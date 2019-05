Los beneficios del plato del amor PSICOLOGÍA Comparto los beneficiosos ingredientes de la receta perfecta de las relaciones bien entendidas ALICIA ALDONZA PÉREZ Santander Miércoles, 29 mayo 2019, 19:46

Hoy me he propuesto dejaros una reflexión cargada de amor y con un toque de humor. Como bien sabemos, en boca de todos en algún momento ha estado, especialmente en la de nuestras madres y abuelas, uno de los dichos populares más conocidos en nuestro país, es ese que dice: «En todas las casas se cuecen habas»… Pues muy bien, ya va siendo el momento de ampliar recetas y de que en cada una de nuestros hogares empecemos a cocinar algún que otro plato de nuevo diseño, ahora que tan de moda esta «la cocina creativa».

No, no penséis que me he colado en otra de las secciones de Cantabria DModa, sigo aquí en la sección de mi querida psicología, pero como me encanta jugar con la creatividad del pensamiento, he elaborado una receta para un nuevo y suculento plato, que espero y deseo que todos en algún momento le demos la oportunidad de poderlo degustar, ya sea con la familia, amigos o con todas aquellas personas que invitamos a formar parte de nuestra vida, y con las que de una forma u otra tenemos que convivir compartiendo instantes.

Es un majestuoso plato de fácil receta, sí que necesita dosis de paciencia, dedicación, tiempo de cocción y de mimo al preparar, no lo voy a negar. Os aseguro que no empacha, es digestivo, nutritivo, revitalizante y muy sabroso, posee unos beneficios que aportan todos y cada uno de los nutrientes necesarios para afrontar el día con energía, vitalidad y convivir en armonía.

Los beneficiosos ingredientes del «plato del amor» que son indispensables como componentes estrella en toda receta de la armonía y convivencia son:

El abrazo

Es un ingrediente intenso y energizante, llena y es altamente nutritivo, compuesto de mucha fibra.

La mirada

De burbujas chispeantes, refrescante, un gran cóctel energético.

Las caricias

Son una «delicatessen» con toques dulces y picantes, las hay de sabor suave o intenso pero todas ellas son un componente clave.

La sonrisa

Es una de las especias indispensables pues intensifica gratamente el aroma y el sabor del amor, y facilita digestiones.

La palabra y el silencio

Son grandes aditivos para acompañar a cualquier otro ingrediente, fácilmente combinables.

El beso

Manjar de los manjares, es de sabor intenso pero sedoso al paladar, totalmente fundamental para el éxito del plato y no hay beso que no sea la guinda del amor.

No dudéis en atreveros a probarlo pues nutre el alma, embellece el cuerpo y aligera cargas. ¡Buen provecho!

Para despedirme, me hago acopio de una frase de uno de los dibujos animados que a muchos seguro os sacará una pequeña sonrisa al leerla, hablo de 'Super Ratón': «¡Y no olviden, supervitaminarse y mineralizarse!».

¡Un abrazo optimista a todos los amigos de Cantabria DModa!

