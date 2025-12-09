Torrelavega acoge el domingo la Feria de Adopción Responsable

Catorce protectoras de animales vuelven el próximo domingo al Ferial de Ganados para convertir Torrelavega en la capital de la adopción responsable en Cantabria. Será ... en el marco de la octava edición de la Feria de Adopción Responsable, un evento impulsado entre el Ayuntamiento y el sector y que se propone dar a conocer la labor de estos colectivos. Y lo más importante: encontrar una familia para los perros y gatos sin hogar. Así, además del tradicional desfile para darlos a conocer -a las 12.30 horas, con unos cuarenta o cincuenta animales sobre la pasarela-, esta cita ofrecerá de 11.00 a 15.00 horas cuatro horas de diferentes actividades, desde una exhibición de perros policía (12.00 h), un mercadillo solidario, un «súper hinchable», pintacaras y hasta el sorteo de un Ipad.

Todo eso al abrigo de la solidaridad de los visitantes: todo el dinero recaudado será destinado íntegramente a las protectoras, que serán un año más las protagonistas de esta cita consolidada en el calendario de la ciudad y en cuya organización colaboran las asociaciones Galgos de Casa, Acción y Reacción (Ayrecán), Gatucos Torrelavega, la Federación DEAN y el Refugio Canino de Torres.

Representantes de diferentes colectivos del sector acompañaron al concejal de Bienestar Animal, Borja Sainz, durante la presentación del evento. El objetivo no ha cambiado después de ocho ediciones solidarias: «Dar visibilidad a las protectoras de animales, favorecer la adopción responsable y poner en valor el trabajo que realizan los voluntarios». Además del concejal, también apeló a la participación en la cita Paula Abascal, en representación del Refugio Canino de Torres, asegurando además que esta feria se trata de «la más importante de Cantabria».

La vinculación de Torrelavega con los eventos solidarios no es nueva y las citas sobre adopción responsable, tampoco. La ciudad ha acogido este y otros proyectos relacionados con el bienestar animal en los últimos años. Su concejal responsable aprovechó la presentación del evento para recordarlo y referirse a ese compromiso con las protectoras y el respeto a los animales.