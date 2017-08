El circo sale a la calle con 'Blanka' Los niños fueron los protagonistas de las pasadas ediciones durante la ‘Plaza del Circo’ en la Plaza Mayor de Torrelavega / Luis Palomeque Torrelavega Malabaracirco. La compañía local será la encargada de preceder al pregón con su nuevo espectáculo DM . Santander Sábado, 12 agosto 2017, 08:15

Un año más la Escuela de Circo no falta a su cita con las fiestas de la Virgen Grande, este año son los encargados de inaugurar el programa de fiestas con una nueva función creada expresamente para La Patrona. Esta tarde, a partir de las 20.00 horas, el Bulevar Demetrio Herrero se convertirá en un escenario donde las artes circenses de Malabaracirco harán disfrutar a niños y mayores con su espectáculo de reciente creación 'Blanka'.

Se trata de una representación «totalmente visual con el color blanco como protagonista», según explica el coordinador del grupo circense, Javier Amigo, un blanco que «constituye la combinación de todos los colores» para la creación de un espectáculo nunca visto en las calles de la ciudad.

En la función un hada que irá realizando una mezcla de ingredientes a partir de diferentes técnicas de circo, como malabares, equilibrismo o acrobacias aéreas, será el centro de atención principal para el público. Sin embargo serán siete personas las que conformen el espectáculo bajo las órdenes de un coordinador.

Malabaracirco pintará de blanco el Bulevar con su función creada expresamente para este viernes

Los alumnos de la Escuela de Circo están regresando de su periplo por Eslovenia, en donde han participado en el Festival 'Where is your Dreamland', un proyecto que enfoca el teatro físico y de calle, en el que se integren diferentes disciplinas como circo, música, movimiento danza con cultura e inclusión social, y que gracias a las ayudas europeas Erasmus + han podido disfrutar varios jóvenes. Por ello no serán partícipes de este primer espectáculo que abrirá las fiestas patronales, aunque sí estará presente algún ex alumno que ha continuado trabajando para la compañía cántabra.

Uno de los integrantes del grupo circense enseña a una niña como colgarse del trapecio de una manera profesional ante la atenta mirada del resto de los pequeños

Las actividades de la Escuela no se quedan solo en este espectáculo. Los malabaristas, funambulistas y acróbatas aéreos entre muchas otras disciplinas volverán un año más a la Plaza Mayor para hacer del centro de la ciudad un circo al aire libre. Los días 16, 17 y 18 los niños y los no tan niños podrán observar, aprender y disfrutar las diferentes disciplinas que los integrantes del grupo circense enseñarán a todos los que lo deseen. Una actividad que se desarrollará entre las 17.00 y las 20.00 horas de los días señalados y que este año viene con novedades respecto a la edición pasada. Los participantes podrán cruzar un cable cual funambulista, colgarse de un trapecio o las telas, hacer equilibrios sobre pelotas gigantes o aprender a hacer malabares junto a verdaderos profesionales del mundo del circo y el teatro físico.