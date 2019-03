Los secretos de la 'rural comedy' cántabra 'Cuando el río suena' El equipo de dirección, coordinando una secuencia. / ÁLVARO POSTIGO CÁNTABROS DMODA Parte del equipo técnico de la ficción de Cantabria TV comparte las claves de su éxito CANTABRIA DMODA Sábado, 30 marzo 2019, 12:06

Una pregunta recorre desde hace siete semanas el panorama televisivo de Cantabria, desde el lanzamiento de 'Cuando el río suena'. ¿Cómo una serie hecha con poquísimos medios, ambientada en un pequeño pueblo imaginario del interior de Cantabria y con temas como la despoblación, el turismo cultural, o la vida en el mundo rural, puede tener a miles de espectadores sentados frente a su televisión o a su ordenador cada domingo?

Nos adentramos en las entrañas de Pincurrín de Valdehoz, un pueblo inventado que se ha convertido en una referencia dentro del mundo de la ficción televisiva Cántabra. Una apuesta que parte de una idea original de Carlos Troyano y Anabel Díez.

Sobre el éxito de la serie, Troyano reconoce que «es un placer ver cómo los personajes que has soñado se convierten en parte de la familia de mucha gente. Todo artista sueña con ello. Cuando pasa, cuando ves que lo que tú has creado de la nada, de repente toma forma y traspasa las puertas de los hogares, te sientes muy feliz». Su compañera Anabel Díez comparte una anécdota sobre la repercusión de la ficción. «Hace poco me llamaron de un colegio cercano, concretamente el de Somahoz, para pedirme ser entrevistada por los chicos. Fue sorprendente ver como niños de 5 y 6 años se sabían la serie, y hablaban de los personajes. La verdad es que es una sensación única».

Un momento de rodaje de la ficción. / ÁLVARO POSTIGO

La propia Díez ha co-dirigido el proyecto y sobre la dificultad de su ejecución asegura que «no ha sido más que difícil que otras obras que he dirigido pero sí ha sido duro. Mucho trabajo. Hasta que el equipo ha ido organizándose y cogiendo una dinámica propia de trabajo hemos invertido muchas horas, pero al final lo hemos logrado y eso hace que se olviden todas la penalidades. Hay que tener mucha constancia y mucha profesionalidad para sacar adelante un producto como éste». Compartió la dirección Andrea Elegido, quien considera que las claves de lo viral que se ha hecho la serie «son varios factores. Ser los primeros en intentar reflejar las costumbres y tradiciones de Cantabria. Un equipo de gente joven y veterana que han conseguido ofrecer un producto que demanda en la actualidad los espectadores y unos personajes con los que el público se siente identificado. Vamos que el éxito depende de todo el equipo, cameos y patrocinadores. Se trata lo global y particular con cariño y eso se nota. Si añadimos lugares comunes como el bar tienda y unos toques de humor, pues ya tenemos el motivo del éxito».

Del cine a la tele

Gran parte del equipo tenía experiencia en cine. Como Fernando Sánchez, el director de montaje, que sí se estrenaba en televisión asumiendo que «las dificultades son distintas. Yo vengo de un mundo en el que normalmente se rueda en una cámara, mientras que aquí, todo se hace en multicámara. Esto provoca más horas de trabajo, más decisiones, más necesidad de síntesis. Pero luego ves el resultado, la destreza y el aprendizaje obtenido y todo cobra sentido. Para mí es un honor ser el montador de la primera serie de ficción cántabra». Otro que se estrenaba en el medio televisivo es Óscar Pérez, conocido como 'Artur Weber', el director de sonido. «Ha sido mucha adrenalina grabar a tanta gente. No sé, a mí me ha atrapado. Ha sido una experiencia agotadora, pero que nos ha hecho crecer a todos. El resultado es flipante, me lo he pasado muy bien oyendo una y otra vez a nuestros fantásticos actores. No sé con qué quedarme la verdad», asegura.

El equipo, en plena grabación de exteriores. / ÁLVARO POSTIGO

Uno de los fuertes de la serie es cómo está funcionando como fenómeno viral. Álvaro Postigo responsable de foto fija y redes sociales cree que el éxito «radica en la actualidad de la situación. La transición entre el mundo rural y urbano, el despoblamiento, gente que regresa harto de la ciudad. Son tantos los personajes y las situaciones que es inevitable sentirse identificado con alguno de ellos».

Ellos sólo son una parte del equipo técnico de la ficción cántabra, pero en próximas semanas iremos descubriendo al resto de profesionales involucrados en el proyecto.

El Clan Sexto capítulo

Mañana, domingo, se estrenará un nuevo episodio de la 'rural comedy' en Cantabria TV, pero repasemos el anterior... Doña Isabel quiere construir un gran arco del triunfo cultural, como símbolo de Pincurrín y reclamo turístico, pero para hacerlo hay que tirar un árbol muy querido por todos, lo que produce reticencias entre algunos vecinos, así que deciden organizar un concejo y que todos puedan votar.

Vídeo. Sexto capítulo de la ficción cántabra. / CANTABRIA TV

