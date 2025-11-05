El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

«El dolor se percibe en el cerebro en el mismo área que las emociones»

Vital Salud ·

El doctor Rubén Álvarez, director médico de la Clínica Edolor, explica los avances y desmonta los mitos de este campo

Samira Hidalgo

Samira Hidalgo

Santander

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:06

El dolor es una experiencia que muchas veces se asume con resignación o se combate con analgésicos, pero el doctor Rubén Álvarez, director médico de la Clínica Edolor, propone una mirada diferente: escuchar lo que el cuerpo intenta decirnos, ya que «el dolor se percibe en el cerebro, en el mismo área que las emociones». En el segundo episodio de Vital Salud y Bienestar, el podcast presentado por la periodista de El Diario Montañés Samira Hidalgo, el especialista desmonta mitos, explica los avances en el tratamiento del dolor y recuerda que esta experiencia «es un mecanismo adaptativo del cuerpo que nos avisa realmente de que algo va mal».

Álvarez define el dolor como «una experiencia sensorial desagradable que el paciente experimenta habitualmente debido a una causa física», pero advierte que cuando esa señal se cronifica «se trata de una enfermedad en sí misma». «La Organización Mundial de la Salud ya establece el propio dolor crónico como una enfermedad en sí misma, ya no ya no asociado a un proceso», señala.

Pablo Bermúdez

Durante la conversación, el especialista aborda también el dolor de espalda, uno de los más comunes. «Cuando el paciente tiene síntomas tiene que saber que en un periodo de entre dos a doce semanas, el 80 o 90% de los dolores lumbares, cervicales, de pierna, o de brazo, derivados de la espalda, se van a resolver seguramente con un poquito de reposo, no reposo absoluto, pues eso está contraindicado, pero bajando la actividad, con terapia farmacológica y demás», explica en este episodio que invita a no normalizar el dolor ni resignarse a él. «No deberíamos tener miedo al dolor, sino aprender a escucharlo. Ignorarlo solo lo amplifica», reflexiona Álvarez.

Créditos

  • Presenta: Samira Hidalgo

  • Producción: DM.medios

  • Edición: Pablo Bermúdez

