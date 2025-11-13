El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imágenes de la revista de diciembre de 2024.

Envíanos las fotos de tu boda en Cantabria y conviértete en protagonista de nuestra revista

'Bodas DModa' ·

El plazo para recibir imágenes estará abierto hasta el viernes 28 de noviembre, así que revisad el álbum y elegid vuestras favoritas para compartirlas con los lectores

Leticia Mena

Leticia Mena

Santander

Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:01

Comenta

Cuando se aproxima el final del año, en Cantabria DModa nos ponemos románticos y empezamos a preparar una nueva edición de la revista de bodas. Desde hace ocho temporadas, el corazón de esta publicación son las fotos de parejas que se han dado el «sí, quiero» en Cantabria.

Así que, si este año o a finales de 2024. celebrasteis vuestra unión y os apetece mostrar a los lectores cómo vivisteis vuestro gran día, solo tenéis que rellenar el formulario que aparece a continuación y adjuntar las imágenes y detalles que deseéis enviar: el momento más divertido, el baile improvisado, la sorpresa que emocionó a todos, algún guiño del vestido o del lugar que tenga un significado especial… Todo aquello que convierte vuestro enlace en algo único.

El plazo para participar estará abierto hasta el viernes 28 de noviembre, así que tenéis tiempo para revisar el álbum, elegir vuestras favoritas y permitirnos asomarnos a vuestro 'Día B'.

Un año más estamos trabajando en un número lleno de inspiración: moda nupcial femenina y masculina, tendencias en decoración, flores que cuentan historias, espacios que marcan la diferencia, pequeños gestos que elevan la celebración y destinos para una luna de miel inolvidable.

¿Contamos con vosotros? Nos encantará que forméis parte de estas páginas que celebran lo que de verdad importa: el amor bien contado.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Segundo atraco con arma de fuego en Torrelavega en apenas 24 horas
  2. 2

    En estado crítico un transportista atropellado por una furgoneta en el área de servicio de Anero
  3. 3

    Torrelavega da una nueva vida a los locales que dejó Inditex en el centro
  4. 4 El Gobierno atribuye los incendios a Â«desalmadosÂ» y apela a la responsabilidad ciudadana para denunciarlos
  5. 5

    Gobierno y Ayuntamiento inyectan un millón al Casino, cinco veces más de lo que genera al año
  6. 6 Unos exquisitos buñuelos de calabaza, típicos de estas fechas
  7. 7

    Tres encapuchados atracan un bar de Torrelavega armados con una pistola y un cuchillo: «Me quedé paralizada»
  8. 8

    El fuego quema castaños centenarios en El Habario, un singular paraje entre Pendes y Cabañes
  9. 9

    Educación apartó el domingo del colegio al profesor investigado por contactar con menores para tener citas sexuales
  10. 10

    Martina cumple 100 años y no le duele «ni el dedo gordo del pie»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Envíanos las fotos de tu boda en Cantabria y conviértete en protagonista de nuestra revista

Envíanos las fotos de tu boda en Cantabria y conviértete en protagonista de nuestra revista