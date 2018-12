Un maquillaje exprés de Navidad BELLEZA DMODA No he podido resistirme a crear un look de la última colección de Patrick Starrr para MAC, ideal para estas fiestas ALEXANDRA PALAZUELOS Lunes, 24 diciembre 2018, 12:21

¡Hola, 'happylovers'! Aquí os traigo mi regalito de Navidad, un ¡vídeo extra! Y es que no me podia quedar quieta, aunque os juro que precisamente tiempo estos días no tengo, pero os merecéis este gran esfuerzo por mi parte.

Estoy muy contenta porque ya sois más de 700 suscriptores en mi canal de YouTube y más porque estamos en estas fechas tan emotivas y especiales para todos. Aquí os dejo mi pildorita de belleza, acompañada de la colección de Patrick Starrr que a tantas os gusta.

Conseguí hacerme con los productos que más curiosidad me creaban en su quinta colaboración con MAC, que parece ser ya es la última, por mucho que nos fastidie que sus polvos traslúcidos tan codiciados, no vuelvan a salir al mercado (de momento).

Deseo que disfrutéis una Navidad, en familia, con los vuestros, con mucho 'make-up', pero, sobre todo, con mucho amor. Porque como dice un gran rapeo, Kase.O., «¡cuanto más amor das, mejor estás!

¡Gracias por todo el cariño que me dais semana tras semana!

Cualquier duda, espero que os explayéis en los comentarios.

Más contenidos y mis momentos 'happy love' en las redes sociales: Instagram y Facebook.

¡Feliz Navidad!

