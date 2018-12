¿Has visto ya el calendario de 2019 de Fundación Síndrome de Down de Cantabria? Elena Torcida Protagonizado por un grupo de 'Ganadores' es un «canto a la inclusión social de las personas con independencia de sus cualidades y sus limitaciones» CANTABRIA DMODA Viernes, 21 diciembre 2018, 16:45

La Fundación Síndrome de Down de Cantabria ha presentado su calendario solidario de 2019 bajo el lema 'Ganadores', que incluye doce imágenes de Elena Torcida que giran alrededor de las actividades deportivas que las personas con síndrome de Down realizan en el club Marisma, centro que colabora desde hace años con la institución cántabra.

Los protagonistas son doce jóvenes con síndrome de Down de la Fundación que aparecen acompañados por deportistas de equipos como Surfclub, Studio Dance, Cycling, Padel, Natación Artística, BTT, Club Junior, Aqua Campus, Studio Dance Adultos, Natación Master, Salvamento y Socorrismo, Runcity, Club de Mayores...

En la presentación del calendario, el catedrático de Farmacología y asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, Jesús Flórez ha explicado que «es un canto a la inclusión social de las personas, con independencia de sus cualidades y sus limitaciones. Ese es el gran mensaje que la Fundación Síndrome de Down de Cantabria desea lanzar en el año 2019: nuestro objetivo es apelar a la sociedad para que incorpore la inclusión en todas las edades y ámbitos. Pero la inclusión no es sólo «estar»; es necesario que cada persona se sienta acogida e integrada».

Este año los protagonitas del calendario son Miguel Torre, Alejandro Hidalgo, Marta García, Miguel Sánchez, Almudena Ruiz, Alberto Cos, Alberto Hoz, Pablo Bárcena, Raúl Vesga, Daniel Sáez, Saúl Landeras y Manuel Barquín.

Cuánto cuesta y dónde comprarlo El calendario tiene coste de 5 euros y los puntos de venta son: El Corte Inglés, en las Librerias Estvdio, Marisma Wellness Center (Avda. Stadium 17), Imaginarium (c/ Cádiz 14), Bye Torcida (c/ Cádiz 10) y en la Fundación Síndrome de Down (Avda. Gral. Dávila 24A). Quienes lo deseen también pueden realizar donativos en la cuenta bancaria ES45 0049 5379 23 2616037838. La recaudación irá destinada a los programas educativos que la Fundación lleva a cabo y que contribuyen a mejorar las condiciones de vida de las personas con síndrome de Down, favoreciendo su plena integración en la familia, en el colegio, en el trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad a los que puedan tener acceso.

La presentación del calendario se celebró este jueves, 20 de diciembre, en las instalaciones de Marisma Wellness Center, y contó con la presencia de la presidenta de la Fundación, Elisa Irureta; la directora del centro deportivo, Isabel Vega; el catedrático de Farmacología y asesor científico de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria, Jesús Flórez; y la fotógrafa Elena Torcida, de Bye Torcida Fotografía, quien se ha encargado, nuevamente, de la realización de las imágenes. También han participado los alumnos y deportistas del calendario, así como familiares y amigos de los protagonistas.