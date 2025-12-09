El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejal de Bienestar Animal, Borja Sainz, acompañado por representantes de las protectoras de Torrelavega ha presentado la VIII edición de la Feria de Adopción Responsable que se celebrará el 14 de diciembre, en el Mercado Nacional de Ganados, de 11.00 a 15.00 horas.

Torrelavega acoge el domingo la Feria de Adopción Responsable

DMascotas ·

Catorce protectoras de la región se citan un año más en la ciudad, con un desfile de perros y gatos, exhibición, sorteos y un mercado solidario

Javier Gangoiti

Javier Gangoiti

Torrelavega

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Catorce protectoras de animales vuelven el próximo domingo al Ferial de Ganados para convertir Torrelavega en la capital de la adopción responsable en Cantabria. Será ... en el marco de la octava edición de la Feria de Adopción Responsable, un evento impulsado entre el Ayuntamiento y el sector y que se propone dar a conocer la labor de estos colectivos. Y lo más importante: encontrar una familia para los perros y gatos sin hogar. Así, además del tradicional desfile para darlos a conocer -a las 12.30 horas, con unos cuarenta o cincuenta animales sobre la pasarela-, esta cita ofrecerá de 11.00 a 15.00 horas cuatro horas de diferentes actividades, desde una exhibición de perros policía (12.00 h), un mercadillo solidario, un «súper hinchable», pintacaras y hasta el sorteo de un Ipad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Lo que cobran los alcaldes de Cantabria
  2. 2

    La saga Enríquez celebra los 60 años del famoso puesto de aceitunas de Santander
  3. 3

    La huelga médica paraliza los quirófanos y suspende consultas en hospitales y centros de salud en Cantabria
  4. 4

    La dulce recuperación del histórico Hotel Vallisoletano de Puente Viesgo
  5. 5

    Francisco Viar no cobra sueldo como alcalde de Santa María de Cayón
  6. 6

    El último vistazo a la palmera de Porrúa
  7. 7

    «Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»
  8. 8

    Prenden fuego al Belén y el humilladero de Oreña
  9. 9

    «Tengo dos amores: mi marido y Valdecilla»
  10. 10

    Seis vuelos desviados y cientos de pasajeros afectados por las turbulencias en el Seve Ballesteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Torrelavega acoge el domingo la Feria de Adopción Responsable

Torrelavega acoge el domingo la Feria de Adopción Responsable