¿De dónde escapas y a dónde vas? 02:00 COACHING Y LIDERAZGO. IN THE MOOD TO GROW Te deseo que identifiques aquello que no es bueno ni útil para ti, que sepas poner palabras a aquello que sí quieres y es bueno en tu vida CAROLINA ISAACS ABRIL Jueves, 8 noviembre 2018, 09:25

Conforme pasan los años se nos hace más fácil saber identificar qué es lo que no queremos. Sentir que hay cosas verdaderamente útiles que hemos aprendido es ¡tan bueno!

Pero no nos conformemos con eliminar algunos elementos. Ahora identifiquemos las variables que hacen elegir bien una opción para cada uno. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo quieres dejar tu huella?

Te deseo que identifiques aquello que no es bueno ni útil para ti, que sepas poner palabras a aquello que sí quieres y es bueno y útil y por último que aprendas a ir a por ello y superar obstáculos hasta que logres. Feliz trabajo.

¡Nos vemos la semana que viene!

Be Pimood, in the mood to grow!