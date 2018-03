A vueltas con la ropa de trabajo Empleados municipales de limpieza viaria, obras y electricidad devuelven al Ayuntamiento de Torrelavega las nuevas prendas porque «no cumplen la normativa en cuanto a calidad» Los trabajadores a su llegada al Ayuntamiento con los lotes de ropa. / Luis Palomeque DAVID CARRERA Torrelavega Viernes, 16 marzo 2018, 16:20

Alrededor de una veintena de trabajadores municipales de los servicios de limpieza viaria, obras y electricidad mostraron ayer su disconformidad con la nueva ropa de trabajo tras presentarse en el despacho del concejal del área y en señal de protesta devolver allí las nuevas prendas que acaban de recibir, tras un año y medio de espera. De este modo, los empleados municipales, convocados por los sindicatos UGT y CC OO cumplieron con la medida que habían anunciado una vez que el Ayuntamiento convocó hace más de un año un nuevo concurso para la renovación de la ropa de trabajo en estos departamentos. El miembros del comité de empresa y delegado sindical de UGT, José Manuel Díaz, recordó a las puertas del Consistorio que «ya habíamos mostrado al concejal nuestro rechazo frontal a la contratación de estos nuevos lotes de ropa, ya que no cumplen con la normativa y vulneran los derechos que habíamos adquirido años atrás».

El delegado sindical explicó que «las prendas no cumplen la normativa en cuanto a calidad y tampoco respetan la uniformidad, al ser de distintos colores por cada categoría», lo que a su juicio supone una discriminación laboral.

Díaz insistió en que la ropa de trabajo, solicitada hace año y medio, y con el compromiso del Ayuntamiento de que el nuevo pliego de condiciones garantizaría la calidad de los uniformes, «no se ajusta a las necesidades de los trabajadores, tanto el calzado como los jersey, o las chaquetas». La protesta ante las oficinas del Ayuntamiento en la Plaza Baldomero Iglesias, y más tarde el acceso de los trabajadores al despacho del concejal de Recursos Humanos, José Luis Urraca, cuando estaba ausente provocó el enfado del edil socialista que argumentó que «cumplimos con la ley». El concejal responsable de Régimen Interno señaló que la protesta es «inadmisible» y en su opinión supone una «falta de respeto», ya que los empleados municipales entraron en su despacho cuando estaba ausente para dejar amontonada y sin desembalar la ropa de trabajo que acababan de recibir, advirtiendo a los trabajadores que lo sucedido «tendrá consecuencias» ya que el Consistorio valora la apertura de expedientes.

Urraca respondió a las críticas de los representantes sindicales asegurando que el Ayuntamiento «cumple la ley» y que la adquisición de las prendas de trabajo se ha realizado a través de un pliego de condiciones «en base a la ley», dejando claro que no es él, ni el Consistorio los que eligen las prendas. Por ello, agregó que si a los trabajadores no les gustan los pliegos «lo que tienen que hacer es denunciarlo».

En cuanto a la ropa, los trabajadores denuncian que el calzado no está adaptado a la labor que desempeñan, que la ropa térmica no es de calidad, o que los jersey no permiten trabajar con comodidad. Además, apuntó que «no existe uniformidad de unas prendas con otros, según el puesto de trabajo, por ejemplo por las condiciones de nuestro trabajo deberíamos llevar prendas de seguridad laboral de nivel 1 y tenemos de nivel 2». «Pedimos una solución, que se respeten nuestros derechos adquiridos, y si no nuestra siguiente medida será sentarnos en nuestros puestos de trabajo», concluyó José Manuel Díaz, quien insistió en que el concejal del área estaba advertido del problema.