Unas fiestas para disfrutar libres de agresiones sexistas Luis Palomeque El programa de fiestas incluye unos consejos para evitarlas o para saber qué hacer en caso de sufrirlas ISABEL GONZÁLEZ CASARES Torrelavega Martes, 8 agosto 2017, 11:51

Unas fiestas para que todas las personas puedan disfrutarlas requiere de una actitud activa contra las agresiones sexistas. Este lema es una de las novedades que se han introducido en la programación de la gran semana de Torrelavega, ciudad que apuesta como otras muchas de todo el territorio nacional, por la lucha contra la violencia, especialmente, contra la que se ejerce hacia la mujer. Es como una enorme ola de solidaridad que surgió en Pamplona, en contra de los abusos a mujeres en medio del ambiente festivo de ‘San Fermín’.

El dibujo de una mano abierta símbolo de un más que significativo ‘¡Basta!’ o ‘¡No!’, encabeza los programas de La Patrona 2017, incluyendo unos números de teléfono a los cuales se puede recurrir en caso de ser víctima o testigo de un mal trato. Es una guía por si «alguna vez te has ido de un espacio público por sentirte agredida, amenazada o incómoda por actitudes machistas, bromas o ‘piropos’», se señala en el documento. O «si has sentido miedo por caminar sola, porque era tarde, porque estabas lejos, porque era de noche». Puede que «hayas tenido la certeza de ser perseguida. O aguantado acoso callejero. Si te has sentido presionada o forzada a mantener relaciones sexuales, o a hacer lo que no querías hacer durante las mismas».

En el Centro Municipal de Igualdad Espacio Mujeres (942803208) y en el servicio de Atención a víctimas de malos tratos (016), y, por supuesto, en el 112, donde se pueden interponer denuncias las 24 horas del día, se atenderán las llamadas y peticiones de ayuda. También se mantendrán en alerta, como corresponde con su misión, la Policía Local (942881640-092), el Cuerpo Nacional de Policía (942881626-91) y la Guardia Civil (062). Y el Gobierno de Cantabria cuenta con el Centro Integral de Atención e Información a Víctimas de Violencia de género (942214141-942213501). En las redes sociales está el Facebook de la Comisión 8 de marzo Cantabria y se incluye en la guía el correo electrónico del departamento de Igualdad: igualdad@aytotorrelavega.es.

Entre los consejos que se dan para evitar que se produzcan casos de violencia sobre la mujer, el principal es: «Recuerda que tu derecho es decir ‘No’. Tu cuerpo es tuyo. Solo un ‘Sí’ es ‘Sí’». Ante una agresión, hay que acudir a la policía o a un hospital «y contar lo que te ha sucedido. Si quieres, no acudas sola.Respáldate en tus amigas y amigos y, cuanto te apetezca, acude a grupos de mujeres. Estamos aquí para apoyarte». Y, por supuesto, «no toleres las agresiones. Actúa y denuncia este tipo de situaciones». Porque las fiestas, son para el disfrute de todos.