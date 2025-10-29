El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El sello muestra una fotografía del director junto a una ilustración de fondo de una cámara. CORREOS

Correos sella el cine de Mario Camus

Emisión ·

Con un valor de dos euros y una tirada de 70.000 el sello forma parte de la serie Cine Español. La entidad destaca el compromiso social y la solidaridad del director santanderino

Guillermo Balbona

Guillermo Balbona

Santander

Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

Comenta

«El rigor narrativo, una depurada dirección de actores y una sensibilidad particular para captar los matices de la experiencia humana» pero, por encima de ... todo, «su capacidad para abordar temas incómodos y dar voz a los colectivos olvidados durante la década de los ochenta y noventa». Estos son solo algunas de las señas de identidad del cine del santanderino Mario Camus que destaca Correos con motivo de la emisión de un sello dedicado al director de 'Los santos inocentes'. Con un valor de dos euros, una tirada de 70.000 reproducciones y 3.000 pliegos premium, el sello forma parte de la serie 'Cine Español', que nació en 1994 con una doble emisión dedicada a Luis Buñuel y Segundo de Chomón, y que ya cuenta con más de 40 sellos dedicados a personalidades como Fernando Fernán Gómez, Antonio Banderas, Sara Montiel, Luis García Berlanga o Belén Rueda.

