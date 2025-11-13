Envíanos las fotos de tu boda en Cantabria y conviértete en protagonista de nuestra revista

El plazo para recibir imágenes estará abierto hasta el viernes 28 de noviembre, así que revisad el álbum y elegid vuestras favoritas para compartirlas con los lectores

Leticia Mena Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:01 | Actualizado 22:27h.

Cuando se aproxima el final del año, en Cantabria DModa nos ponemos románticos y empezamos a preparar una nueva edición de la revista de bodas. Desde hace ocho temporadas, el corazón de esta publicación son las fotos de parejas que se han dado el «sí, quiero» en Cantabria.

Así que, si este año o a finales de 2024. celebrasteis vuestra unión y os apetece mostrar a los lectores cómo vivisteis vuestro gran día, solo tenéis que rellenar el formulario que aparece a continuación y adjuntar las imágenes y detalles que deseéis enviar: el momento más divertido, el baile improvisado, la sorpresa que emocionó a todos, algún guiño del vestido o del lugar que tenga un significado especial… Todo aquello que convierte vuestro enlace en algo único.

El plazo para participar estará abierto hasta el viernes 28 de noviembre, así que tenéis tiempo para revisar el álbum, elegir vuestras favoritas y permitirnos asomarnos a vuestro 'Día B'.

Un año más estamos trabajando en un número lleno de inspiración: moda nupcial femenina y masculina, tendencias en decoración, flores que cuentan historias, espacios que marcan la diferencia, pequeños gestos que elevan la celebración y destinos para una luna de miel inolvidable.

¿Contamos con vosotros? Nos encantará que forméis parte de estas páginas que celebran lo que de verdad importa: el amor bien contado.