comer a los palomas, y sobre todo de que la Policía no haga nada». «Se les llama y te dicen que no pueden hacer nada si no se les pilla in fraganti», se lamenta. Llamosas se pregunta para qué sirve la normativa de convivencia ciudadana que regula este tipo de cuestiones «si el Ayuntamiento, y en este caso los agentes de la Policía no velan por su cumplimiento, no tiene sentido».

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente, indica que hasta 2017 el Ayuntamiento se limitaba a visitar lugares afectados, la mayoría domicilios y comunidades de vecinos, asesorando en materia de prevención, sobre cómo evitar que anidasen o se posasen las palomas con una serie de métodos existentes de exclusión mediante barreras físicas que impiden el acceso, el posado y la anidación de las aves.

Sin embargo, el año pasado, consciente del problema que supone para muchos ciudadanos, los perjuicios que les ocasionan, y los gastos económicos que entrañan para comunidades y vecinos que han de blindarse ante las palomas, o que han de llevar costosas obras de reparación de sus inmuebles, se decidió «por primera vez», poner en marcha un servicio de control de aves urbanas en el término municipal de, contratando una empresa.

Urraca recuerda que se partió de un estudio inicial referente a la distribución geográfica de la población y este servicio ha ido situando jaulas de trampeo por diferentes zonas del municipio, tanto del casco urbano como de la periferia, normalmente en terrazas y azoteas, buscando sitios donde ubicarlas, «lo cual a veces es complejo por el tamaño de las mismas». El polígono Tanos-Viérnoles, la zona de San José, el centro urbano, el entorno del Mercado Nacional de Ganados, Nueva Ciudad, Sierrapando o La Inmobiliaria son algunos de los lugares por donde se han ido rotando las jaulas, donde, según el concejal «normalmente suele haber entre cuatro y cinco instaladas al mismo tiempo, actualmente son cinco».

A las quejas vecinales se une la crítica de la oposición, en concreto de Podemos, que apunta que junto a otra formación política se propuso la utilización de nicarbazina, una sustancia que actúa como anticonceptivo para las palomas y que tiene varias ventajas, entre ellas, su bajo coste, su escaso impacto biológico y que no implica captura o muerte de animales. La formación morada denuncia que pese al éxito logrado en otras ciudades, «la Concejalía desestimó la propuesta y se decantó por las capturas».