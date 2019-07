La revolución del color llega a Macavi La firma de peluquerías trabaja con 'Soins repigmentants', un producto que aúna tratamiento y repigmentación, que ilumina, mantiene y realza el color con una base de principios activos vegetales CANTABRIA DMODA Jueves, 4 julio 2019, 17:47

La moda que Macavi ofrece en sus peluquerías está destinada a una mujer moderna que le encanta la moda, que se inclina por estilos llenos de dinamismo y que le diferencian de las demás. Las trece peluquerías de Macavi -siete en Cantabria, cuatro en Asturias, una en Madrid y otra en Barcelona-, muestran una continua evolución que mantiene siempre la esencia de lo que llaman «modernidad informal». Por eso, ante la multiforme demanda de estilos han simplificado sus técnicas gracias a una tecnología de fabricación rápida y sencilla que permita una fácil y segura ejecución. Macavi siempre ha sido una firma pionera, de hecho fue la primera peluquería de España y la segunda del mundo en cambiar los rulos y el secador de casco por el entonces revolucionario 'brushing'.

Hoy, en Cantabria DModa queremos saber cuáles son las novedades que están aplicando en los centros Macavi después su exitosa participación en los premios Feroz de cine y televisión, y nadie mejor que Manuel Martínez Ansótegui para contarnos qué peinados y tratamientos se va a llevar en los próximos meses.

-Manuel, ¿qué tendencias estáis trabajando de cara al verano?

-Siguen los estilos de apariencia casual (como hecho en casa) y esto es válido tanto para el pelo suelto como recogido, donde la gracia y la improvisación está por encima de toda técnica. Ahora donde está la auténtica revolución es en el color. Nuevas tonalidades, sistemas y sobre todo en el cuidado y duración del color en toda su belleza y esplendor.

-El sol estropea nuestro cabello, ¿hay algún producto que nos ayude a cuidarlo en estos meses?

-Todos sabemos que para mantener el cabello y el color como el primer día se necesitan ciertos cuidados, sobre todo en verano. El sol, la playa, piscina... En estos meses, nuestro cabello demanda una mayor atención y, ahora en Macavi, tenemos el milagro 'Soins repigmentants', un producto que aúna tratamiento y repigmentación, que ilumina, mantiene y realza el color con una base de principios activos vegetales. No son unos pigmentos más por duración, calidad y novedad de sus colores, que nos permiten conseguir los tonos del momento como el 'Bronde', una fusión de castaño y rubio; el 'Flannel', un rojo salpicado de mechas oscuras, y otros como el 'Going Grey', el 'Hair Contouring'... Son la sensación del momento.

-Siempre habéis sido un referente con vuestra publicaciones y vuestras fotografías...

-La verdad es que sí. Hasta ahora Macavi ha dado ha conocer su moda por medio de fotografías, y no podemos decir que nos haya ido mal, porque siempre hemos tenido una gran acogida en la mejores revistas y firmado no sólo portadas, si no que hemos conseguido grandes logros como haber sido en dos ocasiones Premio a Mejor Portada del año (única firma en conseguirlo), en votación entre los lectores de 30 países.

-¿En qué punto estáis ahora?

-Creemos que ha llegado el momento de un cambio y a partir de ahora informaremos de nuestra moda y noticias por medio de lo que hemos denominado 'Chicas Macavi', ilustraciones femeninas con las que presentaremos nuestras tendencias. Nuestra trayectoria de artículos rompedores nos pedía este cambio. Esperamos que este nuevo cambio sea de vuestro agrado al conocer a las 'chicas estilo Macavi'.