¡Tu casa, protagonista de la revista Decó! Envíanos las fotos de los rincones favoritos de tu hogar en Cantabria y sé la inspiración para miles de lectores

Leticia Mena Santander Lunes, 27 de octubre 2025, 19:33 | Actualizado 20:18h.

¿Hay un rincón de tu casa que te guste especialemente? ¿Una cocina con estilo propio, una habitación o un detalle de decoración que siempre llama la atención? En la próxima edición de la revista Decó de El Diario Montañés, ¡queremos mostrar las casas más bonitas de Cantabria!

Comparte tus fotos y enséñanos ese lugar especial que te hace sentir orgulloso. ¡Sé la inspiración para miles de lectores! En este enlace puedes ver las imágenes que publicamos el año pasado en la primera edición.

Mándanos tus fotos a través del siguiente formulario antes del 5 de noviembre. ¡Aparece en la nueva edición de la revista que publicaremos con El Diario Montañés!

Así fue la edición del año pasado: