Correos sella el cine de Mario Camus

«El rigor narrativo, una depurada dirección de actores y una sensibilidad particular para captar los matices de la experiencia humana» pero, por encima de ... todo, «su capacidad para abordar temas incómodos y dar voz a los colectivos olvidados durante la década de los ochenta y noventa». Estos son solo algunas de las señas de identidad del cine del santanderino Mario Camus que destaca Correos con motivo de la emisión de un sello dedicado al director de 'Los santos inocentes'. Con un valor de dos euros, una tirada de 70.000 reproducciones y 3.000 pliegos premium, el sello forma parte de la serie 'Cine Español', que nació en 1994 con una doble emisión dedicada a Luis Buñuel y Segundo de Chomón, y que ya cuenta con más de 40 sellos dedicados a personalidades como Fernando Fernán Gómez, Antonio Banderas, Sara Montiel, Luis García Berlanga o Belén Rueda.

Correos considera a Camus (Santander, 1935-2021) uno de los representantes más destacados del cine español y ensalza «el valor de su filmografía, su compromiso social y su solidaridad con los derechos humanos».

La estampa, que muestra una fotografía del director y guionista junto a una cámara de cine clásica, puede adquirirse en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico. La emisión pretende rendir homenaje a uno de los realizadores españoles más destacados del siglo XX y reconocido internacionalmente, que adaptó al cine y a la televisión con gran éxito conocidas obras de la literatura de nuestro país, entre las que destacan 'Fortunata y Jacinta', 'La colmena', 'La casa de Bernarda Alba' y 'La forja de un rebelde'.

La entidad subraya, asimismo, cómo Camus «se atrevió a abordar temas incómodos, a cuestionar estructuras establecidas y a dar voz a colectivos olvidados». Sus películas y series constituyen un «testimonio de las principales luchas del siglo XX español, particularmente de los años de transformación social y búsqueda de la identidad nacional».

Camus, también escritor (Valnera ha publicado varios volúmenes con sus relatos y su escritura dedicada a la memoria), recibió numerosos reconocimientos y distinciones.

Oso de Oro del Festival de Berlín por 'La Colmena' en 1983 o la mención especial del jurado del Festival de Cannes por 'Los Santos Inocentes' en 1984, logró un año después el Premio Nacional de Cinematografía (1985), la Medalla de oro de las Bellas Artes (1983), la distinción de Caballero de la Legión de Honor Francesa y, finalmente, el Goya de honor (2011) a una vida dedicada al séptimo arte como director y guionista. La empresa postal alaba cómo, a lo largo de más de cuatro décadas, Camus consolidó una trayectoria que «trasciende modas y permanece vigente por su capacidad de plasmar los principales conflictos sociales de su generación».

Correos hace hincapié en la «mirada crítica, compromiso social y profunda humanidad». Desde 1989, Correos ha producido numerosas emisiones filatélicas dedicadas al cine. El primero de esos sellos fue protagonizado por Charles Chaplin y desde entonces han sido muchos los cineastas plasmados en las emisiones filatélicas, caso de los Hermanos Lumière o los dedicados a películas españolas emblemáticas como 'Belle Époque', 'Volver a empezar', 'Bienvenido Mr. Marshall' o ' El viaje a ninguna parte', 'El Sur', 'Ágora' o 'Celda 211', junto a emisiones filatélicas de grandes éxitos internacionales como 'Harry Potter' o 'La guerra de las galaxias'.